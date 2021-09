Grand Prix de Russie 2021 : heure, chaîne de télévision, diffusion en direct

La Formule 1 se dirige vers l’est pour la 15e manche de la campagne 2021, retournant en Russie pour la huitième année consécutive.

Les deux prétendants au titre, Max Verstappen et Lewis Hamilton, ne se dirigent certainement pas vers la Russie avec amour après s’être rencontrés la dernière fois à Monza, la collision les obligeant tous les deux à se retirer.

Cela laissait le Néerlandais encore de peu devant son rival au classement, mais le Britannique s’imaginera ses chances de changer cela à Sotchi.

Non seulement Verstappen aura une pénalité de trois places sur la grille à la suite de l’incident en Italie, mais la piste se trouve également être un bastion Mercedes.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix de Russie 2021…

Quand est le Grand Prix de Russie 2021 ?

Entraînement 1 : vendredi 24 septembre, de 11 h 30 à 12 h 30 (de 9 h 30 à 10 h 30, heure du Royaume-Uni)

Entraînement 2: vendredi 24 septembre, 15h00-16h00 (13h00-1400 heure britannique)

Entraînement 3 : samedi 25 septembre, de 12h00 à 13h00 (1000 à 11h00, heure du Royaume-Uni)

Qualifications : samedi 25 septembre 15h00 (13h00 heure du Royaume-Uni)

Course : dimanche 26 septembre 15h00 (13h00 heure du Royaume-Uni)

Où se déroule le Grand Prix de Russie 2021 ?

Une vue plongeante sur l’Autodrom de Sotchi 😍 #F1 pic.twitter.com/kROkQu1I3x – Sochi Autodrom (@SochiAutodrom) 26 août 2020

Le Sochi Autodrom a été ouvert en 2014 et a accueilli une course de Formule 1 chaque saison depuis lors.

Le circuit, conçu par le célèbre architecte Hermann Tilke, est construit autour du parc olympique de Sotchi, où se sont déroulés les Jeux olympiques d’hiver de 2014, et mesure 5,848 kilomètres, ce qui en fait l’une des pistes les plus longues du calendrier.

C’est également l’un des plus rapides, avec une vitesse moyenne au tour d’environ 134 mph et des vitesses de près de 200 mph étant atteintes sur la ligne droite entre le virage 1 et le virage 2.

Sur un tour, les pilotes doivent négocier 18 virages au total, avec des tronçons rapides à grande vitesse et d’autres plus techniques.

Cela en fait une piste intéressante pour les qualifications, mais elle a reçu des critiques de la part des fans et des pilotes en raison du manque d’opportunités de dépassement le jour de la course.

Où puis-je regarder le Grand Prix de Russie 2021 ?

Pour les téléspectateurs britanniques, chaque session, du début de la FP1 à la fin de la course, peut être consultée sur la chaîne de télévision payante Sky Sports. Un flux en direct de leur couverture est également accessible via Now TV. Les temps forts des séances de qualification et de la course seront diffusés sur la chaîne de télévision gratuite Channel 4.

Si vous avez F1 TV Pro, vous pouvez regarder toute l’action en direct depuis Sotchi. Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Les abonnés à l’application officielle F1 peuvent accéder aux données en direct tout au long du week-end de course et y écouter des commentaires radio le jour de la course.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session du week-end, avec une couverture commençant 30 minutes avant chaque essai et qualification, et une heure avant la course.

Le Grand Prix de Russie sera retransmis en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal+

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Quelles sont les chances pour le Grand Prix de Russie 2021 ?

Voici les dernières cotes de Planet Sport Bet sur le vainqueur du Grand Prix de Russie :

Lewis Hamilton (Mercedes) – 4/6

Valtteri Bottas (Mercedes) – 7/2

Max Verstappen (Red Bull) – 7/2

Lando Norris (McLaren) – 25/1

Sergio Perez (Red Bull) – 25/1

[Last updated Sunday September 19)

What is the weather forecast for the 2021 Russian Grand Prix?

Friday September 24 – 20c, showers

Saturday September 25 – 20c, showers

Sunday September 26 – 23c, cloudy

Directions to the Russian Grand Prix

Sochi is a resort town located on the Black Sea in the region of Krasnodar Krai.

There are no direct flights there from any major airports outside the country, so those arriving by plane will most likely have to first fly to Moscow or Istanbul.

From central Sochi, the circuit is easily accessible on race weekends with buses and trains running to the Imeretinskiy Kurort station which is within walking distance of the track.

Which drivers have won the Russian Grand Prix?

Sealed with a kiss 😘🏆 @ValtteriBottas is flying home with extra carry-on tonight! ✈️#RussianGP pic.twitter.com/vtcdwXML2k — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 27, 2020

To say Mercedes have been dominant at the Russian Grand Prix since the first official edition in 2014 would be an understatement.

The German team have claimed victory in each of the seven races, with Lewis Hamilton doing so four times in 2014, 2015, 2018 and 2019.

His current team-mate, Valtteri Bottas, is also a multiple winner at Sochi, standing on the top step of the podium twice, in 2017 and 2020, with the former being his first ever victory in F1.

The only other man to win at the circuit in F1 is Nico Rosberg, with the German triumphing in 2016.

The seven winners of the Russian Grand Prix are as follows:

2020: Valtteri Bottas (Finland, Mercedes)

2019: Lewis Hamilton (Great Britain, Mercedes)

2018: Lewis Hamilton (Great Britain, Mercedes)

2017: Valtteri Bottas (Finland, Mercedes)

2016: Nico Rosberg (Germany, Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Great Britain, Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Great Britain, Mercedes)

What are the latest F1 Championship standings?

Drivers’ Championship

Max Verstappen – 226.5 points

Lewis Hamilton – 221.5 points

Valtteri Bottas – 141 points

Lando Norris – 132 points

Sergio Perez – 118 points

Constructors’ Championship

Mercedes – 362.5 points

Red Bull 344.5 points

McLaren – 215 points

Ferrari – 201.5 points

Full F1 championship standings are here

Tyre choices for the 2021 Russian Grand Prix

Pirelli will be taking the softest possible selection of tyres to the Russian Grand Prix, with the C3 compound serving as the hard, the C4 being mediums and the C5 being the soft option.