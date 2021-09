Grand Prix de Russie 2021 : notes des pilotes

Habituellement, le Grand Prix de Russie au Sotchi Autodrom n’est pas le week-end de course le plus passionnant de l’année, mais c’est la saison 2021 de Formule 1, donc bien sûr, c’était totalement génial.

La pluie causant des ravages sur la piste et bouleversant complètement l’ordre au moment du drapeau à damier, cela a entraîné un week-end de réalisations historiques et de chagrin douloureux dans une égale mesure.

Alors voilà, voici mes notes pour le Grand Prix de Russie 2021.

Lewis Hamilton – 8

Après avoir remporté sa 100e victoire en F1, Lewis Hamilton a remporté l’une des victoires les plus difficiles de sa carrière.

Le week-end du Grand Prix de Russie était l’une des deux mi-temps commencées vendredi avec Hamilton percutant son jackman avant, une erreur inhabituelle pour Hamilton, qui ne serait pas sa dernière en Russie.

Samedi n’a pas vu la fortune du septuple champion du monde tomber à l’entrée des stands lors de la Q3, ruinant ses qualifications et celles de son coéquipier Valtteri Bottas.

Le jour de la course, un départ lent dû au manque de place a forcé Hamilton plus loin qu’il ne l’aurait souhaité, mais cela a rapidement changé après son arrêt au stand avec des temps au tour impressionnants et rattraper la voiture de tête Lando Norris.

La météo a empêché une bataille des pilotes britanniques sur le sec, mais c’est l’expérience de Hamilton et de son équipe Mercedes d’échanger contre les pneus intermédiaires, ce qui lui a finalement valu sa 100e victoire historique.

Pas un week-end parfait par aucun effort d’imagination, et n’importe quel autre week-end, il n’aurait probablement pas été sur la plus haute marche du podium, mais c’est un week-end que je suis sûr que Lewis Hamilton n’oubliera pas de sitôt.

Max Verstappen – 8,5

Que faites-vous dans P2 Max Verstappen ! Partir du fond de la grille en raison de pénalités pour son nouveau moteur allait toujours rendre ce week-end difficile, mais son départ était solide et a facilité le dépassement de Valtteri Bottas au début de la course.

À un moment de la course, il était à une distance de Lewis Hamilton, mais l’élan a rapidement changé car il a dû s’arrêter tôt dans les durs sur le pneu à composé moyen, le forçant à revenir à la 7e place.

Mais mère nature était du côté du Néerlandais alors que la pluie tombait, Verstappen a pu capitaliser en s’arrêtant tôt pour les intermédiaires, dépassant tout le monde autour de lui sur la piste.

En fin de compte, lors d’un week-end où les faibles attentes et les limitations de dégâts étaient probablement au premier plan des esprits de Verstappen et de Red Bull, cela s’est avéré être un très bon week-end en termes d’image du championnat.

Carlos Sainz – 8,5

Une course d’émotions mitigées pour Carlos Sainz à Sotchi. Après le premier tour, il semblait qu’une victoire pourrait être sur les cartes, après avoir dépassé l’ancien coéquipier Lando Norris dans le virage 2, même après un début de ligne relativement médiocre. Mais après avoir tenu Norris à distance pendant un court relais, le Britannique a réussi à dépasser Sainz.

Les choses ont ensuite commencé à mal tourner pour l’Espagnol après son premier arrêt au stand, mais après des temps au tour toujours bons, il a été récompensé par une grande fortune à partir de là. Un lent arrêt au stand de Sergio Perez et un arrêt au stand bien chronométré pendant la période de pluie chaotique lui a permis de dépasser Daniel Ricciardo et d’obtenir P3. Dans l’ensemble, un énorme positif pour Carlos Sainz puisqu’il a obtenu son troisième podium pour la Scuderia.

Daniel Ricciardo – 8

Ricciardo commence à montrer un bon rythme constant dans la McLaren. Un bon début de ligne l’a aidé à sauter Hamilton et à le tenir à distance. Ensuite, un mauvais arrêt au stand a apparemment mis fin à tout espoir de podium, mais l’Australien a bien travaillé pour remonter le peloton dans le mérite et parmi le chaos. C’est agréable de voir Ricciardo revenir à son meilleur niveau, comme il semble.

Valtteri Bottas – 4,5

Semblable à Verstappen, que faites-vous dans P5 Valtteri Bottas. À partir de P17 en raison d’un changement de moteur, certaines personnes pensent que c’était une tactique pour causer des problèmes à Verstappen. Mais comme nous l’avons vu maintes et maintes fois, sa conduite défensive est parfois inexistante. Bottas s’est ensuite assis bien en dehors des points jusqu’à ce que la pluie arrive, et un arrêt au stand au bon moment lui a permis de tirer jusqu’à P5. Heureusement d’être aussi haut et c’est pourquoi la note est si basse.

Fernando Alonso – 8,5

C’est juste encore un pilote exceptionnel, n’est-ce pas ? C’était sans doute l’un de ses meilleurs entraînements depuis son retour dans le sport, mais en raison d’une mauvaise direction de la télévision, il n’a pas été mis en évidence autant qu’il le méritait. Un fantastique relais de 37 tours sur les durs a énormément aidé sa course, car des pneus neufs l’ont aidé à dépasser Verstappen pour s’emparer de la 6e place.

Dépasser les trois pilotes de Ricciardo, Sainz et Perez dans des conditions météorologiques changeantes était tout simplement un pilotage exceptionnel mais est resté un tour trop tard et a fini par perdre toutes les places qu’il méritait. Top travail encore une fois!

Lando Norris – 9,5

Pouvons-nous tous avoir un moment pour partager notre amour sincère pour Lando Norris. Neuf fois sur dix, je serais ici pour attribuer à Lando Norris une note TEN pour sa première victoire bien méritée en Formule 1. Mais ce sport n’est-il pas simplement cruel.

Samedi a été un jour de grande fête alors que son tour de piste fulgurant en Q3 lui a permis de décrocher sa première pole position en Formule 1, cet élan se prolongeant dimanche.

Bien qu’il ait perdu face à Sainz dans le premier tour, il a regagné la P1 et a ensuite passé la majeure partie de la course en tête et à montrer sa classe, cependant les conditions changeantes et le manque de jugement de sa part et de l’équipe l’ont laissé de côté et ont conduit la piste très humide sur des slicks. . Devant finalement boxer, il a glissé jusqu’au bout de la commande.

Et ne blâmez pas Norris de rester dehors sous la pluie, car rappelez-vous qu’il est facile de juger compte tenu du recul que tout le monde a après l’événement. Sa victoire en course viendra bientôt, et des jours comme celui-ci le rendront plus doux.

Kimi Räikkönen – 8.5

Vous nous avez tous manqué M. Räikkönen, et vous nous avez tous fait sourire avec cette performance P8. A bien commencé et a gagné des places pour obtenir la 8e place et est resté dans les points au mérite. Il a gardé la glace au frais dans les circonstances difficiles et a gagné de gros points pour l’équipe.

Sergio Perez – 8

Méritait mieux que Perez. La direction des pneus de M. était à nouveau à l’œuvre, faisant durer son pneu à gomme dure 37 tours tout en gardant le rythme avec Hamilton en tête sur les médiums.

Mais ensuite, un très mauvais arrêt au stand et une mauvaise décision de rester sur les slicks sous la pluie ont mis fin à tout élan pour Perez, résultant en une arrivée qu’il ne méritait pas.

Le rythme de course devrait cependant améliorer la confiance du Mexicain, même avec un week-end de course avec peu de points.

George Russell – 8

Il adore finir dans les points maintenant avec George Russell, et je suis tout à fait d’accord. Il a obtenu la P3 samedi, ce qui montre à nouveau sa capacité à surpasser cette voiture Williams de manière aussi constante, et malgré la position élevée sur la grille, une P10 est toujours un excellent résultat pour l’équipe compte tenu de son rythme de course.

Il s’est maintenu dans le peloton de tête pendant un grand nombre de tours avant de finir par tomber simplement à cause de la voiture et d’un arrêt au stand précoce étant la mauvaise stratégie.

Balade en lance – 5.5

Émotions très mitigées pour Stroll in Russia. Un départ fantastique l’a vu passer directement à la P4, mais est tombé à la P8 où il est resté régulièrement pendant un long relais.

Une pénalité de dix secondes a été infligée pour son incident avec Gasly après avoir déjà frappé son coéquipier Sebastian Vettel, et cela n’aidera jamais la lutte pour les points, n’est-ce pas.

Sébastien Vettel – 7

A montré d’excellents sorts dans la course mais n’a finalement jamais semblé que les choses allaient se passer comme il se doit. Une mauvaise qualification a mal commencé le week-end, mais il a bien commencé la course et a conservé la 10e place.

Il a ensuite fait un terrain stable après son arrêt au stand et a atteint le Top Ten, mais ensuite, la pluie. Cela l’a forcé à revenir dans les lieux et l’a terminé ici en P12. Il méritait bien plus mais ce n’est qu’une de ses courses.

Pierre Gasly – 5,5

Gasly ne s’est pas regardé ce week-end, ce qui est inhabituel à voir. L’élimination en Q3 a été une grande surprise pour tout le monde compte tenu de ses récentes masterclasses en qualifications, et cela a essentiellement donné le ton à la course où il n’a jamais eu l’air de marquer des points. Espérons qu’il y aura un week-end ponctuel pour Gasly.

Esteban Ocon – 5

Je n’ai vraiment rien vu d’Ocon pendant la course. Battu de manière convaincante par son coéquipier Alonso tout le week-end, il a vraiment résumé la situation pour Ocon et a terminé là où il méritait de finir.

Charles Leclerc – 7.5

La pluie n’a vraiment pas plu à Charles Leclerc. Il a commencé la course à Sotchi en beauté, gagnant de nombreuses positions dans les phases d’ouverture, et lorsqu’il a reçu des pneus neufs après un premier relais impressionnant, il s’est classé dans le top dix.

Comme tant d’autres, il est resté sur les slicks lorsque le temps a tourné au vinaigre et a mis fin à tout espoir de points. C’est vraiment dommage car avant la pluie, il avait une conduite stellaire.

Antonio Giovinazzi – 4,5

Pas l’un des meilleurs disques de l’Italien, car il a été facilement battu par son coéquipier de retour. Ce n’était pas non plus le genre de résultat que vous vouliez obtenir lorsque votre avenir potentiel dans le sport est incertain. Mais étant donné qu’il a perdu les communications radio avec son ingénieur dès le premier tour, la journée au bureau allait toujours être longue.

Yuki Tsunoda – 4

Je pense qu’il est incroyablement chanceux d’avoir un siège pour la saison prochaine, car sa forme ces dernières semaines a été carrément mauvaise. Après un samedi impressionnant, tout cela n’a servi à rien avec son rythme de course tellement lent, ce qui n’aide pas lorsque des erreurs stupides sont également commises.

Nikita Mazepin – 5

Être le seul pilote à domicile ce week-end n’a pas inspiré Mazepin à une performance hors du commun, mais vraiment à quoi pouvez-vous vous attendre avec sa machine.

Un bon départ a été impressionnant pour le Russe puisqu’il a grimpé à la 12e place mais est rapidement revenu en queue de peloton.

Nicolas Latifi (DNF) – 4,5

Bien qualifié, mais comme beaucoup, il a reçu un nouveau moteur et a donc commencé près de l’arrière. Il n’a pas fait grand-chose en course puis s’est écrasé dans des conditions humides. Au suivant, je suppose.

Mick Schumacher (DNF) – 5,5

A sur-qualifié son coéquipier à Sotchi et a réussi à dépasser Mazepin avant d’abandonner, ce n’est donc pas une mauvaise nouvelle pour l’Allemand.