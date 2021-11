Grand Prix de Sao Paulo : la plus belle course d’Hamilton

Lewis Hamilton a conduit comme si sa vie en dépendait pour remporter le Grand Prix de Sao Paulo 2021 à Interlagos, battant un fougueux Max Verstappen pour réduire l’écart de points en tête du classement.

Cela doit être considéré comme la plus grande course d’Hamilton qui a commencé hier du dernier sur la grille, une demi-heure plus tard, il était cinquième ! 24 heures plus tard, il s’alignait dixième sur la grille grâce à une pénalité de cinq places liée au moteur.

Valtteri Bottas a perdu la tête face à Verstappen à l’extinction des feux, le Néerlandais prenant la tête et contrôlant la première phase de course.

Hamilton était complètement allumé, son dernier PU sur la Mercedes était clairement le meilleur de la plus belle portée de Formule 1. Et le chauffeur a livré comme lui seul le peut.

Du dixième, au cinquième tour, il était troisième, Bottas lui donnant un laissez-passer franc avec Sergio Perez en deuxième place sur le radar du Britannique. Au 18e tour, Hamilton était deuxième et suivait Verstappen.

Le pilote Red Bull a creusé profondément dans son livre sur les arts sombres de la course, y compris une compression lorsque Hamilton a tenté son premier dépassement, suivi d’une série de moments louches bloquant plus d’un mouvement. Mais soyons honnêtes, rien que le conducteur Mercedes ne fera pas.

C’était Hamilton en pleine pompe, avec les tirs au but et le DQ, l’homme était à terre avant ce week-end. Mais une conduite suprême hier et aujourd’hui, associée à une voiture étonnamment rapide, était ce qu’il fallait pour remporter ce Grand Prix passionnant.

Ce fut un résultat énorme pour Mercedes ainsi que pour le champion du monde en titre, les points du championnat des pilotes de F1 étant passés de 19 avant la course à 14 à trois manches de la fin. L’équipe allemande devance Red Bull de 11 points.

Jusqu’à aujourd’hui, aucun pilote n’avait gagné plus loin que P8 sur la grille d’Interlagos 🏆@LewisHamilton a commencé P10 aujourd’hui 🚀#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/d6d8K9epb3 – Formule 1 (@F1) 14 novembre 2021

Hamilton : Celui-ci était pour mon père

« Quelle course ! a déclaré un Hamilton jubilatoire : « L’équipe a fait un travail incroyable. Valtteri a fait un excellent travail pour obtenir le plus de points possible.

«Je poussais aussi fort que je pouvais. Depuis le dernier sur la grille, puis une autre pénalité de cinq places, je pense que c’était le week-end le plus difficile que j’aie eu, mais mon père m’a rappelé 2004 quand j’étais en Formule 3 quand j’étais à Bahreïn quand j’ai commencé le dernier, puis j’ai terminé 10e et puis j’ai fini premier. Alors celui-ci était pour mon père.

« Avant ce week-end, je n’aurais jamais pensé que nous serions capables de réduire l’écart comme nous l’avons fait aujourd’hui. Ensuite, ces choses ont continué contre nous, mais cela se voit vraiment pour tout le monde, n’abandonnez jamais. Ne jamais, jamais arrêter de se battre et c’est comme ça que j’ai vraiment abordé ce week-end.

« C’est comme le premier parce que je n’ai pas l’impression d’avoir gagné depuis longtemps », a ajouté Hamilton après avoir décroché sa 101e victoire en Grand Prix.

Ce fut également une victoire très populaire car les fans brésiliens, privés d’un pilote dans l’élite, se sont montrés très fiers de Lewis et il leur a rendu hommage en revêtant le drapeau brésilien alors que les hymnes jouaient sur le podium.

Il était également normal que sa plus grande course se déroule à Interlagos, où l’esprit de son héros d’enfance, Ayrton Senna, occupe une place importante.

Une fois Hamilton passé, Verstappen n’a pu voir la voiture noire disparaître qu’à un rythme d’environ une demi-seconde. La Red Bull manquait face à la Mercedes.

Néanmoins, l’as néerlandais a fait de son mieux, il a pris un bon départ mais a dû intimider Bottas à la sortie du virage 1 avant de prendre la tête.

Un geste gagnant de course Un mouvement dynamique ? 🤔@LewisHamilton dépasse @Max33Verstappen en route vers une victoire au Brésil qui maintient ses espoirs de titre bien vivants 🚀#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/4CbdWlOGsS – Formule 1 (@F1) 14 novembre 2021

Verstappen : Limitation des dégâts sur un week-end difficile pour nous

À un moment donné, la victoire semblait une certitude pour la Red Bull #33, mais quand Hamilton était dans ses rétroviseurs, Verstappen ne pouvait rien faire pour se défendre, car les attaques sont arrivées avec encore une douzaine de tours à faire. Il a fait ce qu’il a pu mais Honda a besoin de trouver plus de chevaux pour les trois prochaines courses.

Verstappen a déclaré à propos de sa course : « Nous avons bien sûr essayé tout ce que nous pouvions aujourd’hui. C’était une bonne bataille mais au final, nous avons juste manqué un peu de rythme. Nous avons tout donné aujourd’hui, c’était très amusant. Nous avons encore une bonne avance de points. Aujourd’hui, c’était un peu limiter les dégâts sur un week-end difficile pour nous. Je suis convaincu que les prochaines courses nous permettront de rebondir.

Une réflexion intelligente au cours d’une période VSC a donné à Bottas un arrêt au stand bonus qui lui a permis de dépasser Perez pour une troisième place importante pour l’équipe qu’il quittera à la fin de la saison, remportant également la bataille des ailiers.

Bottas a résumé: « Lewis était dans sa propre ligue aujourd’hui. »

Perez a terminé quatrième et a marqué un point pour le tour le plus rapide, jusqu’à la deuxième place à un moment donné au début de la course. Il a bien défendu contre Hamilton, mais à la fin, encore une fois, le RB16B n’avait tout simplement pas l’extrémité supérieure pour contenir ou défier le W12 à Interlagos ce week-end.

Ferrari détruit McLaren alors qu’elle renforce son emprise sur la troisième place

La bataille à la fin a été si captivante que c’était comme s’il y avait une autre équipe dans le spectacle dimanche, mais bien sûr qu’il y en avait, Ferrari portant un autre coup catégorique aux ambitions de troisième place de McLaren dans le championnat des constructeurs.

Charles Leclerc et Carlos Sainz terminant respectivement cinquième et sixième avec Lando Norris seulement bon pour la dixième, et Daniel Ricciardo ayant un DNF pour une journée misérable au Brésil pour la tenue de Woking.

Le pilote AlphaTauri Pierre Gasly a trébuché au départ mais a récupéré pour terminer septième, devant le duo alpin d’Esteban Ocon huitième et Fernando Alonso neuvième, qui a bien fait de marquer le double de points pour Alpine.

Sebastian Vettel a terminé 11e lors d’une journée décevante pour Aston Martin, Lance Stroll ayant pris sa retraite après un contact avec ses rivaux au début de la course.

Rapport en cours…

Résultat du Grand Prix de Sao Paulo 2021