Grand Prix d’Espagne: Verstappen chasse la répétition de 2016

La première victoire de Max Verstappen en Grand Prix est survenue sur le Circuit de Catalunya lors de ses débuts en Red Bull Racing en 2016, c’était tout simplement sensationnel, mais un autre succès dimanche, lors de son 100e départ en Formule 1 pour l’équipe, ne surprendrait personne.

Le pilote néerlandais de 23 ans revient sur la piste du Grand Prix d’Espagne à l’extérieur de Barcelone en tant que prétendant au titre aux prises avec le sept fois champion du monde de F1 de Mercedes, Lewis Hamilton.

Huit points derrière son rival britannique après trois courses, Verstappen trouvera la quatrième manche beaucoup plus à son goût que le Portugal le week-end dernier.

Après la surface glissante du circuit de l’Algarve, les niveaux d’adhérence devraient être plus normaux car Barcelone est toujours une bonne référence pour les forces et les faiblesses d’une voiture.

«Barcelone gardera toujours des souvenirs spéciaux pour moi. Votre première victoire en F1 est assez émouvante, surtout quand c’est un peu un choc pour tout le monde car c’était mes débuts dans l’équipe », a déclaré Verstappen.

«Je pense que cela peut être une bonne piste pour nous, mais je m’attends à ce que Mercedes soit très rapide aussi, donc ça va être très proche à nouveau et cela dépendra simplement de celui qui trouvera le meilleur set-up,» il ajouta.

Verstappen a pris le départ de 23 courses pour Toro Rosso, propriété de Red Bull, désormais AlphaTauri, avant que sa promotion chez Red Bull Racing à l’âge de 18 ans ne fasse de lui le plus jeune vainqueur de Grand Prix.

Lui et Hamilton ont été dans une ligue à part cette saison, le pilote néerlandais ayant remporté une fois avec deux deuxièmes places après les deux victoires et un finaliste de Hamilton.

Hamilton a remporté cinq fois en Espagne, et au cours des quatre dernières années, une autre victoire égalerait les six de Michael Schumacher avec Benetton et Ferrari.

La pole position ferait également de lui le premier pilote de Formule 1 à atteindre 100 ans, mais le directeur de l’ingénierie de piste de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que le week-end semblait trop proche.

«Pour être honnête, je pense que ce sera un peu plus pareil. Vous ne pourrez pas les séparer, vous ne pourrez pas lire la course et je pense que ce sera juste un peu serré et nous nous installons là-dessus », a-t-il déclaré.

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, qui a terminé troisième après être parti de la pole position au Portugal, a déjà 37 points de retard sur le Britannique et quatrième au général.

Avec sa position dans l’équipe incertaine pour l’année prochaine et le pilote Williams soutenu par Mercedes George Russell comme favori pour le remplacer, le Finlandais a besoin d’une bonne performance.

Derrière les habitués du podium, attendez-vous à ce que Lando Norris de McLaren poursuive la belle forme qui lui a valu la troisième place du classement général.

Seuls 1000 spectateurs – membres du circuit tirés au sort – seront autorisés à entrer dans les tribunes en raison des restrictions sur les rassemblements de masse en raison de la pandémie COVID-19, mais ils auront deux pilotes espagnols à encourager.

Carlos Sainz fera sa première apparition à domicile en tant que pilote Ferrari tandis que le double champion du monde et double vainqueur du Grand Prix d’Espagne Fernando Alonso revient avec Alpine, propriété de Renault, après deux ans d’absence.

La Formule 1 n’a pas été testée lors de la pré-saison du circuit, pour la première fois depuis 2014, et le virage 10 de La Caixa a été radicalement repensé avec une distance au tour allongée de 20 mètres. (Reportage par Alan Baldwin)

INFORMATIONS ET STATISTIQUES

Statistiques de . pour le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 dimanche sur le Circuit de Catalunya de Barcelone, la quatrième course de la saison:

Distance au tour: 4,675 km. Distance totale: 308.424 km (66 tours) Pôle position 2020: Lewis Hamilton (Grande-Bretagne) Vainqueur de la course Mercedes 2020: Hamilton Heure de départ: 1300 GMT (1500 heures locales)

Grand Prix d’Espagne

Le Circuit de Catalunya célèbre sa 31e année en tant qu’hôte de ce qui sera le 51e GP d’Espagne. La course de dimanche n’aura que 1000 spectateurs en raison de la pandémie COVID-19. Hamilton a remporté cinq victoires en Espagne (2014, 2017, 2018, 2019, 2020) et y poursuit une cinquième consécutive. Les autres lauréats sont Kimi Raikkonen (2005, 2008), Sebastian Vettel (2011), Fernando Alonso (2006, 2013) et Max Verstappen (2016). Le vainqueur du Circuit de Catalunya est parti en pole 22 fois en 30 courses. Hamilton est parti en pole cinq fois. Les seuls pilotes à gagner à Barcelone et à ne pas partir en première ligne sont Michael Schumacher (troisième sur la grille en 1996), Alonso (cinquième en 2013) et Verstappen (quatrième en 2016). Alonso et Carlos Sainz de Ferrari sont les pilotes actuels de l’Espagne. Ferrari est l’équipe la plus titrée du Circuit de Catalunya avec huit victoires. Depuis le premier Grand Prix d’Espagne en 1951, l’équipe italienne a remporté la course 12 fois.

Victoires de course

Hamilton a un record de 97 victoires en carrière, dont 76 avec Mercedes, sur 269 départs. Il est monté sur le podium 168 fois. Hamilton a remporté jusqu’à présent deux des trois courses. Le Britannique a également remporté ses quatre dernières courses à partir de la deuxième place sur la grille. Ferrari a remporté 238 courses depuis 1950, McLaren 182, Mercedes 117, Williams 114 et Red Bull 65. Les anciens champions McLaren et Williams n’ont pas gagné depuis 2012.

Position de tête

Hamilton a un record de 99 pôles de carrière. Personne n’a gagné de la pole jusqu’à présent dans une saison avec trois pole sitters différents. Le championnat du monde Hamilton a huit points d’avance sur Max Verstappen de Red Bull au classement.

Jalons

Le Grand Prix du Portugal a établi un record pour le podium le plus récurrent avec Hamilton, Verstappen et Bottas le trio de tête pour la 15e fois. Le record précédent était celui de Hamilton, Nico Rosberg et Sebastian Vettel. Hamilton a marqué des points pour la 150e fois en tant que pilote Mercedes. Dimanche sera la 100e course de Verstappen avec Red Bull Racing.