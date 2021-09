Grand Prix d’Italie 2021 : heure, chaîne de télévision, diffusion en direct, grille

La prochaine saison de la saison 2021 est un vieux favori, le cirque se rendant à Monza pour le Grand Prix d’Italie.

Le combat pour le titre est de retour sur la suite Max Verstappena remporté sa dernière course à domicile, et il est à nouveau en tête du classement.

Peu de sites sur le calendrier peuvent rivaliser avec l’atmosphère rebondissante qui était affichée à Zandvoort, mais Monza est l’un d’entre eux.

On l’a raté l’an dernier avec la course à huis clos, mais elle se déroulera devant 50 % d’affluence cette année et les Tifosi ne manqueront pas de faire beaucoup de bruit à leur retour.

Ils auront également l’occasion de voir deux épisodes d’action roue contre roue alors que le deuxième essai des qualifications de sprint aura lieu samedi.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix d’Italie 2021…

Quand est le Grand Prix d’Italie 2021 ?

Entraînement 1 : vendredi 10 septembre, 14h30-15h30 (13h30-14h30 heure du Royaume-Uni)

Qualifications : vendredi 10 septembre 1800 (17h00 heure du Royaume-Uni)

Entraînement 2 : samedi 11 septembre, de 12h00 à 13h00 (13h00 à 14h00 heure du Royaume-Uni)

Qualifications Sprint : samedi 11 septembre 16h30 (15h30 heure du Royaume-Uni)

Course : dimanche 12 septembre 15h00 (14h00 heure du Royaume-Uni)

Où se déroule le Grand Prix d’Italie 2021 ?

La dernière étape du triple-tête est ici! Prochaine étape : Monza 🇮🇹 Coup d’envoi des festivités, voici votre affiche #ItalianGP.#ItalianGP pic.twitter.com/NlmB7gMydu – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 6 septembre 2021

L’Autodromo Nazionale di Monza, situé dans le nord de l’Italie, est l’un des circuits les plus emblématiques de la Formule 1.

C’est un véritable pilier du calendrier de la F1, accueillant le Grand Prix d’Italie dans toutes les saisons sauf une, 1980, depuis le début du sport en 1950.

Avec de longues lignes droites et des virages rapides, il y a peu de circuits où des vitesses plus élevées seront atteintes, avec des voitures en moyenne à environ 160 mph et atteignant plus de 200 mph.

Compte tenu de cela, il existe de nombreuses opportunités de dépassement tout au long du tour, les principales se produisant au virage 1, au virage 4 et au virage 8. Contrairement à de nombreuses pistes de nos jours, si vous êtes plus rapide que la voiture devant et à portée du DRS, vous ont de grandes chances d’avancer.

Au total, le circuit fait 3,6 milles de long et se compose de 11 virages. Pour beaucoup d’entre eux, les conducteurs ne relâcheront pas trop l’accélérateur. Quand ils le feront, ils devront freiner fort.

La nature à grande vitesse de la piste la rend bien sûr très dangereuse, avec 52 pilotes décédés au fil des ans, mais des changements ont été apportés pour la rendre plus sûre ces derniers temps.

Où puis-je regarder le Grand Prix d’Italie 2021 ?

Au Royaume-Uni, la chaîne de télévision payante Sky Sports assurera une couverture tout au long du week-end, du début de la FP1 à la fin de la course. Un flux en direct de leur couverture est également accessible via Now TV. Le diffuseur en clair Channel 4 diffusera les moments forts des séances de qualification et de la course.

Les téléspectateurs de F1 TV Pro peuvent regarder toute l’action de Monza en direct. Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Les abonnés à l’application officielle F1 peuvent accéder aux données en direct tout au long du week-end de course et y écouter des commentaires radio le jour de la course.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session du week-end, avec une couverture commençant 30 minutes avant chaque essai et qualification, et une heure avant la course.

Le Grand Prix d’Italie sera retransmis en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal+

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix d’Italie 2021 ?

Vendredi 10 septembre – 28c, partiellement nuageux

Samedi 11 septembre – 27c, partiellement nuageux

Dimanche 12 septembre – 28c, ensoleillé

Directions pour le Grand Prix d’Italie

Monza est une ville située dans le nord de l’Italie, à environ 15 km de Milan.

Si vous arrivez dans le pays, le meilleur aéroport est celui de Milan Linate, qui se trouve à seulement 8 km du centre-ville.

Le moyen le plus simple pour ceux qui voyagent de Milan pour se rendre au circuit est de prendre le train, avec un service allant de Milano Centrale et Milano Porto Garibaldi à Stazione di Monza toutes les 15 minutes les week-ends de course.

Depuis la gare de Monza, vous pouvez ensuite prendre une navette jusqu’à la piste. Ils circulent régulièrement chaque jour et un aller-retour journalier coûte 5 €. Préparez-vous à marcher un peu lorsque vous descendez, car il faut jusqu’à 30 minutes pour rejoindre vos sièges depuis le point de débarquement.

Conduire directement sur la piste est assez simple compte tenu de sa proximité avec l’autoroute.

Adresse : Autodromo Nazionale Monza, Viale di Vedano, 5, 20900 Monza MB, Italie

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix d’Italie ?

Un an jour pour jour depuis que Pierre Gasly a remporté le Grand Prix d’Italie à Monza. De nouveau les yeux embués…#F1 pic.twitter.com/BQFktG6fpy – PlanetF1 (@Planet_F1) 6 septembre 2021

Les deux pilotes les plus dominants de l’histoire de Monza sont également les deux pilotes les plus dominants de l’histoire du sport, Michael Schumacher et Lewis Hamilton.

Au volant de Ferrari, l’Allemand a remporté la course à domicile de son équipe à cinq reprises entre 1996 et 2006, envoyant le Tifosi sauvage à chaque fois.

Les cinq victoires de Hamilton – une pour McLaren en 2012 et quatre pour Mercedes entre 2014 et 2018 – ont été un peu moins populaires auprès de la foule car il a souvent combattu une Ferrari ou deux pour remporter la victoire.

Il n’est pas le seul homme sur la grille actuelle à y avoir gagné plusieurs fois, Sebastian Vettel l’ayant fait à trois reprises, le plus célèbre en 2008 lorsqu’il a remporté sa première victoire en F1 pour Toro Rosso, et Fernando Alonso triomphant en 2007 et 2010 .

La course de l’année dernière a produit un choc aussi important que la victoire de Vettel en 2007 avec Pierre Gasly d’AlphaTauri remportant une course de F1 pour la première fois.

Les 10 derniers vainqueurs du Grand Prix d’Italie sont les suivants :

2020 : Pierre Gasly (France, Alpha Tauri)

2019 : Charles Leclerc (Monaco, Ferrari)

2018 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2017 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2016 : Nico Rosberg (Allemagne, Mercedes)

2015 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2014 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2013 : Sebastian Vettel (Allemagne, Red Bull)

2012 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, McLaren)

2011 : Sebastian Vettel (Allemagne, Red Bull)

Quel est le dernier classement du championnat de F1 ?

Championnat des pilotes

Max Verstappen – 224,5 points

Lewis Hamilton – 221,5 points

Valtteri Bottas – 123 points

Lando Norris – 114 points

Sergio Pérez – 108 points

Championnat des constructeurs

Mercedes – 344,5 points

Red Bull 332,5 points

Ferrari – 181,5 points

McLaren – 170 points

Le classement complet du championnat de F1 est ici

Choix de pneus pour le Grand Prix d’Italie 2021

Pirelli a emmené la gamme de pneus la plus dure possible pour le Grand Prix des Pays-Bas, mais fera un pas de plus pour la course en Italie.

Le composé C2 sera le pneu dur, C3 sera le médium et le composé tendre sera le caoutchouc C4.

Avec les prévisions météorologiques indiquant qu’il fera chaud et ensoleillé tout au long du week-end, ne vous attendez pas à voir des pluies ou des intermédiaires en cours d’utilisation.