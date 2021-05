Grand Prix d’Espagne: notes d’avant-course de Barcelone

La Formule 1 se dirige vers son premier week-end de courses consécutives à Montmelo, en Catalogne, pour le Grand Prix d’Espagne, quatrième manche du championnat du monde 2021.

Voici ce qui se passe à l’approche de la quatrième course en Espagne.

Informations sur la course

Grand Prix d’Espagne 2021, Circuit De Barcelona-Catalunya

Date: 7 mai – 9 mai 2021 Longueur du circuit: 4,675 km Distance de course: 308,424 km Nombre de tours: 66 Record du tour officiel: 1: 35.797– Roman Rusinov, G-Drive, 2021 [LMP2]

Virages: 16 (7 à gauche, 9 à droite) Zones DRS: 2 Composés de pneus: C1-Hard | C2-Medium | C3-Doux

Meilleures histoires

Soleil et 20 ° C, une météo optimale attend la F1 au GP d’Espagne. Grand Prix d’Espagne pour la course du tracé du circuit modifié. Abiteboul refait surface en tant que conseiller de Mecachrome Trois fois vainqueur d’Indianapolis 500 et légende Bobby Unser est décédé. Le circuit de Barcelone permettra à 1000 membres d’assister à la première course à domicile de Fernando Alonso depuis 2018. Sebastian Vettel recevra les mises à jour de Portimao Grosjean conduira Mercedes W10 au Grand Prix de France L’ancien pilote d’essai de Marussia F1, Robert Wickens, teste la commande manuelle Hyundai au Mid-Ohio Sports Car Course. Nikita Mazepin s’excuse d’avoir bloqué le leader de la course Sergio Perez à Portimao.

Meilleures citations

Nico Rosberg [Sky Sports] | «Je suis un peu amusé parce que Max Verstappen commence à comprendre de mieux en mieux à quel point Lewis Hamilton est vraiment bon. Il doit tout faire parfaitement pour le battre au championnat et pour le moment, c’est deux contre un contre Lewis. Lewis Hamilton [Mercedes] | «Je pense que c’est naturellement une question de respect et je pense que tous les deux (nous sommes) très, très durs mais justes et je pense que c’est ce qui fait de grands pilotes de course et de grands pilotes de course. Toto Wolff [Mercedes] | «Ce sera un combat au coude à coude avec Red Bull tout au long de la saison et nous sommes ravis que cette bataille se poursuive dans quelques jours en Espagne. Habituellement, nous aurions déjà passé du temps à Barcelone pour des tests hivernaux, mais ce n’était pas le cas cette année. Nous avons donc hâte d’être de retour sur la piste et de voir comment nous nous en tirons. » Christian Horner [Red Bull] | «L’ensemble du débat sur les limites de piste est tout simplement frustrant. Cela a été brutal pour nous lors des trois premiers événements. Cela nous a donc coûté assez cher. » Mick Schumacher [Haas] | «C’était une course assez chaotique au départ. Mais comme je l’ai dit, nous rampons là-haut et nous nous rapprochons chaque jour. L’équipe travaille tellement dur pour vraiment nous donner la voiture dont nous avons besoin, et j’ai l’impression que chaque jour, nous nous rapprochons de la voiture parfaite.

10 moments mémorables du Grand Prix d’Espagne

Larmes aux acclamations, un jeune fan de Ferrari rencontre Kimi et assiste aux célébrations du podium | 2017 plus jeune vainqueur de F1 – Max Verstappen | 2016 Lewis Hamilton contre Nico Rosberg | Victoire la plus récente de Williams 2016 après la pole position héritée | 2012 «Et les moteurs sont partis» | 2001 Eddie Irvine contre Giancarlo Fisichella | 1998 Mansell contre Senna duel dans le premier virage | 1991 Senna gagne par 0,014 à Jerez | 1986 Chef d’oeuvre de Gilles Villeneuve à Jarama | 1981 Emerson Fittipaldi abandonne la course pour des raisons de sécurité avant un terrible accident | 1975

Commissaires de course

Tin Mayer | Commissaire FIA ​​Enzo Spano | Président de la Commission Sportive du Club Automobile et Touring du Venezuela Derek Warwick | Ancien pilote de F1 David Domingo | Commissaire FIA

Résultats du Grand Prix d’Espagne 2020

Lewis Hamilton | Mercedes | 1: 31: 45.279 Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +24.177 Valtteri Bottas | Mercedes | +44.752 Lance Stroll | Racing Point Mercedes | +1 tour Sergio Perez | Racing Point Mercedes | +1 tour Carlos Sainz | McLaren Renault | +1 tour Sebastian Vettel | Ferrari | +1 tour Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | +1 tour Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +1 tour Lando Norris | McLaren Renault | +1 tour Daniel Ricciardo | Renault | +1 tour Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | +1 tours Esteban Ocon | Renault | +1 tour Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari | +1 tour Kevin Magnussen | Haas Ferrari | +1 tour Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | +1 tour George Russell | Williams Mercedes | +1 tour Nicholas Latifi | Williams Mercedes | +2 tours Romain Grosjean | Haas Ferrari | +2 tour Charles Leclerc | Ferrari | DNF

Grand Prix d’Espagne Cinq gagnants précédents

2020 Lewis Hamilton | Mercedes 2019 Lewis Hamilton | Mercedes 2018 Lewis Hamilton | Mercedes 2017 Lewis Hamilton | Mercedes 2016 Max Verstappen | Red Bull Tag-Heuer

Précédemment en F1: Grand Prix du Portugal 2021

Top cinq

Lewis Hamilton | Mercedes | 1: 34: 31.421 Max Verstappen | Red Bull Honda | +29.148 Valtteri Bottas | Mercedes | +33.530 Sergio Perez | Red Bull Honda | +39.735 Lando Norris | McLaren Mercedes | +51,369

Meilleur pilote

Meilleure équipe

«Uh-Oh» s

Kimi Raikonen Ferrari Max Verstappen

«Way To Go» s

Nico Rosberg Mercedes Mick Schumacher

Classement du Championnat des Pilotes 2021

69 | Lewis Hamilton 61 | Max Verstappen 37 | Lando Norris 32 | Valtteri Bottas 28 | Charles Leclrec 22 | Sergio Perez 16 | Daniel Ricciardo 14 | Carlos Sainz 8 | Esteban Ocon 7 | Pierre Gasly 5 | Lance Stroll 5 | Fernando Alonso 2 | Yuki Tsunoda 0 | Kimi Raikkonen 0 | Antonio Giovinazzi 0 | Sebastian Vettel 0 | George Russell 0 | Mick Schumacher 0 | Nikita Mazepin 0 | Nicolas Latifi

Classement du championnat des constructeurs 2021

101 | Mercedes 83 | Red Bull Racing Honda 53 | McLaren Mercedes 42 | Ferrari 13 | Alpine Renault 9 | AlphaTauri Honda 5 | Aston Martin Mercedes 0 | Alfa Romeo Ferrari 0 | Williams Mercedes 0 | Haas Ferrari