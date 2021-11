Grand Prix du Brésil : Mercedes va riposter contre Red Bull ?

Le leader du championnat de Formule 1 Max Verstappen peut sprinter vers sa troisième victoire consécutive au Grand Prix du Brésil, mais Lewis Hamilton et Mercedes ont l’intention de riposter après de douloureuses défaites aux États-Unis et au Mexique.

Verstappen a maintenant 19 points d’avance sur le septuple champion du monde Hamilton avec quatre courses à disputer et un premier titre est à la portée du Néerlandais avant les étapes finales de l’une des saisons les plus proches et les plus excitantes depuis des années.

Son équipe Red Bull doit marquer deux points de plus que Mercedes pour prendre la tête du classement des constructeurs.

Verstappen, 24 ans, compte neuf victoires contre cinq pour Hamilton cette année et une de plus lui permettra de terminer la saison avec le plus de points, mais Mercedes espère reprendre l’élan perdu à Interlagos de Sao Paulo.

Wolff : Attendez-vous à ce que ces titres aillent jusqu’au bout

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré: « Nous allons lancer tout ce que nous avons au Grand Prix du Brésil et aux courses au-delà », en utilisant l’ancien nom d’une course rebaptisée Grand Prix de Sao Paulo.

« Nous avons le privilège d’être encore dans la lutte si tard dans la saison et nous nous attendons à ce que ces titres aillent jusqu’au bout, les deux équipes se battant durement jusqu’au tout dernier tour », a ajouté l’Autrichien.

« Nous avons du rattrapage à faire et nous savons que ce sera une bataille intense, mais nous continuerons à pousser fort et à garder les yeux fixés sur l’objectif final. »

Les chances sont en faveur de Verstappen, vainqueur de la pole la dernière fois qu’Interlagos s’est présenté avant la pandémie en 2019. Hamilton a gagné en 2016 et 2018 devant une foule qui apporte toujours une atmosphère de carnaval.

Wolf a ajouté : « Ce n’a pas été notre piste la plus solide ces dernières saisons et a eu tendance à convenir davantage à Red Bull, mais cette année a prouvé que tout pouvait arriver. C’est aussi le dernier week-end de course de sprint, qui ouvre plus d’opportunités.

Hamilton : Avec leur vitesse supérieure, nous pourrions avoir des problèmes

Le format de sprint – se qualifiant vendredi pour une course de 100 km samedi pour établir la grille de départ de dimanche – a été testé à Silverstone et Monza et devrait figurer beaucoup plus en 2022, avec des plans pour six de ces courses.

Les points sont attribués 3-2-1 pour les trois premiers samedi, ce qui signifie qu’il y a de la place pour Verstappen d’aller plus loin que d’habitude ou pour Hamilton de limiter davantage l’avantage.

« J’attends le Brésil avec impatience. J’ai également de très bons souvenirs là-bas », a déclaré Verstappen après sa victoire le week-end dernier à Mexico, tout en s’attendant à ce que Mercedes soit plus compétitive.

Hamilton était moins sûr de cela : « Avec leur vitesse supérieure, s’ils devaient porter cela dans les prochains, nous risquons d’avoir des ennuis – ou nous aurons des ennuis. »

Il y a aussi de grosses batailles qui se déroulent plus loin sur le terrain, avec des rivaux historiques Ferrari et McLaren qui se battent pour la troisième place au classement général tandis que l’Alpine de Renault et l’AlphaTauri de Red Bull sont à égalité de points en cinquième.

Pierre Gasly d’AlphaTauri, quatrième au Mexique, a remporté son premier podium en Formule 1 avec une deuxième place au Brésil en 2019. (Reportage d’Alan Baldwin)

Grand Prix du Brésil 2021

19ème manche du Championnat du monde de Formule 1 2021 Autodromo Carlos Pace de Sao Paulo, Interlagos : distance du tour : 4,309 km. Distance totale : 305,909 km (71 tours) Pole position 2019 : Max Verstappen (Pays-Bas) Red Bull 1 minute 07,508 secondes. Vainqueur 2019 : Verstappen Race record du tour : Valtteri Bottas (Finlande) Mercedes, 1:10,540 secondes (2018) Heure de départ : 1700GMT/1400 local REMARQUE : Aucune course en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Histoire

Quatre des pilotes actuels ont gagné au Brésil : Vettel (2010, 2013, 2017), Raikkonen (2007), Hamilton (2016, 2018), Verstappen (2019). Le Brésil est sur le calendrier depuis 1973, commençant à Interlagos avant de déménager à Rio de Janeiro puis de revenir à Sao Paulo. Le circuit porte le nom du pilote brésilien Jose Carlos Pace, qui y a gagné en 1975 et est décédé en 1977. Hamilton a décroché son premier titre au Brésil avec McLaren en 2008 avec un dépassement dans le dernier virage du dernier tour. Dimanche aura lieu le 48e grand prix des championnats du monde au Brésil et le 38e à Interlagos. Michael Schumacher a le plus de victoires sur le circuit de Sao Paulo, avec quatre. Depuis le début de l’ère hybride en 2014, le vainqueur est parti en pole position cinq fois sur six. L’exception était Vettel, de deuxième, en 2017. Il n’y a pas de pilote brésilien sur la grille de départ. Le pays a produit six pilotes vainqueurs et trois champions du monde.

Week-end de course de vitesse

Ce week-end sera la troisième fois que le format Sprint sera utilisé, avec des qualifications vendredi pour une course de 100 km (24 tours) samedi qui déterminera la grille de départ de la course principale de dimanche. Des points seront attribués aux trois premiers samedi dans un système 3-2-1, ce qui signifie qu’un maximum de 29 points sont disponibles au cours du week-end (25 pour une victoire en course +1 pour le meilleur tour + 3 pour une victoire en Sprint). Les deux autres courses Sprint étaient à Silverstone et Monza.

Victoires de course

Hamilton a un record de 100 victoires en carrière, dont 79 avec Mercedes, sur 284 départs. Il est monté 178 fois sur le podium. Le leader du championnat Red Bull, Max Verstappen, a gagné neuf fois cette année contre cinq pour Hamilton. Sergio Perez de Red Bull, Esteban Ocon d’Alpine, Daniel Ricciardo de McLaren et Bottas de Mercedes ont chacun gagné une fois. Ferrari a remporté 238 courses depuis 1950, McLaren 183, Mercedes 121, Williams 114 et Red Bull 74.

Position de tête

Hamilton a un record de 101 poles en carrière et a remporté 59 fois la pole. Lui et son coéquipier Valtteri Bottas ont chacun eu trois pôles en 2021 – Bottas deux des trois derniers. Verstappen a été en pole neuf fois en 2021, tandis que Leclerc a été le plus rapide en qualifications en Azerbaïdjan et à Monaco. Lando Norris de McLaren était en pole en Russie. Le Championnat du monde 2021 Verstappen a 19 points d’avance sur Hamilton. Mercedes devance Red Bull d’un point. (Reportage d’Alan Baldwin