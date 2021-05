Grand Prix d’Espagne: le virage 10 de Barcelone modifié

Le circuit de Barcelone-Catalunya est peut-être le circuit le plus connu des équipes de Formule 1. qui descendent sur le site pour le Grand Prix d’Espagne de ce week-end, mais il y aura un changement au virage 10 (La Caixa) pour les pilotes à faire face à ce temps mort.

Dans un effort pour améliorer la sécurité, la gauche est légèrement plus large que la version précédente, ce qui a permis une plus grande zone de dégagement mais raccourcira la zone de freinage offrant une vitesse d’entrée plus élevée dans le virage. Le tour est également plus long de 20 mètres.

Mario Isola, directeur du sport automobile de Pirelli, a expliqué: «Le profil de virage modifié du virage 10 offre un autre nouveau défi qui pourrait influencer la façon dont les pilotes abordent le tour. Nous avons vu dans le passé que la stratégie a été l’un des principaux facteurs de différenciation à Barcelone et nous nous attendons à ce que cela redevienne le cas ce week-end.

«L’année dernière, la stratégie de course de Barcelone a été principalement influencée par les températures très élevées de la piste en août lors de sa course. Cette année, avec le retour de la course à une date printanière, les températures seront plus fraîches mais pourraient encore être un facteur clé de la stratégie.

Cela ne change guère la donne, mais il vaut certainement la peine d’être regardé pour voir comment la nouvelle surface réagit aux voitures de F1 déchaînées par la colère autour du lieu bien connu des équipes et des pilotes.

Pirelli rapporte que les pneus les plus durs de la gamme de retour pour Barcelone ce week-end sont les C1 en tant que P Zero White dur, C2 en tant que P Zero Yellow medium et C3 en tant que P Zero Red soft; comme les options disponibles au Portugal.

Bien que les conditions météorologiques soient susceptibles d’être considérablement plus fraîches en Espagne que l’an dernier, les exigences énergétiques élevées de la piste demeurent: en particulier le très long virage à droite 3, qui met des forces considérables à travers le pneu avant gauche en particulier.

Non seulement cela, mais le virage 9 est également un défi pour les pneus. En conséquence, les composés les plus durs restent le choix le plus approprié.

Il convient de noter que pour la première fois depuis 2014, il n’y a pas eu de tests de pré-saison à Barcelone, de sorte que les équipes viennent sur ce circuit avec leurs nouvelles voitures pour la toute première fois, n’ayant pas eu la chance de recueillir des données sur la façon dont les voitures effectuer là-bas dans leur dernière spécification.

Les exigences bien connues de la piste de Barcelone rendent un one-stopper très difficile: bien que la probabilité d’un temps plus frais devrait aider cette année.

L’année dernière, la course a été remportée par le pilote Mercedes Lewis Hamilton avec un deux arrêts doux-moyen-moyen, bien que Sergio Perez ait terminé cinquième après s’être arrêté une seule fois de doux à moyen, tandis que Valtteri Bottas était sur le podium en utilisant une stratégie à trois arrêts. .

Barcelone est réputée pour être une piste sur laquelle il est assez difficile de doubler pendant la majeure partie du tour, bien que la longue ligne droite de descente puisse donner une puissance et un avantage au DRS pour aider à aligner un mouvement de dépassement. Tout cela rend la position de qualification et la stratégie de course particulièrement importantes pour gagner une position sur la piste.

Avec un certain nombre de courses d’assistance – F3 et F2 sont de retour sur l’affiche – la surface devrait évoluer assez rapidement avec plus de gomme posée, par rapport à d’autres grands prix cette année où la Formule 1 a été la seule action sur piste.