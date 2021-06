Grand Prix de Styrie : Lewis contre Max, 3-3 ; Bris d’égalité

Lewis Hamilton et Max Verstappen ont chacun remporté trois des sept manches du Championnat du monde de Formule 1 2021, le Grand Prix de Styrie d’aujourd’hui sera un bris d’égalité précoce dans ce concours pour les âges.

Au cours des premières courses de cette saison, Mercedes a été émerveillée par une stratégie habile qui a concocté des victoires dans des situations de faible espoir, mais, alors que la saison prend de l’ampleur, Red Bull a considérablement augmenté la mise, avec Max fraîchement sorti de la victoire en France a étendu son avance à un douzaine de points sur Hamilton.

Pour tous les deux, la victoire aujourd’hui dans le coteau du Spielberg est essentielle pour leurs campagnes respectives.

Verstappen cherchera à poursuivre sur la lancée qui aurait pu lui valoir un triplé de victoires si l’éruption de Pirelli n’avait pas réduit ses chances de gagner à Bakou. Alors que Hamilton doit reconquérir les hauteurs qu’il (et son équipe) détient depuis 2014.

À la suite du malheur de Max, l’Azerbaïdjan était un caoutchouc mort et sans but pour les deux prétendants, car Lewis est également rentré chez lui les mains vides grâce à un interrupteur «magique» déclenché accidentellement qui lui a coûté un podium sûr.

Aujourd’hui, la paire commence au premier rang, Verstappen peut-être un peu mieux sur le circuit à domicile de son équipe, avec Hamilton susceptible de le garder honnête en termes de rythme, ce qui met en place une autre manche intrigante de ce combat pour le titre mondial.

Cependant, il convient de noter qu’en qualifications hier, les deux tours de Max en Q3 étaient bons pour la pole, en d’autres termes, rien de Mercedes n’avait dans sa puissance de feu ne pouvait l’arrêter alors, posant la question : ce rythme de qualification peut-il se traduire en rythme de course efficace ? Si c’est le cas, il s’enfuira simplement au loin.

Mais ce n’est que pure spéculation car les fans de Formule 1 n’ont pas eu beaucoup mieux en termes de batailles pour le titre entre les Big Guns du sport, aujourd’hui ne devrait pas être différent.

Le rapport de course suivra ce post d’aperçu. Rafraîchir le navigateur après la course. Prendre plaisir!

Best of the Rest et autres aventures à Spielberg

Et, pour ne pas oublier, le projet de loi de soutien derrière eux, est tout aussi somptueux, alors que la bataille des ailiers devient de plus en plus importante. Red Bull, avec Sergio Perez dans son coin, est désormais une véritable équipe par opposition à l’ancienne analogie David vs Goliath que nous avons déployée depuis trop longtemps.

La vrille de Bottas dans les stands lui a valu une pénalité de perte de grille qui a transformé une solide deuxième place sur la grille en cinquième pour le Finlandais. Cela a propulsé Hamilton au premier rang et a poussé Lando Norris et Perez au deuxième rang.

Lando… Juste WOW ! Sa destruction de Daniel Ricciardo a été clinique et cruelle. Nous savons que l’Australien est un pilote de course fantastique, ce génie ne s’éteint pas du jour au lendemain, ce qui suggère que son coéquipier de 21 ans est une sensation dans le moule de Lewis et Max.

Dans le même temps, il y aura un tas de vrais fans de F1 qui espèrent que le renversement de Dan par Lando est une anomalie et que McLaren trouve un défaut ou similaire dans la voiture n°3, car cette chute libre de la grâce est une pilule difficile à avaler non seulement pour lui – une résurgence de Honey Badger est attendue depuis longtemps.

Revenons à Lando… il est la viande du sandwich Red Bull contre Mercedes, le tampon entre les commandants au premier rang et leurs ailiers respectifs dans leurs rétroviseurs. Ingrédients intéressants pour pimenter l’après-midi.

Derrière tout cela, nous avons Pierre Gasly avec le pratique AlphaTauri qui part sixième tandis que les manigances de qualité de son coéquipier Yuki Tusnoda lui coûtent la huitième place sur la grille; la recrue fougueuse doit se calmer et donner un résultat pour commencer à effacer les doutes croissants. Aujourd’hui serait une bonne journée pour ça.

Des animations à surveiller :

Ferrari a Charles dans le top dix et il sera intéressant de voir s’il peut ajouter des points à leur décompte, un exploit dont ils ont été incapables en France avec la SF21, qui s’avère aussi lamentable que la catastrophe de l’année dernière. Carlos partira de la 12e Aston Martin a-t-il trouvé quelque chose ? Lance part de la neuvième place avec Seb en 14e. Fernando a désigné George comme futur champion du monde de F1, ce qui constitue un contexte intéressant pour leur camée puisque le pilote Williams s’alignera directement derrière l’Alpine, respectivement huitième et dixième.

Faits et statistiques du Grand Prix de Styrie compilés par .

Grand Prix de Styrie au Red Bull Ring d’Autriche à Spielberg, huitième manche du championnat, distance au tour : 4,318 km. Distance totale : 306,452 km (71 tours) Pole position du GP de Styrie 2020 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne) Mercedes 1 minute 19,273 secondes Vainqueur 2020 : Hamilton Race record du tour : Carlos Sainz (Espagne) McLaren 2020, 1:05,619 Heure de départ : 1300 GMT ( 1500 locaux)

Grand Prix de Styrie

Le circuit appartient à Red Bull et est le deuxième plus haut sommet de la saison après le Mexique. Il a le tour le plus court, en termes de temps, sur le calendrier. Il a accueilli deux courses l’année dernière – le Grand Prix d’Autriche et le GP de Styrie, du nom de la région environnante. La piste présente des bordures agressives et est dure sur la suspension. Hamilton (2016, 2020), son coéquipier Valtteri Bottas (2017, 2020) et Max Verstappen de Red Bull (2018, 2019) sont les seuls pilotes de la grille actuelle à avoir gagné en Autriche.

Victoires de course

Hamilton a un record de 98 victoires en carrière, dont 77 avec Mercedes, sur 273 départs. Il est monté 170 fois sur le podium. Hamilton et Verstappen ont tous deux remporté trois courses jusqu’à présent en 2021. Le Mexicain Sergio Perez est l’autre vainqueur de Red Bull. Mercedes a disputé trois courses sans victoire pour la première fois depuis 2019, lorsque Ferrari avait remporté trois victoires consécutives. Ils ont disputé quatre courses sans victoire en 2013. Ferrari a remporté 238 courses depuis 1950, McLaren 182, Mercedes 118, Williams 114 et Red Bull 68. Les anciens champions McLaren et Williams n’ont plus gagné depuis 2012.

Les pôles

Hamilton a un record de 100 poles en carrière et a remporté 59 fois la pole. Mercedes a maintenant disputé trois courses sans pole position. Verstappen était en pole en France et Charles Leclerc de Ferrari en Azerbaïdjan et à Monaco.

Championnat du monde 2021

Verstappen a 12 points d’avance sur Hamilton. Red Bull devance Mercedes de 37 points. Hormis les pilotes Red Bull, seul Lando Norris de McLaren a terminé six fois parmi les cinq premiers en sept courses. Le Britannique a également terminé ses 12 dernières courses dans les points, la plus longue course de tous sur la grille.

Jalons

La victoire de Verstappen au Castellet était la troisième consécutive de Red Bull, la première fois qu’ils réalisaient un tel exploit depuis le début de l’ère du V6 turbo hybride en 2014. Le pilote néerlandais a réalisé son premier triplé dans cette course – pole position, meilleur tour et gagner la course. (Reportage d’Alan Baldwin)