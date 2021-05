Grand Prix de Monaco: Verstappen domine, mène le championnat

Avant aujourd’hui, Max Verstappen n’était pas monté sur le podium du Grand Prix de Monaco, mais remporter la course la plus prestigieuse de Formule 1 lui a permis de prendre la deuxième place après une victoire imposante après une course largement terne.

Le Verstappen de Red Bull avait une mission lorsque les lumières se sont éteintes au départ: fermer la porte de Bottas, ce qu’il a fait en bloquant un démarrage rapide du conducteur de Mercedes, puis en se dirigeant au loin. Garder l’avance entre deux et sept secondes tout au long de l’après-midi, peu importe qui était derrière.

C’était une véritable masterclass du pilote néerlandais autour du site le plus difficile du sport, et une victoire importante lors d’un après-midi au cours duquel Mercedes a implosé de la manière dont ils le font.

Verstappen remporte ainsi sa 12e victoire en Grand Prix, sa première en Principauté et quitte la cinquième manche en tête du championnat de quatre points; avant la course, il avait 14 points de retard sur son rival pour le titre Lewis Hamilton. Red Bull mène désormais la course au titre des constructeurs. Jeu sur!

Verstappen a ensuite déclaré: «C’est tellement spécial ici de gagner et, pour moi aussi, la première fois sur le podium ici. C’est une course incroyable et beaucoup de tours par ici, il faut vraiment rester concentré. C’est vraiment cool. Vous voulez toujours gagner ce Grand Prix. »

Il n’oubliera jamais ce jour # MonacoGP 🇲🇨 @ Max33Verstappen pic.twitter.com/eJJpEBpqUC – Formule 1 (@ F1) 23 mai 2021

Même si les Mercs avaient apporté leur A-Game, il est peu probable qu’ils auraient empêché Verstappen de son droit au podium royal de Monaco.

Après son départ serré, Bottas a poursuivi dur, et faisait tout ce que Mercedes pouvait attendre de lui, jusqu’à son arrêt au stand où son équipage ne pouvait pas retirer la roue avant droite. Il était «soudé» étroitement à l’essieu. Fin de course. DNF.

Le Finlandais pourrait bien demander: pourquoi toujours moi?

TOUR 31/78 Drame dans la voie des stands! Mercedes n’arrive pas à retirer l’écrou du pneu avant droit… Bottas est sorti! #MonacoGP 🇲🇨 # F1 pic.twitter.com/U1nQfz1eIK – Formule 1 (@ F1) 23 mai 2021

Le malheur de Bottas a promu Sainz qui a repris la course dans sa Ferrari mais n’a pas pu faire grand chose pour combler l’écart que Verstappen avait sur lui, néanmoins, il a sauvé la face de son équipe avec une deuxième place bien méritée devant Lando Norris, encore une fois superbe, revendiquant la troisième.

Plus tôt, avant la course, c’était fini pour le héros local Charles Leclerc qui avait surpris tout le monde en s’étant qualifié en pole, la Ferrari retournant aux stands après un tour de reconnaissance. L’équipe a signalé qu’il ne s’agissait pas d’un problème de boîte de vitesses, mais d’un problème d’arbre de transmission.

Pour mémoire, l’infortuné Monégasque s’était écrasé lors des deux précédentes courses de F1 dans son quartier et a désormais un DNS à côté de son nom. Ferrari continue de surprendre par ses décisions et ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que Mattia Binotto ne soit évincé ou rétrogradé.

Leclerc a déclaré après la nouvelle: «Dans le garage, c’était très difficile de se sentir bien, mais je suppose que maintenant je m’habitue à ce sentiment ici, malheureusement. Je n’ai jamais terminé une course ici – cette année, je ne la commence pas. C’est difficile à prendre et je ressens aussi pour l’équipe.

Heartbreak pour Leclerc et tous ses fans 💔 # MonacoGP 🇲🇨 # F1 pic.twitter.com/n0S9eBZbFn – Formule 1 (@ F1) 23 mai 2021

Pour Sainz, ce fut un week-end puissant où il s’est rapproché de son coéquipier alors que son intronisation à Ferrari se poursuit. Ce fut un résultat opportun pour l’Espagnol dont les parts continueront de se partager au sein de Maranello après que son coéquipier ait volé la majeure partie de la vedette jusqu’à ce qu’il devienne en forme de poire pour son coéquipier.

Sainz a déclaré aux journalistes du parc fermé: «Si vous m’aviez dit avant de venir à Monaco, j’aurais terminé deuxième, je l’aurais certainement pris, c’est juste toutes les circonstances du week-end avec Charles en pole, moi qui manque hier un bon tour. , ce n’est peut-être pas aussi bon qu’il le devrait.

«Mais je suis sûr que lorsque je réfléchirai en arrière cette semaine, je serai très heureux et fier du week-end. Ferrari doit être fière de la voiture et du pas qu’elle a fait cette année », a ajouté l’Espagnol.

Carlos reçoit un gros câlin de Charles 👏 # MonacoGP 🇲🇨 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/EHy8b93HYU – Formule 1 (@ F1) 23 mai 2021

Norris a de nouveau sur-livré un week-end au cours duquel il a largement éclipsé un Daniel Ricciardo en panne. Le jeune pilote McLaren délivrant une conduite mûre et irréprochable pour justifier pleinement la confiance de son équipe en lui.

Norris a déclaré: «C’est toujours un rêve d’être sur le podium ici à Monaco. C’est très spécial. Je ne pensais pas que cela allait arriver. Un peu de chance, je veux dire une bonne conduite et une bonne voiture tout le week-end. Nous avons eu un week-end fort. Merci aux garçons et aux filles, celui-ci est pour eux.

LANDO: «Je ne sais pas quoi dire. C’est toujours un rêve d’être sur le podium ici… C’est spécial. Je vais le chérir »#MonacoGP 🇲🇨 # F1 pic.twitter.com/agpc1grJb5 – Formule 1 (@ F1) 23 mai 2021

Sergio Perez a transformé une qualification lamentable samedi en un résultat bien travaillé dimanche, Red Bull gardant le “ murmure des pneus ” mexicain pendant un long relais au cours duquel il a effectué une rafale de tours les plus rapides pour dépasser trop quatrième devant Sebastian. Vettel qui a connu sa meilleure course en tant que pilote Aston Martin pour se classer cinquième et Pilote du jour voté par les fans.

Alors que la majeure partie de la course était une procession, la bataille de Pierre Gasly contre Hamilton a été un moment fort. L’AlphaTauri tient le pilote Mercedes offensif à distance pour terminer sixième, le septuple champion du monde de F1 étant limité à la septième.

Mercedes fera sans aucun doute face à la colère de son conducteur de siège alors qu’un arrêt au stand précoce a joué contre son pilote qui a transmis ses plaintes par radio pendant la course; un appel curieux d’un mur des stands qui a été sur le point et au-delà lors des courses récentes en matière de stratégie

Immédiatement après la course: Mercedes a écrit sur Twitter: «Difficile à avaler. Cela a été l’un de nos jours les plus difficiles en tant qu’équipe depuis très longtemps. Nous devons l’accepter, assumer l’échec, en tirer des leçons et partir d’ici.

Difficile à avaler. Cela a été l’un de nos jours les plus difficiles en tant qu’équipe depuis très longtemps. Nous devons l’accepter, assumer l’échec, en tirer des leçons et partir d’ici. pic.twitter.com/S8q2gMX4dw – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 23 mai 2021

Esteban Ocon est resté longtemps pour Alpine et a été récompensé par la huitième place pour ses efforts, tandis que son coéquipier Fernando Alonso, deux fois vainqueur sur le site, n’était bon que 13e aujourd’hui. Un week-end inoubliable pour le vétéran.

Le dernier point est allé à Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo, dixième, avec son coéquipier Kimi Raikkonen 11e.

# F1DriverOfTheDay C’est Seb! 😃 # MonacoGP 🇲🇨 # F1 pic.twitter.com/bckOTrKEuR – Formule 1 (@ F1) 23 mai 2021

