Grand Prix de Styrie 2021 : heure de départ de la course au Royaume-Uni, essais, qualifications et comment puis-je regarder la F1 à la télévision ?

Verstappen devance le champion en titre Lewis Hamilton de 12 points avant la course et a réalisé le meilleur temps aux essais vendredi, bien que Hamilton ait en fait eu un tour légèrement plus rapide effacé après avoir raté le dernier virage, et il a ensuite ouvert la voie lors de la finale de samedi. séance d’essais avant les qualifications.

Un Verstappen en colère a accusé Hamilton d’avoir ruiné ses tentatives pour réaliser le meilleur tour en FP3, en déclarant à la radio de l’équipe: “Bien sûr, il est sur mon chemin, à chaque fois.”

Pendant ce temps, le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas, s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille vendredi après avoir fait un tête-à-queue dans la voie des stands lors de la FP2.

Quand est le Grand Prix de Styrie 2021 ?

Le Grand Prix de Styrie aura lieu le dimanche 27 juin 2021 au Red Bull Ring de Spielberg, en Styrie, en Autriche.

A quelle heure est le Grand Prix de Styrie 2021 ?

Les deux premières séances d’essais ont eu lieu vendredi, suivies des FP3 à partir de 11h BST samedi.

Les qualifications débutent samedi à 14h, et la course elle-même débutera exactement 24 heures plus tard, à 14h le dimanche après-midi.

Comment puis-je regarder le Grand Prix de Styrie 2021 ?

Chaîne de télévision : la course sera diffusée EN DIRECT sur les chaînes Main Event et F1 de Sky Sports.

La couverture de la course commence à 12h30 BST sur la F1 et à 13h55 sur le Main Event.

Diffusion en direct : les abonnés peuvent diffuser l’action EN DIRECT via le site Web et l’application SkyGo.