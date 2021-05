Grand Prix d’Espagne: Mighty Max contre Mega Mercs

L’année dernière, au Grand Prix d’Espagne, c’était Max Verstappen de Red Bull contre le duo Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, et il en va de même cette année avec la mise en scène d’un combat à trois pour la plus haute marche du podium.

La grande différence est que cette fois-ci, Verstappen a de bonnes chances de gagner, alors que l’année dernière, il était à sept dixièmes du temps de la pole position de Hamilton et a bien fait de terminer deuxième, bien que 25 secondes après le septuple champion du monde de F1.

Aujourd’hui sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, Mercedes va devoir travailler dur pour tenir Verstappen à distance, et encore moins le battre, car la RB16B entre ses mains est une arme redoutable si les deux derniers jours sont quelque chose à passer.

De même, Hamilton est pleinement prêt pour la bataille cet après-midi sur le circuit de Barcelone-Catalunya après avoir remporté une incroyable 100e pole position en qualifications samedi. Il est dans sa meilleure forme alors qu’il relève les défis qu’un Red Bull excité pose cette saison.

Jetez dans ce mélange un Valtteri Bottas blessé, qui a été battu par les médias britanniques pour qu’il soit remplacé par le jeune pistolet George Russell, désireux de remporter une victoire au milieu du battage médiatique frénétique de l’émission Lewis vs Max.

Ce qu’il faut, c’est un autre “À qui cela peut concerner, va te faire foutre!” performance du Finlandais.

Il convient de noter qu’il n’a pas non plus remporté de Grand Prix depuis la Russie en septembre de l’année dernière, tandis que Hamilton compte une demi-douzaine de victoires depuis, dont deux cette année et vise sa sixième victoire au Grand Prix d’Espagne.

Il ne faut pas Nostradamus pour prédire que l’un des trios remportera le grand prix plus tard dans la journée.

Parmi eux, il aurait dû y avoir Sergio Perez qui ressemblait à une recrue en qualifications après une amélioration positive tout au long des séances d’essais. Même jusqu’à un triste Q3, on aurait parié au moins un top quatre pour le Mexicain.

Mais il a fait bouffer ses lignes quand cela importait, et il se classera huitième sur la grille et aura besoin d’une performance spéciale de «chuchoteur de pneus» ce jour-là pour provoquer un bouleversement.

Derrière les trois premiers, c’est la lutte pour le meilleur du Rest avec peu de choses à séparer Ferrari, McLaren et Alpine, avec une demi-seconde à peine séparant six très bons pilotes sur la grille, des feux d’artifice prometteurs dans l’extrémité pointue du midpack.

Au-delà de cela, il existe un certain nombre de sous-parcelles à considérer dans l’ordre:

Cela peut-il être bien pire pour Aston Martin? Qu’est-il arrivé à AlphaTauri? Pierre Gasly? Yuki Tsunoda a-t-il des ennuis pour avoir dénoncé sa voiture? Gardez un œil sur George Russell? Où et quand Nikita Mazepin fera-t-elle tourner ce Haas désespéré cette fois-ci?

⏰ Le compte à rebours est lancé… Nous vivons avec les pilotes avant le #SpanishGP Éteint à 1500 heures locales / 1300 UTC 🏁 https://t.co/htSfgWPqCT – Formule 1 (@ F1) 9 mai 2021

Informations et statistiques

Statistiques de . pour le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 dimanche sur le Circuit de Catalunya de Barcelone, la quatrième course de la saison:

Distance au tour: 4,675 km. Distance totale: 308.424 km (66 tours) Pôle position 2020: Lewis Hamilton (Grande-Bretagne) Vainqueur de la course Mercedes 2020: Hamilton Heure de départ: 1300 GMT (1500 heures locales)

Grand Prix d’Espagne

Le Circuit de Catalunya célèbre sa 31e année en tant qu’hôte de ce qui sera le 51e GP d’Espagne. La course de dimanche n’aura que 1000 spectateurs en raison de la pandémie COVID-19. Hamilton a remporté cinq victoires en Espagne (2014, 2017, 2018, 2019, 2020) et y poursuit une cinquième consécutive. Les autres lauréats sont Kimi Raikkonen (2005, 2008), Sebastian Vettel (2011), Fernando Alonso (2006, 2013) et Max Verstappen (2016). Le vainqueur du Circuit de Catalunya est parti en pole 22 fois en 30 courses. Hamilton est parti en pole cinq fois. Les seuls pilotes à gagner à Barcelone et à ne pas partir en première ligne étaient Michael Schumacher (troisième sur la grille en 1996), Alonso (cinquième en 2013) et Verstappen (quatrième en 2016). Alonso et Carlos Sainz de Ferrari sont les pilotes actuels de l’Espagne. Ferrari est l’équipe la plus titrée du Circuit de Catalunya avec huit victoires. Depuis le premier Grand Prix d’Espagne en 1951, l’équipe italienne a remporté la course 12 fois.

Victoires de course

Hamilton a un record de 97 victoires en carrière, dont 76 avec Mercedes, sur 269 départs. Il est monté sur le podium 168 fois. Hamilton a remporté jusqu’à présent deux des trois courses. Le Britannique a également remporté ses quatre dernières courses à partir de la deuxième place sur la grille. Ferrari a remporté 238 courses depuis 1950, McLaren 182, Mercedes 117, Williams 114 et Red Bull 65. Les anciens champions McLaren et Williams n’ont pas gagné depuis 2012.

Position de tête

Hamilton a un record de 99 pôles de carrière. Personne n’a gagné de la pole jusqu’à présent dans une saison avec trois pole sitters différents. Le championnat du monde Hamilton a huit points d’avance sur Max Verstappen de Red Bull au classement.

Jalons

Le Grand Prix du Portugal a établi un record pour le podium le plus récurrent avec Hamilton, Verstappen et Bottas le trio de tête pour la 15e fois. Le record précédent était celui de Hamilton, Nico Rosberg et Sebastian Vettel. Hamilton a marqué des points pour la 150e fois en tant que pilote Mercedes. Dimanche sera la 100e course de Verstappen avec Red Bull Racing.

Ceci est un aperçu du Grand Prix d’Espagne 2021 de cet après-midi, quatrième manche du Championnat du monde de Formule 1 2021, qui sera remplacé par le rapport de course, les résultats, les citations, les visuels, etc.

Restez à l’écoute!