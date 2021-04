Grand Prix d’Émilie-Romagne: masterclass de Verstappen dans le chaos

Max Verstappen n’a commis aucune erreur alors que tout autour de lui d’autres l’ont fait, pour remporter un Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021 en deux parties dramatique et parfois chaotique.

Le pilote Red Bull l’emporte de plus de 20 secondes après avoir démarré troisième sur la grille. C’était un retour très nécessaire sur la plus haute marche du podium de Formule 1 qu’il a perdu à Bahreïn contre Hamilton; le pilote Mercedes a commis une rare erreur le jour à Imola quand il l’a échoué avant de se remettre pour terminer deuxième, au redémarrage il était neuvième. Limitation des dommages atteinte.

Mais la journée appartenait à Verstappen qui était irréprochable au milieu du chaos et de l’usure qui ont rattrapé son coéquipier expérimenté Sergio Perez qui n’était bon que pour la 12e place dans des conditions dans lesquelles il brille normalement.

Si le Néerlandais avait eu un moment, il aurait été à un moment donné derrière la voiture de sécurité lors du réchauffement de ses pneus, il l’a presque perdu. Mais à part cela, c’était irréprochable et le genre de déclaration qu’il devait faire après son erreur de qualification s’est refusé à la pole position samedi.

Verstappen a déclaré à propos de sa 11e victoire en Grand Prix: «C’était très difficile là-bas, surtout au début de rester sur la bonne voie pour être honnête, c’était très glissant. Je pense que nous avons tout bien géré.

«Puis il y a eu un petit moment dans ma reprise! Heureusement, nous n’avons pas tourné. Mais tout le reste s’est très bien passé aujourd’hui, donc très content de ça.

Classe du peloton 👏 @ Max33Verstappen a époustouflé la compétition pour la 11e victoire de sa carrière! #ImolaGP 🇮🇹 # F1 @redbullracing pic.twitter.com/Ic7iOc1VBa – Formule 1 (@ F1) 18 avril 2021

Hamilton a fait de son mieux pour récupérer et s’est excusé pour son erreur, mais en a fait assez avec le point supplémentaire le plus rapide pour toujours mener le championnat sur Max, c’est la seule différence entre la paire après deux tours.

Le champion du monde a déclaré au parc fermé: «Félicitations à Max, il a fait un travail fantastique aujourd’hui – juste un travail solide de sa part. Et aussi à Lando, quel travail formidable et c’est tellement bon de voir McLaren là-haut.

«De mon côté, ce n’étaient pas les plus beaux jours, c’est la première fois que je fais une erreur depuis longtemps. Mais je suis reconnaissant d’avoir pu ramener la voiture à la maison aujourd’hui.

À propos de cette erreur: «Il n’y avait qu’une seule ligne sèche, et je suppose que j’étais trop pressé de passer à côté de tout le monde. Je suis venu à l’intérieur et je pouvais voir qu’il était mouillé et que j’essayais de m’arrêter, mais la chose ne s’arrêtait pas et cela m’a renvoyé.

«Un peu malheureux, mais je suis vraiment très reconnaissant que nous ayons pu recommencer, et obtenir des points pour l’équipe était vraiment important aujourd’hui», a ajouté Hamilton.

«Nous vivons et nous apprenons» #ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/w0USU4lwAc – Formule 1 (@ F1) 18 avril 2021

Le Drive of the Day est allé à Lando Norris, et à juste titre pour avoir terminé troisième après une course gargantuesque pour le pilote McLaren en constante amélioration. Il a eu un rythme soutenu tout le week-end, culminant dans la course où il a donné une défense énergique de la deuxième place, mais a manqué de munitions quand Hamilton était à portée de DRS.

Derrière la McLaren, Ferrari a connu une belle performance à domicile avec Charles Leclerc quatrième et Carlos Sainz cinquième. L’Espagnol se remet bien après un départ malencontreux qui lui a fait remettre en question ses propres erreurs à la radio.

Bien qu’ils n’aient jamais montré de forme gagnante, c’était un résultat très attendu pour la Scuderia et une grande déclaration de Sainz, tandis que Leclerc a livré comme prévu.

Daniel Ricciardo a terminé sixième dans l’autre McLaren, l’Australien éclipsé par le jeune homme dans la voiture sœur. Néanmoins, deux McLaren dans le top six et une sur le podium sont une bonne nouvelle pour la formation de Woking.

Les malheurs d’Aston Martin se sont poursuivis dans la course, bien que Lance Stroll ait survécu comme il a tendance à le faire dans ce genre de course pour prendre la septième place, mais ils se demanderont pourquoi le déficit par rapport à McLaren à moteur Merc similaire.

C’était une autre journée misérable pour Sebastian Vettel qui est parti des stands et a ensuite écopé d’une pénalité pour ne pas avoir de roues sur la voiture à cinq minutes du départ. Il était 15e.

Pierre Gasly d’AlphaTauri a terminé huitième, un seul des deux pilotes partant avec une pluie complète, ce qui n’était pas le bon choix, mais le pitwall a mis une éternité à appeler le Français pour un pneu changé. Après cela, c’était toujours du rattrapage pour lui.

Kimi Raikkonen a approfondi son expérience pour survivre au chaos et revendiquer la neuvième place pour Alfa Romeo. Son coéquipier Antonio Giovinazzi a terminé 14e.

Le dernier point est allé à Esteban Ocon d’Alpine, dixième.

C’était une course épique qui a commencé plus tôt dans la journée lorsque le ciel s’est ouvert sur Imola avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021, préparant le terrain pour une course dramatique, ce qui était le cas, avec beaucoup de métal plié avant son arrêt.

La course a été signalée au 34e tour sur 63 tours lorsque le pilote Williams George Russell et Valtteri Bottas de Mercedes se sont affrontés alors qu’ils se disputaient la position alors que Max Verstappen des leaders Red Bull et Mercedes de Lewis Hamilton les doublaient.

La voiture de Russell a étiqueté la Mercedes des Bottas, ils ont collé les voitures en perdant des morceaux et en déclenchant la voiture de sécurité pour nettoyer les débris.

À ce stade, Max Verstappen menait avec Lewis Hamilton se rapprochant rapidement, la voiture de sécurité a incité Mercedes à opposer Hamilton.Il n’est sorti que pour perdre le contrôle à Tosa et se retrouver dans la litière pour chat, claqué dans la barrière avant d’extraire le Merc. Avantage Max.

Cela allait toujours être une course de forte attrition alors que la pluie tombait sur Imola avant la course, rattrapant Fernando Alonso (Alpine) qui a filé sur le chemin de la grille tout comme Charles Leclerc (Ferrari) dans des conditions très difficiles qui ont rattrapé à peu près tous les conducteurs de la journée.

Plus tôt, Verstappen a blitzé le départ, prenant le commandement de la course avec Hamilton, a endommagé son aile lorsqu’il a survolé les bordures du complexe de Tamburello pour chasser et garder la voiture bleue dans les cinq secondes, mais sans véritable réponse alors que le peloton se pavanait sur les intermédiaires, à l’exception de Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine) qui ont payé le prix du pari.

Leclerc a pris un excellent départ, passant par Sergio Perez lorsque le Red Bull est passé à l’agriculture; terme que nous utiliserons beaucoup dans ce rapport. Comme cette piste, puni les erreurs de style old school.

À tel point que même le défi de Hamilton a pris fin lorsqu’il a commis une erreur et s’est glissé dans les barrières, avant de faire un hash pour extraire sa voiture. En effet, mettant fin à ses ambitions de victoire.

Laissant Verstappen aux commandes, avec Leclerc deuxième et Lando Norris troisième sur une journée très difficile pour le jeune et son équipe.

A l’arrêt, Perez était quatrième, Sainz cinquième et Ricciardo sixième suivi de Stroll Raikkonen et Hamilton ensuite et Yuki Tsunoda, qui a commencé son AlphaTauri du fond de la grille à la dixième.

Le départ a été frénétique avec Verstappen au loin et jamais revu jusqu’à ce qu’il ait pris le damier de plus de 20 secondes.

Derrière lui, cependant, tout était d’action alors que Hamilton a pris d’assaut la neuvième place, chassant Ferrari et Norris pour prendre une deuxième place durement gagnée mais improbable compte tenu du temps qu’il a passé stationnaire à regarder un mur. La fortune l’a également favorisé sur son chemin vers la deuxième place.

Sainz et Leclerc se tenaient derrière Norris, le trio franchissant la ligne dans cet ordre.

En conclusion, il convient de noter que le triomphe de Verstappen ce jour-là était la 79e victoire d’une voiture à moteur Honda en Formule 1 et la première à Imola depuis la victoire d’Ayrton Senna en 1991.