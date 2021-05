Grand Prix d’Espagne: Hamilton traque Verstappen

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix d’Espagne dimanche, quatrième manche du Championnat du monde de Formule 1 2021, après une bataille intrigante avec Max Verstappen qui a tout donné mais n’a finalement jamais eu de réponse à son rival.

Cela pourrait être décrit comme un jeu de chat et de souris, mais plus précisément, il s’agissait d’une course de chat et de chat, car les Top Cats de F1 l’ont emporté pour la victoire au Grand Prix d’Espagne 2021.

Encore une fois, Hamilton contre Verstappen a occupé le devant de la scène sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, un véritable spectacle à deux faisant de tous les autres rivaux des joueurs de peu. Valtteri Bottas a terminé troisième dans l’autre Mercedes.

Verstappen a blitzé le départ, tandis que la Mercedes de Hamilton n’était pas lente, le pilote Red Bull avait le sommet du virage 1 verrouillé dans son GPS et rien ne l’empêcherait de le frapper alors qu’il passait devant le pôle pour prendre la tête de la course. C’était Imola encore une fois sans les morceaux d’aile cassés.

Le pilote Red Bull a conservé la tête après une période de voiture de sécurité pour éliminer l’AlphaTauri de Yuki Tsunoda, qui a rassemblé le peloton. Mais Verstappen a surpris Hamilton en train de faire la sieste et est resté en tête à la reprise; la Mercedes repliée sous son aile, toujours à la dérive à une seconde ou deux, mais suspendue avec obstination.

Au 24e tour, Verstappen s’est enfoncé dans les stands pour son premier arrêt, tandis que Hamilton est resté à l’écart quatre tours de plus et est revenu dans une impasse derrière le Red Bull; la poursuite implacable mais sans grand effet alors que le Néerlandais chassait les roues de la RB16B.

Puis au 43e tour, Mercedes a opposé Hamilton aux attentes, il s’est tourné vers les médiums et a commencé à réduire l’avance de Verstappen de plus de 22 secondes à une seconde ou plus par tour, son coéquipier Valtteri Bottas obtenant le relais pour permettre au vol # 44 Merc passé ce que le Finlandais a fait mais pas sans délai.

C’était le bon Hammertime, la Mercedes coupant des morceaux de la tête jusqu’à l’inévitable, au 60e tour, dans la ligne droite principale avec le DRS grand ouvert, Hamilton a passé pour ne plus jamais être revu et a empoché le maximum de points pour la troisième fois cette saison.

C’était la sixième victoire d’Hamilton au Grand Prix d’Espagne, sa cinquième consécutive et sa 98e victoire en carrière dans l’élite, a-t-il déclaré par la suite: «Je ne faisais que chasser. J’étais si proche pendant si longtemps et je ne pensais pas que j’allais pouvoir faire durer les pneus.

«Mais j’ai juste réussi. C’était un long chemin pour revenir de 20 secondes impaires mais c’était un bon pari, une très bonne stratégie de l’équipe. J’étais sur le point d’avoir une chance de le dépasser avant de m’opposer à la fin et j’étais vraiment en conflit.

«Dois-je entrer ou ignorer l’appel et rester à l’écart? Évidemment, j’ai fait ce que l’équipe a demandé et naturellement, c’est parce qu’il y a une grande confiance entre nous. Juste un travail remarquable de la part de tous les membres de cette équipe. Quelle journée », a ajouté Hamilton.

Méga effort de Lewis 👏

Méga effort de Mercedes 👏 # SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/SXMdd1CbE7 – Formule 1 (@ F1) 9 mai 2021

Pour Verstappen, c’était un cas de ce qui aurait pu être. Si Sergio Perez n’avait pas raté les qualifications et passé sa journée à travailler pour terminer cinquième, il aurait peut-être pu soutenir son coéquipier; si Red Bull avait été intelligent et l’avait opposé au soft (ou quelque chose du genre!) alors qu’il était clair que Hamilton le dévidait à un rythme rapide de nœuds.

De plus, Verstappen avait peut-être une meilleure voiture pour les courses d’ouverture de cette saison, mais d’après les preuves d’aujourd’hui, les Bleus pourraient à nouveau courir, car Mercedes a dégagé un rythme effréné de leur package autrefois “ problématique ”. Cette deuxième place blessera Max au maximum.

Verstappen a déclaré au Parc Ferme après sa 100e course avec Red Bull: «D’une certaine manière, je pouvais le voir venir. Déjà à la fin avec le soft, il était plus rapide, et puis quand on a été mis sur les médiums, il avait clairement beaucoup plus de rythme, il pouvait juste rester en une seconde.

«Nous n’aurions pas pu faire grand-chose. Ils sont allés pour un autre arrêt et puis j’ai su que c’était fini parce que j’avais déjà du mal avec les pneus et on pouvait voir à chaque tour qu’il se rapprochait de plus en plus. J’étais juste un canard assis.

«Nous manquions clairement de rythme. J’ai essayé tout ce que j’ai pu. Nous ne sommes pas là où nous voulons être. Il faut pousser fort et rattraper car pour le moment on est un peu plus lent », a insisté le pilote néerlandais.

Le coup gagnant! #SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/kKTnx5apaf – Formule 1 (@ F1) 9 mai 2021

Bottas a fait ce que l’on attendait de lui après avoir raté son départ, mais n’avait pas de réponse pour les deux en tête. Même avec Verstappen sur des pneus vieillissants rapidement, le Finlandais ne pouvait rien faire pour menacer.

Il a encore une fois fait le truc Wingman avec grand succès; Ensuite, Bottas a rapporté: «Ce qui a rendu les choses plus délicates, c’est que j’ai perdu une place contre Charles au premier tour. Il a choisi une meilleure ligne au virage trois. Cela a un peu compromis la course. C’est un peu dommage mais je suis ravi de monter sur le podium.

Charles Leclerc a livré une performance courageuse, dépassant Bottas dans les premières étapes, mais a perdu sur un podium car la Mercedes était tout simplement un meilleur package ce jour-là. Néanmoins pour Ferrari, Best of the Rest signifie un week-end positif. Carlos Sainz a terminé septième lors d’une bonne journée pour les Reds.

Profitant de sa meilleure performance pour McLaren, Daniel Ricciardo a terminé sixième lors d’une journée où les voitures Orange n’étaient pas aussi efficaces qu’elles l’avaient été les trois dimanches précédents. Lando Norris, le pilote hors pair des premières courses, n’a jamais trouvé le sweet spot et a terminé la huitième journée.

Alpine a également montré beaucoup plus de puissance de feu en qualifications qu’en course avec Esteban Ocon neuvième de cinquième sur la grille et le héros local Fernando Alonso 17e, malgré une première moitié de course courageuse.

TOUR 9/66 ⚠️ VOITURE DE SÉCURITÉ ⚠️ Tsunoda s’est arrêté au virage 10 # SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/TOP5mq40WE – Formule 1 (@ F1) 9 mai 2021

Le dernier point revient à Pierre Gasly, le pilote AlphaTauri pénalisé de cinq secondes pour mauvais positionnement sur la grille qui a compromis sa course. Son coéquipier, comme mentionné, a été une des premières victimes.

Les deux Aston Martin étaient hors des points. Les autres étaient tout aussi insignifiants en termes de vue d’ensemble, à part l’infortuné Nikita Mazepin qui a besoin de lire le livre de règles sur les drapeaux bleus, l’impopulaire pilote Haas tenant Hamilton à un moment crucial de la bataille pour la tête.

Résultat du Grand Prix d’Espagne 2021