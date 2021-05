Grand Prix de Turquie annulé, deuxième course autrichienne ajoutée

La Formule 1 a annulé le Grand Prix de Turquie 2021 en raison des restrictions de voyage COVID-19, avec une course autrichienne supplémentaire destinée à combler l’écart.

Suite à des discussions avec le promoteur en Turquie et les parties prenantes concernées, il ne sera pas possible d’organiser la course en Turquie du 11 au 13 juin. Le promoteur a demandé à la F1 d’examiner l’opportunité potentielle de reporter si possible la course plus tard dans la saison, aux côtés de la Chine qui a fait la même demande plus tôt cette année.

Le sport peut confirmer qu’il y aura désormais deux courses en Autriche, consécutives, avec la première course, le Grand Prix de Styrie, qui aura lieu du 25 au 27 juin et le Grand Prix d’Autriche se déroulant à sa date d’origine du 2 au 4. Juillet.

En raison de ce changement, le Grand Prix de France passera une semaine plus tôt du 18 au 20 juin, tous les billets pour l’événement étant valables pour la date antérieure. Cela signifie qu’il y a toujours 23 courses prévues pour la saison 2021.

La situation actuelle du COVID-19 reste fluide et la F1 continuera à suivre la situation avec les promoteurs et les équipes.

Le président-directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré: «Nous avions tous hâte de courir en Turquie, mais les restrictions de voyage en place nous ont empêché d’être là en juin. La Formule 1 a de nouveau montré qu’elle était capable de réagir rapidement aux développements et de trouver des solutions et nous sommes ravis d’avoir un double en-tête en Autriche, ce qui signifie que notre saison reste à 23 courses.

«Je tiens à remercier le promoteur et les autorités en Turquie pour tous leurs efforts ces dernières semaines et je tiens à remercier les promoteurs en France et en Autriche pour leur rapidité, leur flexibilité et leur enthousiasme à accueillir cette solution. Nous avons eu de très bonnes conversations avec tous les autres promoteurs depuis le début de l’année et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec eux pendant cette période.