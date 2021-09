Grand Prix de Russie : à peu près tout le monde peut le gagner

À peu près n’importe qui peut gagner le Grand Prix de Russie d’aujourd’hui grâce à une grille inhabituelle et maladroite pour la course à Sotchi Autodrom, 15e manche du Championnat du monde de Formule 1 2021.

Inhabituel car Lando Norris partira de la pole après avoir maîtrisé des conditions difficiles en qualifications hier, le pilote de 21 ans s’améliore de plus en plus à chaque course. Son 53e Grand Prix sera-t-il sa première victoire dans l’élite ?

Peut-être devra-t-il d’abord faire face à son ancien coéquipier Carlos Sainz en P2 au premier rang, qui est sérieux avec la Ferrari mais qui manque peut-être de rythme de course et de l’étonnant George Russell derrière son coéquipier Norris. le pilote Williams le plus rapide de la brigade Mercedes !

Notez que le début de la première place ici n’est pas idéal en raison de la course d’accélération jusqu’au virage 1, où la McLaren offrira un remorquage gratuit à tous ceux qui peuvent se glisser derrière.

Lewis Hamilton, l’un des suspects habituels très pointus, commence quatrième et cherchera à maximiser les dégâts qu’il peut infliger à son challenger au titre en commençant par le fond de la grille tout en visant cette insaisissable 100e victoire en F1. Aujourd’hui, c’est une très, très bonne chance pour lui de franchir cette étape incroyable.

La partie délicate de la huitième course sur le site olympique est que la grille a un aspect très inconnu, le leader du championnat du monde Max Verstappen dans la Red Bull avec un départ à partir de la 20e, le pilote Mercedes Valtteri Bottas 16e et Charles Leclerc de Ferrari partiront de la 19e. .

Entre le fond de la grille et leurs créneaux “habituels”, il y a un grand écart que le trio s’efforcera de combler, ce qui signifiera beaucoup d’action de dépassement et, bien sûr, de risques. Quelque chose que Verstappen peut difficilement se permettre car il doit limiter les dégâts que Hamilton peut infliger à partir de la position beaucoup plus élevée de la grille.

Autres spectacles à voir :

Que peut faire Daniel Ricciardo à partir de la cinquième place ? Fernando Alonso (Alpine) cinquième, l’air fougueux et prêt pour une bagarre, tout en ressemblant de plus en plus au grand pilote que les fans de F1 savent qu’il est. La rouille est partie; Les Aston Martin avec la puissance de Mercedes devraient être fortes ici, Lance Stroll et Sebatsian Vettel pourraient être des outsiders pour un podium ; Possibilités de voiture de sécurité? Élevé avec Antonio Giovinazzi, Nikita Mazepin et Yuki Tsunoda, sujets aux accidents, qui ont de bonnes chances de gagner aujourd’hui. Heureusement non. Alors que le départ s’annonce sec sur une piste très verte nettoyée par la pluie nocturne, la grande question est-elle de la pluie pendant la course ?

Statistiques . F1 pour le Grand Prix de Russie 2021

Sotchi Autodrome Round 15 du championnat du monde. Distance au tour : 5,848 km. Distance totale : 309,745 km (53 tours) Pole position 2020 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne) Mercedes une minute 31,304 secondes. Vainqueur 2020 : Valtteri Bottas (Finlande) Record du tour Mercedes Race : Hamilton, 2019 : 1:35,761. Heure de début : 1200 GMT/1500 locales

GRAND PRIX DE RUSSIE

Mercedes est la seule équipe à avoir gagné en Russie depuis la première course à Sotchi en 2014. La série de sept est un record pour le plus grand nombre de victoires consécutives au même Grand Prix. Hamilton a gagné en 2014, 2015, 2018 et 2019, Nico Rosberg en 2016 et Bottas en 2017 et 2020. Ferrari est la seule équipe autre que Mercedes à avoir débuté en pole en Russie. Ils l’ont fait en 2017 avec Sebastian Vettel et Charles Leclerc en 2019. Mercedes et Ferrari ont remporté 18 des 21 podiums en Russie à ce jour. Les seules exceptions étaient Bottas, troisième en 2014 pour Williams, Sergio Perez troisième pour Force India en 2015 et Max Verstappen pour Red Bull en 2020. Bottas a commencé au premier rang à Sotchi en 2016, a remporté la première victoire de sa carrière en F1. là-bas en 2017 et était en pole en 2018. Il a de nouveau gagné en 2020 avec le meilleur tour. Le tracé se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre autour des sites du Parc olympique 2014, en partie sur la voie publique. Le Grand Prix de Russie devrait se dérouler sur le circuit Igora Drive de Saint-Pétersbourg à partir de 2023. La recrue Nikita Mazepin, avec Haas, est le seul pilote russe sur la grille de départ actuelle.

LA COURSE GAGNE

Hamilton a un record de 99 victoires en carrière, dont 78 avec Mercedes, sur 280 départs. Il est monté 175 fois sur le podium. Le leader du championnat, Max Verstappen, a remporté sept courses jusqu’à présent en 2021, contre quatre pour Hamilton et une pour le Mexicain Sergio Perez de Red Bull, Esteban Ocon d’Alpine et Daniel Ricciardo de McLaren. Ferrari a remporté 238 courses depuis 1950, McLaren 183, Mercedes 119, Williams 114 et Red Bull 72. La victoire de Ricciardo à Monza était la première de McLaren depuis 2012.

POSITION DE TÊTE

Hamilton a un record de 101 poles en carrière et a remporté 59 fois la pole. Il a décroché trois poles jusqu’à présent en 2021. Verstappen a été en pole huit fois cette année, tandis que Charles Leclerc de Ferrari a été le plus rapide en qualifications en Azerbaïdjan et à Monaco. Bottas était en pole au Portugal.

CHAMPIONNAT

Verstappen a cinq points d’avance sur Hamilton. Mercedes devance Red Bull de 18 points.

POINTS

George Russell a marqué pour Williams dans trois des quatre dernières courses. L’équipe n’avait pas réussi à marquer un point pendant deux ans auparavant.

JALONS

Hamilton peut devenir le premier pilote de F1 à remporter 100 Grands Prix. Monza a été la première course que Hamilton et Verstappen n’ont pas réussi à terminer. La retraite de Hamilton était sa première en 63 départs. La victoire de McLaren à Monza est survenue 170 courses après leur dernière victoire, la deuxième plus longue attente entre les victoires pour un constructeur toujours présent. Le record est détenu par Ligier, qui a disputé 231 courses sans victoire entre 1981 et 1996. McLaren est la seule équipe à ce jour à terminer un-deux en 2021. (Reportage d’Alan Baldwin)

Ce rapport sera mis à jour lorsque quelque chose d’important se produit pendant la course, et ou après. Actualisez cette page s’il vous plaît…