Grand Prix des Pays-Bas 2021 : heure, chaîne de télévision, diffusion en direct

Après 35 ans d’absence, le Grand Prix des Pays-Bas, organisé à Zandvoort, revient enfin au calendrier de la Formule 1.

La popularité du sport aux Pays-Bas a augmenté à un rythme rapide depuis l’émergence de Max Verstappen en 2015, à tel point qu’un accord a été conclu en 2019 pour que la nation accueille à nouveau une course de Formule 1 à partir de 2020.

L’armée orange a dû attendre un an de plus pour organiser à nouveau une course à domicile avec la pandémie mondiale reportant l’événement de l’année dernière, mais cette attente sera enfin terminée.

Ce sera également tout un spectacle, avec jusqu’à 70 000 fans pouvant assister et regarder Verstappen tenter de reprendre la tête du championnat.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix des Pays-Bas 2021…

Quand est le Grand Prix des Pays-Bas 2021 ?

Entraînement 1 : vendredi 3 septembre, de 11 h 30 à 12 h 30 (10 h 30 à 11 h 30, heure du Royaume-Uni)

Entraînement 2 : vendredi 3 septembre, 15h00-16h00 (14h00-1500 heure britannique)

Entraînement 3 : samedi 4 septembre, 1200-1300 (1100-1200 heure britannique)

Qualifications : samedi 4 septembre 15h00 (14h00 heure du Royaume-Uni)

Course : dimanche 5 septembre 15h00 (14h00 heure du Royaume-Uni)

Où se déroule le Grand Prix des Pays-Bas 2021 ?

https://t.co/THo6f7cgEw Le circuit de Zandvoort dans toute sa splendeur Êtes-vous impatient de voir la @F1 de retour en action à Zandvoort après toutes ces années ? ?? 📸: @chrisschotanus#DutchGP #F1 #Formula1 #cmcircuitzandvoort #circuitzandvoort pic.twitter.com/hjIGAUINLa – Grand Prix des Pays-Bas (@f1_dutchgp) 26 août 2021

Zandvoort n’est en aucun cas nouveau dans le monde de la Formule 1, puisqu’il a organisé une course pour la première fois en 1952 et l’a fait 29 fois de plus avant que le GP des Pays-Bas ne soit retiré du calendrier après l’édition 1985.

Cependant, le circuit d’aujourd’hui est assez différent de celui sur lequel les pilotes ont couru dans le passé, avec divers changements apportés avant son retour.

Le principal est l’introduction de coins relevés. Un tel virage, à 19 degrés deux fois plus raide que celui d’Indianapolis, se trouve dans les virages Hugenholtzbocht et Arie Luyendijkbocht, ce dernier étant le dernier du tour.

Au total, la piste de 4,252 km comporte 13 virages, de nombreux dénivelés et un certain nombre de sections à grande vitesse, avec toute erreur susceptible de s’avérer coûteuse.

Les occasions de dépassement faciles sont rares et les pilotes devront prendre de gros risques s’ils veulent réussir des dépassements pendant la course. Attendez-vous à voir des mouvements spectaculaires.

Où puis-je regarder le Grand Prix des Pays-Bas 2021 ?

Au Royaume-Uni, la chaîne de télévision payante Sky Sports diffusera chaque séance d’essais, les qualifications et la course sur sa chaîne dédiée à la F1. Vous pouvez également accéder à une diffusion en direct de leur couverture via Now TV. Le diffuseur en clair Channel 4 diffusera les moments forts du week-end de course.

Les téléspectateurs de F1 TV Pro peuvent regarder toute l’action de Zandvoort en direct. Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Les abonnés à l’application officielle F1 peuvent accéder aux données en direct tout au long de chaque session du week-end de course ainsi qu’à des commentaires radio le jour de la course.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session, de la FP1 du vendredi matin à la course du dimanche après-midi.

Le Grand Prix des Pays-Bas sera retransmis en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal+

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix des Pays-Bas 2021 ?

Vendredi 3 septembre – 16c, éclaircies

Samedi 4 septembre – 17h, éclaircies

Dimanche 5 septembre – 19c, éclaircies

Itinéraire vers le Grand Prix des Pays-Bas

Zandvoort est une station balnéaire située sur la côte au nord-ouest des Pays-Bas.

La grande ville, la gare et l’aéroport les plus proches sont Amsterdam, et il est très simple et facile de rejoindre la piste depuis la capitale néerlandaise. Compte tenu de cela, vous y rendre en premier est probablement votre meilleur choix si vous voyagez depuis un autre pays en avion ou en train.

Avec seulement 24 km sur les deux sites, il ne faut que 40 minutes pour se rendre de la ville au circuit, bien que le trafic important puisse rendre le trajet un peu plus long pendant le week-end de course.

Même sans voiture, se rendre à Zandvoort n’est pas un problème. Un train d’Amsterdam Centraal à Zandvoort aan Zee prend environ une demi-heure, tandis que le bus numéro 80 prend un peu plus de 50 minutes si la circulation n’est pas mauvaise.

Adresse : Circuit Park Zandvoort, Burgemeester van Alphenstraat 108, 2041 KP Zandvoort, Pays-Bas.

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix des Pays-Bas ?

23 JUIN 1963 🗓️ Jim Clark revient en triomphe après avoir remporté le Grand Prix des Pays-Bas par plus d’un tour 😮 L’une des victoires les plus étonnantes de la carrière d’un grand F1 🏆#F1 #OnThisDay pic.twitter.com/I6e5vTnUNP – Formule 1 (@F1) 23 juin 2020

Étant donné qu’il s’agissait d’un rendez-vous régulier du calendrier du début des années 50 au milieu des années 80, un certain nombre de pilotes légendaires ont goûté à la victoire sur le sol néerlandais.

L’homme à le faire le plus régulièrement est le double Champion du Monde Jim Clark, qui a été le pilote vainqueur à quatre reprises ; en 1963, 1964, 1965 et 1967.

Jackie Stewart et Niki Lauda ont tous deux été vainqueurs à Zandvoort à trois reprises, l’Ecossais dominant à la fin des années 60 et au début des années 70 et l’Autrichien l’emportant en 1974, 1977 et 1985.

Alberto Ascari, Jack Brabham, James Hunt et Alain Prost se sont tous imposés deux fois, aucun pilote ne remportant la course une seule fois. Cela changera bien sûr cette année.

Les 10 derniers vainqueurs du Grand Prix des Pays-Bas sont les suivants :

1985 : Niki Lauda (Autriche, McLaren)

1984 : Alain Prost (France, McLaren)

1983 : René Arnoux (France, Ferrari)

1982 : Didier Peroni (France, Ferrari)

1981 : Alain Prost (France, Renault)

1980 : Nelson Piquet (Brésil, Brabham)

1979 : Alan Jones (Australie, Williams)

1978 : Mario Andretti (États-Unis, Lotus)

1977 : Niki Lauda (Autriche, Ferrari)

1976 : James Hunt (Grande-Bretagne, McLaren)

Quel est le dernier classement du championnat de F1 ?

Championnat des pilotes

Lewis Hamilton – 202,5 ​​points

Max Verstappen – 199,5 points

Lando Norris – 113 points

Valtteri Bottas – 108 points

Sergio Pérez – 104 points

Championnat des constructeurs

Mercedes – 310,5 points

Red Bull 303,5 points

McLaren – 169 points

Ferrari – 165,5 points

Le classement complet du championnat de F1 est ici

Choix de pneus pour le Grand Prix des Pays-Bas 2021

Compte tenu des sections à grande vitesse et des virages relevés, il n’est pas surprenant que Pirelli propose une gamme de pneus plus dure pour le Grand Prix des Pays-Bas.

Le composé C1 sera le pneu dur, C2 sera médiums et le composé tendre sera le caoutchouc C3.

Compte tenu de la météo à Spa, qui n’est pas trop éloignée du circuit, ne soyez pas surpris non plus de voir des intermédiaires ou des mouillés utilisés.