Grand Prix de Turquie : Bottas l’emporte, Hamilton fulmine

Valtteri Bottas a remporté une victoire des feux au drapeau avec style pour remporter le Grand Prix de Turquie 2021 pour Mercedes dans des conditions difficiles exigeant des pneus intermédiaires pour l’ensemble de la course de 58 tours, tandis que son coéquipier Lewis Hamilton était furieux après avoir été en désaccord avec l’appel stratégique de son équipe. .

Bottas a livré une performance impressionnante, pour remporter sa 10e victoire en Grand Prix, sa première depuis la Russie il y a plus d’un an. Cette performance de dimanche comptera parmi ses meilleures, le genre de démonstration qu’il aurait dû avoir plus souvent pour l’équipe qu’il quitte pour Alfa Romeo à la fin de cette saison.

Le pilote Mercedes a déclaré dans le parc fermé après la course : « Cela fait longtemps mais ça fait du bien. De mon côté, c’était l’une des meilleures courses que j’ai jamais eues. A part cette petite diapositive, j’ai tout sous contrôle.

« La voiture était bonne dans toutes les conditions, une très bonne confiance en elle. Je suis content que tout se soit bien passé pour une fois pour moi. C’était sympa. Lorsqu’il n’y a qu’une seule ligne de séchage, il n’en faut pas plus pour s’éteindre. J’avais vraiment besoin de me concentrer tout au long de la course.

« Une victoire difficile, mais qui ressemble à une victoire bien méritée », a ajouté Bottas.

Un entraînement autoritaire du Finlandais 💪#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/6zYnpxyww5 – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

Le Finlandais a résisté à Max Verstappen de Red Bull, creusant un écart d’environ quatre secondes à mi-parcours, franchissant la ligne d’arrivée avec plus d’une douzaine de secondes d’avance sur le pilote Red Bull.

Verstappen a traqué la Mercedes de tête tout au long de la course, mais n’avait tout simplement pas la puissance de feu pour attaquer pour la tête. Mais le résultat signifie que l’as néerlandais est désormais à 262,5 points et mène le classement du championnat de F1 de six points par rapport à Hamilton.

Le pilote Red Bull a résumé sa course : « Ce n’était pas facile aujourd’hui, je veux dire que la piste était très grasse et nous avons dû gérer les pneus pendant toute la course donc nous ne pouvions pas vraiment pousser. Il semblait que Valtteri avait plus de rythme et pouvait également mieux entretenir les pneus, donc je suis heureux de terminer à la deuxième place.

« Il s’agissait de gérer les pneus, donc vous n’avez jamais vraiment poussé. Je suis content d’être sur le podium. Je pense que ça a été serré toute l’année et je suis sûr qu’à Austin, ce sera une autre bataille serrée avec Mercedes.

« Nous devons juste continuer à pousser, continuer à essayer de nous améliorer et nous verrons où nous en sommes à la fin – mais c’est une excellente saison jusqu’à présent », a ajouté Verstappen.

Sergio Perez a terminé troisième pour Red Bull, le vétéran mexicain réalisant exactement ce pour quoi il avait été engagé par Red Bull ; aider son coéquipier, et il l’a fait avec brio en repoussant l’attaque de Hamilton dans un duel roue à roue à couper le souffle avec le champion. Exactement ce que le docteur (Marko !) aurait ordonné.

Perez a déclaré: «Ce fut une course intense dans le premier relais – se battre avec Lewis et se battre avec Charles. Ce n’était qu’une de ces courses où il fallait être patient, pousser au bon moment et bien gérer les pneus. Vous ne saviez pas vraiment ce qui se passait avec les pneus. C’était difficile de les gérer là-bas aujourd’hui.

Ce partenariat se renforce de plus en plus, mais Red Bull est toujours derrière Mercedes au classement des constructeurs de F1 de 36 points.

Hamilton semblait prêt pour un podium après être resté longtemps dehors, et n’a fait que s’arrêter lorsque le mur des stands de Mercedes l’a appelé. Lorsqu’il est réapparu en cinquième position, le septuple champion du monde de F1 était furieux que le troisième soit allé mendier.

📻 « Nous n’aurions pas dû venir en homme » Alors que les tours s’épuisent et exécutent P5, Lewis Hamilton s’interroge sur la sagesse de piquer pour un nouvel ensemble d’inters #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/60FezdEXw7 – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

Charles Leclerc a terminé cinquième, le pilote Ferrari menant après la mi-course comme l’un des premiers à ne pas s’arrêter. C’était un jeu d’enfant de savoir s’ils l’avaient tenu à l’écart, mais au 48e tour, il s’est arrêté et a terminé quatrième. Un pari pour rester à l’écart l’aurait peut-être mieux servi, mais son équipe pensait que le pari n’en valait pas la peine.

Idem Mercedes avec Hamilton. On ne saura jamais si une stratégie sans escale aurait gagné la course, car les pilotes voulaient certes tenter le coup mais leurs équipes manquaient de courage.

Plus tôt, après une pluie nocturne constante, de gros nuages ​​gris se dressaient sur le parc d’Istanbul alors que Bottas sortait de la ligne pour prendre la tête de Verstappen et Leclerc à la poursuite, après un premier tour frénétique au cours duquel Fernando Alonso a été marqué par l’AlphaTauri de Gasly qui a envoyé l’Alpine dans un tour.

COUVRE-FEU!!! Alonso part en tête-à-queue au virage 1 et dégringole au classement P16 – mais sinon c’est un bon départ #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/HRjlPC7nhx – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

En dehors de cela, et Alonso marquant Mick Schumacher un tour plus tard, ce qui lui a valu, ainsi qu’à Gasly, une pénalité de cinq secondes, l’ordre à travers le peloton est resté à peu près le même à l’exception de Hamilton qui a commencé 11e dans la Mercedes, et à l’arrière de la grille Sainz de Ferrari partant sur le terrain.

Gasly a purgé sa peine, qui semblait un peu dure car il était la viande du sandwich du virage 1, mais les commissaires craignaient probablement la colère d’Alonso si le Français n’avait pas été pénalisé, surtout après l’Espagnol, pour ses manigances.

Néanmoins, le pilote AlphaTauri a livré une autre performance stellaire pour terminer sixième, qui aurait pu être quatrième si la chance l’avait fait.

Lando Norris a terminé septième lors d’un week-end qui n’a pas été gentil avec McLaren, Daniel Ricciardo partant de la dernière ligne de la grille pour terminer 13e. Contrairement à l’Italie et à la Russie, la Turquie n’était pas un terrain de chasse heureux.

Depuis le fond de la grille, Carlos Sainz était clinique dans son esprit à une piste pour monter plus haut dans l’ordre en réalisant de superbes dépassements. Pilote du jour, et huitième place ont récompensé ses efforts lors de la dixième édition du Grand Prix de Turquie.

Lance Stroll a de nouveau montré ses prouesses dans des courses à forte usure, le pilote Aston Martin terminant neuvième. Curieusement, son coéquipier Sebastian Vettel a choisi de passer aux slicks moyens !

Un mouvement qui s’est avéré faux à partir du moment où il a heurté la piste et a glissé dangereusement avant de retourner aux stands, le mettant presque à l’écart à l’entrée. Un pari qui s’est mal passé. Un « WTF pensaient-ils ? » moment d’Aston Martin.

Esteban Ocon a récupéré son week-end pour remporter le dernier point d’Alpine.

Résultats et informations de la course du Grand Prix de Turquie 2021

Classement après le Grand Prix de Turquie 2021