Grand Prix d’Espagne 2021: heure, chaîne de télévision, diffusion en direct, grille

Après une ouverture de saison en stop-start, surtout par rapport à une année 2020 mouvementée, le premier double-tête de F1 de cette année est complété par le Grand Prix d’Espagne.

D’un point de vue logistique comparativement facile à quitter le Portugal voisin en quelques jours, le Circuit de Catalunya juste à l’extérieur de Barcelone organise la quatrième manche de la campagne.

Jusqu’à présent, la saison a été consacrée à Mercedes contre Red Bull et plus spécifiquement, Lewis Hamilton contre Max Verstappen. Le duo a échangé coup pour coup, la victoire de Verstappen à Imola étant prise en sandwich entre les victoires d’Hamilton à Bahreïn et au Portugal.

En conséquence, le septuple champion du monde détient une avance de huit points sur le Néerlandais au classement des pilotes, les autres s’étant battus jusqu’à présent pour les restes – la troisième place, pour Valtteri Bottas à deux reprises et Lando Norris, est le meilleur que quiconque ait réalisé à ce jour en 2021.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix d’Espagne…

Quand a lieu le Grand Prix d’Espagne 2021?

Pratique 1: vendredi 7 mai, 11h30 heure locale (10h30 heure du Royaume-Uni)

Pratique 2: vendredi 7 mai, 1500 heure locale (1400 heure du Royaume-Uni)

Pratique 3: samedi 8 mai, 12h00 heure locale (1100 heure britannique)

Qualifications: samedi 8 mai, 1500 heure locale (1400 heure du Royaume-Uni)

Course: dimanche 9 mai, 1500 heure locale (1400 heure du Royaume-Uni)

Où se déroule le Grand Prix d’Espagne 2021?

Le Circuit de Catalunya est situé à 20 kilomètres au nord-est de Barcelone, un circuit moderne mais aussi de caractère. Il existe une variété de virages, une courte ligne droite et une longue ligne droite.

Le circuit a ouvert en 1991, lorsqu’il a accueilli pour la première fois le Grand Prix d’Espagne, et l’année suivante, il a organisé le cyclisme pendant les Jeux Olympiques de Barcelone.

Comme les essais officiels de Formule 1 y ont généralement lieu pendant l’hiver – bien qu’il ait été déplacé à Bahreïn cette année – les pilotes sont très habitués à ce que cette piste peut leur offrir.

Des virages rapides exigeants, associés à un secteur final très technique, garantissent à tout moment la puissance et la précision. La course de dimanche se déroulera sur 66 tours du circuit de 4,675 km.

Un nouveau record du tour sera établi cette année en raison de modifications intervenues depuis la dernière course de F1 en août dernier. Les travaux ont eu lieu à la fin de la ligne droite plus courte entrant dans le secteur final technique aux virages 10 et 11, réduisant la netteté de l’angle et construisant dans une zone de ruissellement plus grande pour améliorer la sécurité.

Un circuit qui ne génère pas toujours les courses les plus excitantes, l’avenir de Barcelone sur le calendrier de la F1 reste incertain en raison du seul contrat pour cette année et de l’inclusion du nouveau Grand Prix de Miami à partir de 2022 – qui, selon la rumeur, prendrait la place de l’Espagne.

Itinéraire vers le Grand Prix d’Espagne

Il vient d’être annoncé que 1000 fans seront autorisés à participer à la course après l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie de santé.

Un scrutin parmi les membres du Circuit de Catalunya déterminera les plus chanceux qui recevront des billets.

Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, en faites partie, le circuit est bien placé pour les arrivées par avion à l’aéroport de Barcelone El Prat de Lloregat. Le circuit est à 20 km au nord-est de la ville sur l’autoroute A7. Sortez à la sortie 13, sortie Granollers.

Si vous souhaitez vous rendre sur le circuit en train, la gare de Montmelo sur la ligne de Barcelone est à moins d’un kilomètre et demi.

Où puis-je regarder le Grand Prix d’Espagne 2021?

Le diffuseur de télévision payante Sky Sports diffusera l’intégralité du week-end de course sur sa chaîne dédiée Sky Sports F1. Vous pouvez également accéder à un flux en direct de la couverture via Now TV.

Le diffuseur gratuit Channel 4 diffusera de nombreux temps forts des qualifications et de la course.

Les téléspectateurs de F1 TV Pro peuvent regarder toute l’action en direct de Barcelone. Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Les abonnés à la propre application de F1 peuvent entendre les commentaires radio sur la course de la BBC et accéder aux données en direct tout au long de chaque session.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session du week-end de course, du FP1 vendredi matin à la course dimanche après-midi.

Le Grand Prix d’Espagne sera diffusé en direct à la télévision sur les points de vente suivants dans d’autres marchés clés:

États-Unis: ESPN

Canada: RDS (français), TSN (anglais)

Australie: Fox Sports

France: Canal +

Italie: Sky Sport F1

Allemagne: Sky Sport F1

Espagne: DAZN

Pays-Bas: Ziggo Sport

Brésil: Bande

Japon: DAZN

Quelles sont les chances pour le Grand Prix d’Espagne 2021?

Les dernières informations du bookmaker montrent que Lewis Hamilton est le favori pour remporter trois victoires sur quatre cette saison et un 98e de sa carrière en F1 alors qu’il se rapproche d’un siècle de succès remarquable.

Voici les principales cotes de bet365:

11/10 Lewis Hamilton (Mercedes)

6/4 Max Verstappen (Red Bull)

13/2 Valtteri Bottas (Mercedes)

9/1 Sergio Perez (Red Bull)

50/1 Charles Leclerc (Ferrari)

50/1 Lando Norris (McLaren)

(Dernière mise à jour le lundi 3 mai)

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix d’Espagne 2021?

Vendredi 7 mai: 20c, ensoleillé

Samedi 8 mai: 22c, ensoleillé

Dimanche 9 mai: 21c, ensoleillé

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix d’Espagne?

Lewis Hamilton cherche une cinquième victoire consécutive à Barcelone et une sixième en tout, alors que ce lieu a également été le théâtre du tout premier succès de Max Verstappen en F1.

Remarquablement, le Néerlandais a triomphé lors de ses débuts avec Red Bull de P4 sur la grille et, ce faisant, est devenu le plus jeune vainqueur de la course de F1 à seulement 18 ans et 228 jours.

Mais à côté de ces grands noms et de champions du monde tels que Nico Rosberg, Fernando Alonso et Sebastian Vettel, se trouve un personnage très inhabituel – celui de Pastor Maldonado.

Le Vénézuélien a connu le plus grand moment de sa carrière en 2012, en partant de la pole position dans sa Williams après que Hamilton a été placé au fond de la grille pour une infraction de carburant et en revendiquant non seulement sa seule victoire en F1, mais aussi son seul podium en cinq saisons complètes.

Les 10 derniers vainqueurs du Grand Prix d’Espagne sont les suivants:

2020 Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2019 Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2018 Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2017 Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2016 Max Verstappen (Pays-Bas, Red Bull)

2015 Nico Rosberg (Allemagne, Mercedes)

2014 Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2013 Fernando Alonso (Espagne, Ferrari)

2012 Pasteur Maldonado (Venezuela, Williams)

2011 Sebastian Vettel (Allemagne, Red Bull)

Choix de pneus pour le Grand Prix d’Espagne 2021

La sélection complète des composés # Fit4F1 pour # F1 2021, de #BahrainGP à #AbuDhabiGP! Https: //t.co/uGjNtOtKau pic.twitter.com/HhDW7ZXiJl – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 19 février 2021

Certains pilotes pensaient que Pirelli avait été trop conservateur avec leur choix de composés pour le Grand Prix du Portugal en raison de l’absence de dégradation causée par la surface lisse, mais c’est encore les trois mêmes pour Barcelone.

Ce sont les trois plus durs de la gamme – C1, C2 et C3 – et certains suggèrent peut-être que Pirelli aurait pu être un peu plus audacieux car la température de la piste début mai sera un peu plus fraîche qu’en août dernier, lors du GP d’Espagne 2020. .

À cette occasion, il n’y a pas eu de répétition des crevaisons survenues à Silverstone auparavant, bien que les pneus de cette année aient été construits différemment dans tous les cas.

Quels sont les derniers classements du championnat de F1?

Trois courses dans la saison, voici à quoi ressemblent les deux championnats 2021 au sommet.

Championnat des pilotes

Lewis Hamilton – 69 points

Max Verstappen – 61 points

Lando Norris – 37 points

Valtteri Bottas – 32 points

Charles Leclerc – 28 points

Championnat des constructeurs

Mercedes – 101 points

Red Bull – 83 points

McLaren – 53 points

Ferrari – 42 points

Alpine – 13 points

Le classement complet du championnat de F1 est ici

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!