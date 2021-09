Grand Prix de Russie : cinq points à retenir de Sotchi

Alors que le monde de la Formule 1 attend avec impatience la façon dont les prétendants au titre de cette saison vont mener leurs escarmouches au Grand Prix de Russie 2021, Sotchi a livré un thriller, bien que pour cinq tours seulement.

Le week-end du Grand Prix de Russie a commencé avec diverses questions planant au-dessus du paddock, Max Verstappen de Red Bull encourant une pénalité de trois places sur la grille pour son accident avec le prétendant au titre Lewis Hamilton à Monza deux semaines plus tôt.

Cette pénalité initiale a suscité des questions sur la stratégie d’unité de puissance que l’équipe autrichienne adopterait, en décidant d’ajouter ou non une nouvelle unité de puissance à son allocation, en prenant l’inévitable pénalité de réseau que cela entraînerait.

La réponse a été rapide car Red Bull a confirmé vendredi que Verstappen obtiendrait une nouvelle unité de puissance et partirait du fond de la grille.

Bonne nouvelle pour Lewis Hamilton alors, non ? Eh bien, pas si vite.

Au lieu que Mercedes et Hamilton capitalisent sur les malheurs du Néerlandais, ils ont trébuché sur eux-mêmes lors des qualifications pour terminer quatrième avec Hamilton et septième avec Valtteri Bottas.

Je pense que personne n’a été déçu du résultat des qualifications, car les trois premiers étaient un spectacle rafraîchissant pour la F1. Lando Norris en pole, Carlos Sainz et George Russell respectivement deuxième et troisième ; trois jeunes pilotes, pilotant pour trois équipes historiques qui n’ont pas si bien fait ces derniers temps, ont assuré les trois premières places. Super trucs!

De retour à Mercedes, Bottas a annoncé plus tard qu’il avait également pris un nouveau moteur, tombant à la 17e place sur la grille de départ avant de finalement commencer 16e après que toutes les pénalités des pilotes aient été appliquées.

Au fait, bonne chance pour essayer de savoir qui commencera où, lorsque plusieurs pénalités sont appliquées et nous pouvons remercier le livre de règles très simple de la F1 pour cela, mais ne nous attardons pas là-dessus maintenant.

La scène était donc prête pour une vraie course, avec les deux prétendants au titre, séparés par cinq points au championnat des pilotes à ce moment-là, chacun faisant face à ses propres problèmes avec un léger avantage pour Hamilton en raison de sa meilleure place sur la grille de départ.

La première étape de la course a été décevante, à l’exception d’excellents départs de Sainz qui a dépassé Norris, de quelques coups opportunistes de Fernando Alonso, et bien sûr de Charles Leclerc, qui a transformé sa SF21 en fusée, occupant sept places au premier tour. À part cela, c’était une procession, les gens se demandant si Hamilton rattraperait et dépasserait Norris qui faisait du bon travail en gardant le champion à distance.

Puis est venue la pluie, et la course s’est transformée, et sur cette base, nous nous dirigeons vers nos cinq plats à emporter habituels du Grand Prix de Russie 2021.

L’expérience est roi

Lando Norris est sur une trajectoire ascendante impressionnante depuis qu’il a rejoint la F1 en 2019, et il a trouvé un équipement supplémentaire cette saison, en donnant à son coéquipier plus expérimenté Daniel Ricciardo une apparence ordinaire, malgré la dernière victoire de ce dernier à Monza.

Il a marqué des points à toutes les occasions sauf deux cette année avec quatre podiums à son actif alors qu’il se classe quatrième au classement derrière Bottas par seulement 12 points. Des statistiques impressionnantes étant donné qu’il conduit, sans doute la troisième voiture la plus rapide du domaine.

Sa pole sur le mouillé était à couper le souffle. Sa performance initiale en course était également quelque chose à voir, gardant la tête baissée et reprenant la tête de Sainz, puis endurer la pression continue de Hamilton dans une voiture plus rapide avec un écart de plus en plus étroit était très louable.

Mais ensuite est arrivée la partie pluvieuse de la course de Sotchi et cela a montré que le jeune Lando manque toujours.

Honnêtement, je ne peux pas comprendre comment il pensait que les slicks étaient bien car il a dit à son équipe qu’il ne voulait pas s’arrêter pour les intermédiaires. Je ne peux pas comprendre comment son équipe l’a laissé de côté, mais ce n’est pas notre objectif maintenant… Juste une chose : à quoi pensait Andreas Seidl ??!!

Lando est un gamin vraiment sympa avec des tonnes de talent, et son attitude plaisante et enjouée est une bouffée d’air frais dans le paddock. Mais après sa décision à Sotchi, cela montre vraiment qu’il prend peut-être les choses à la légère, ou trop à la légère.

Vous ne pouvez pas être blâmé si vous considérez que son attitude pendant la course était à la limite de l’arrogance (surtout si vous écoutez sa radio), même si cela montre vraiment qu’il gère bien la pression.

À Monza, après que son coéquipier a remporté la première course de McLaren depuis 2012, Norris a déclaré que son heure viendrait, et il semble qu’il voulait que ce soit à Sotchi.

Cela aurait été possible s’il n’avait pas plu, et même s’il avait écouté son équipe et boxé quand on lui a dit, mais cela vous montre simplement qu’il a encore beaucoup à apprendre, ce qu’il fera.

Il récupérera, apprendra et rebondira, mais jusqu’à la prochaine course, il aura mal.

De Hamilton et Verstappen

Nos prétendants au titre laissent donc Sotchi à 2 points d’écart mais dans l’ordre inverse. Pour changer maintenant, la chance était du côté de Verstappen, car – pour être honnête – Hamilton était toujours partant pour la victoire même à partir de la quatrième place sur la grille, sans avoir besoin de chance supplémentaire. Non pas qu’il n’en ait pas eu sa juste part à plusieurs reprises avec Silverstone 2020 un exemple frappant (terminé la course sur trois roues), et Imola 2021 un autre (l’a jeté mais a survécu à la période du drapeau rouge).

Verstappen, d’autre part, a reçu sa part de malchance cette année, notamment à Bakou (explosion d’un pneu en tête) et en Hongrie (grâce aux acrobaties de Bottas), mais la deuxième place en Russie était une dame chance qui a exécuté une danse de la pluie lors de ces finales. tours de la course, car jusque-là, septième était sa meilleure perspective.

Félicitations à Red Bull pour l’avoir fait passer aux intermédiaires quand ils l’ont fait, et bon travail de Max qui a ramené sa RB16B à la maison à travers toute la confusion en un seul morceau.

Après le 100e d’Hamilton

Assez de chance maintenant, alors que nous passons à l’exploit spécial de Lewis Hamilton avec cette 100e victoire à Sotchi Autodrom. Quelle étape importante pour le Britannique !

Il devait l’attendre, mais il ne faisait aucun doute que, dans sa forme et son équipe actuelles, cela viendrait.

Il l’a également réalisé contre vents et marées car les choses ne se sont pas particulièrement bien passées pour lui en Russie, ce qui le rend plus spécial. Alors bravo à lui pour ça.

Mais demain est un autre jour, et il n’en reste pas moins qu’il doit encore franchir une étape plus importante sous la forme de son huitième titre record, qui devient une tâche de plus en plus difficile, avec le défi sévère que Verstappen met en place.

Avec deux points séparant la paire, le bouton de réinitialisation a encore été appuyé. Mais maintenant, Lewis a le dilemme de prendre une quatrième unité de puissance. Quand et où? Aurait-il autant de chance que Max l’était en Russie ?

Verstappen, quant à lui, a traversé la douleur et est sorti simplement égratigné, et il était évidemment plus heureux de sa deuxième place que Hamilton ne l’était avec sa 100e victoire. C’est exagéré, mais il était ravi !

La perfection est ce dont les deux et leurs équipes ont besoin pour l’emporter. Sur tous les fronts, qualifications, stratégie, arrêts aux stands, améliorations de voitures, erreurs de pilotes, ailiers… tout ce que vous voulez. Il doit être parfait quand les choses sont si proches. Et les deux pilotes et leurs équipes ont eu leur juste part d’échappés cette saison.

Mais nous, le public de la F1, ne nous plaignons pas pour autant. C’est ce dont nous avons besoin et que nous voulons voir dans notre sport bien-aimé.

Carlos Sainz

Carlos Sainz a tout simplement été formidable cette saison, malgré quelques erreurs ici et là. Il a fait de la Scuderia sa maison assez rapidement et est monté sur son cheval cabré de manière impressionnante.

Affronter Charles Leclerc n’est pas une mince affaire. Le Monégasque est une force de la nature et considère Ferrari comme son équipe. Il a toujours impressionné quand il est monté dans la voiture malgré ses erreurs occasionnelles.

Mais il y a quelque chose de spécial dans la façon dont Sainz s’acquitte de son travail d’une manière si sous-estimée. J’ose dire qu’il était le seul coéquipier à avoir mené Verstappen de près à l’époque de Toro Rosso, et il l’a fait discrètement.

Sainz compte désormais trois podiums contre celui de Leclerc cette année et l’a déjà dépassé au classement des pilotes.

Maintenant, on ne s’avancera pas, mais Leclerc a eu un peu de mal cette année surtout à Monaco et en Hongrie, et c’est là que Sainz a marqué de gros points (deuxième à Monaco et troisième en Hongrie).

Mais Sainz obtient maintenant l’amour chez Ferrari, et l’équipe italienne est plutôt drôle de cette façon. Alors juste pour demander, y aura-t-il un changement d’affection au sein de la maison de Maranello?

Oubliez ça, à quel niveau Leclerc sera-t-il tolérant si Sainz le rapproche encore plus ?

Surveillez cet endroit…

Coups rapides

Une autre course solide à Sotchi par l’homme d’État aîné de la F1, Fernando Alonso, qui vient de perdre sur un podium, en raison d’une réaction lente de son équipe pour le mettre sur les intermédiaires.

Aston Martin doit retirer les aimants de ses AMR21 car ils se sont retrouvés pour la deuxième course consécutive. Lance Stroll est mauvais cependant.

Ricciardo était anonyme après son moment de gloire à Monza. Il était encore loin du rythme de Norris, lorsque la voiture a eu la performance de se battre pour une victoire à Sotchi dimanche.