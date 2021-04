Grand Prix du Portugal 2021: heure, chaîne de télévision et diffusion en direct

C’est une victoire chacun pour Max Verstappen et Sir Lewis Hamilton, alors maintenant tous les yeux sont rivés sur le Grand Prix du Portugal pour voir qui remportera le prochain coup.

Imola allait toujours livrer un drame. Une piste serrée à l’ancienne où le gravier d’une époque révolue en Formule 1 est revenu pour rappeler aux pilotes une véritable punition pour avoir quitté la piste.

C’est cependant Verstappen qui a donné une masterclass pour mettre sa première marque dans la colonne des victoires pour 2021, tandis que Hamilton a été laissé à une date coûteuse avec le gravier alors qu’il poursuivait Verstappen pour la tête.

Une pole position et une victoire chacun, Verstappen et Hamilton se dirigent maintenant vers Portimao pour le prochain chapitre de ce classique brassicole.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix du Portugal…

Quand a lieu le Grand Prix du Portugal 2021?

Pratique 1: vendredi 30 avril, 11h30-12h30 heure locale et heure britannique

Pratique 2: vendredi 30 avril, de 15h00 à 16h00, heure locale et britannique

Pratique 3: samedi 1er mai, de 12h00 à 13h00, heure locale et britannique

Qualifications: samedi 1er mai, 1500 heure locale et britannique

Course: dimanche 2 mai, 1500 heure locale et britannique

Le Grand Prix du Portugal revient au calendrier en 2021 alors que le circuit international de l’Algarve à Portimao n’accueille que sa deuxième course de Formule 1, après avoir débuté en 2020.

Basée dans la ville de Portimao, à Faro, dans le sud du Portugal, cette piste de 2,915 milles, comportant 14 virages, faisait partie d’un projet de 195 millions d’euros qui comprend également une piste de karting, un parc technologique, un hôtel cinq étoiles, un complexe sportif et des appartements. La piste fait des comparaisons avec Spa et l’ancien Nurburgring en raison de sa nature constamment ondulée.

La construction du circuit s’est achevée en octobre 2008 et il a été homologué par la FIA le 13 octobre.

Puis, quelque douze ans plus tard, le circuit international de l’Algarve a finalement fait ses débuts en Formule 1 avec Hamilton menant à la maison une Mercedes un-deux au Grand Prix du Portugal 2020 un dimanche où il a remporté la victoire en carrière numéro 92, succédant à la longue de Michael Schumacher. dossier permanent.

Mais le Grand Prix du Portugal n’est pas un événement nouveau, loin de là. Le premier a eu lieu en 1951, avec Estoril organisant la dernière épreuve avant la pause prolongée de la nation de la Formule 1 en 1996. Jacques Villeneuve est sorti victorieux cette année-là.

Le légendaire Ayrton Senna a également remporté sa première course de Formule 1 au Grand Prix du Portugal 1985 dans ce qui était une masterclass par temps pluvieux autour du circuit d’Estoril.

Où puis-je regarder le Grand Prix du Portugal 2021?

Le diffuseur de télévision payante Sky Sports diffusera l’intégralité du week-end de course sur sa chaîne dédiée Sky Sports F1. Vous pouvez également accéder à un flux en direct de la couverture via Now TV.

Le diffuseur gratuit Channel 4 diffusera de nombreux temps forts des qualifications et de la course.

Les téléspectateurs de F1 TV Pro peuvent regarder toute l’action en direct de Portimao et vous pouvez vous abonner ici. Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Les abonnés à la propre application de F1 peuvent entendre les commentaires radio sur la course de la BBC et accéder aux données en direct tout au long de chaque session.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session du week-end de course, du FP1 vendredi matin à la course dimanche après-midi.

Le Grand Prix du Portugal sera diffusé en direct à la télévision sur les points de vente suivants dans d’autres marchés clés:

États-Unis: ESPN

Canada: RDS (français), TSN (anglais)

Australie: Fox Sports

France: Canal +

Italie: Sky Sport F1

Allemagne: Sky Sport F1

Espagne: DAZN

Pays-Bas: Ziggo Sport

Brésil: Bande

Japon: DAZN

Quelles sont les cotes pour le Grand Prix du Portugal 2021?

Les dernières informations du bookmaker montrent que Hamilton et Verstappen entrent dans le Grand Prix du Portugal en tant que favoris communs. Qui remportera la victoire est tout simplement trop serré pour appeler.

Voici les principales cotes de Bet365:

5/4 Lewis Hamilton (Mercedes)

5/4 Max Verstappen (Red Bull)

8/1 Valtteri Bottas (Mercedes)

1/8 Sergio Perez (Red Bull)

(Dernière mise à jour vendredi 23 avril)

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix du Portugal 2021?

Vendredi 30 avril: 19c, beau temps

Samedi 1 mai: 19c, ensoleillé

Dimanche 2 mai: 20c, ensoleillé

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix du Portugal?

La Formule 1 est revenue au Portugal en 2020 après une absence de 23 ans, et c’est Mercedes qui a marqué son autorité alors que Hamilton remportait la victoire devant son coéquipier Bottas. C’était sa 92e victoire en carrière, battant le record détenu par Michael Schumacher.

Cependant, la riche histoire du Grand Prix du Portugal remonte bien au-delà de 2020.

Personne n’oubliera la première victoire dominante d’Ayrton Senna en F1 en 1985 à Estoril, tandis que le Grand Prix du Portugal de 1988 au même endroit était l’endroit où la rivalité légendaire entre Senna et Alain Prost a vraiment commencé après une défense énergique de Senna dans la ligne droite et dans le virage 1 à gauche Prost. furieux.

Les 10 derniers vainqueurs du Grand Prix du Portugal sont les suivants:

2020 – Lewis Hamilton, Mercedes

1996 – Jacques Villeneuve, Williams

1995 – David Coulthard, Williams

1994 – Damon Hill, Williams

1993 – Michael Schumacher, Benetton

1992 – Nigel Mansell, Williams

1991 – Riccardo Patrese, Williams

1990 – Nigel Mansell, Ferrari

1989 – Gerhard Berger, Ferrari

1988 – Alain Prost, McLaren

1987 – Alain Prost, McLaren

Choix de pneus pour le Grand Prix du Portugal 2021

La sélection complète des composés # Fit4F1 pour # F1 2021, de #BahrainGP à #AbuDhabiGP! Https: //t.co/uGjNtOtKau pic.twitter.com/HhDW7ZXiJl – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 19 février 2021

Avec autant de rebondissements sur le circuit international de l’Algarve, vous ne serez pas surpris d’apprendre que ce ne sont pas seulement les cous des pilotes qui bénéficient d’un entraînement extrême.

Il en va de même pour les pneus, et Pirelli apportera donc les composés les plus durs de sa gamme au Grand Prix du Portugal, à savoir les C1, C2 et C3.

Le C1 sera le pneu dur, le pneu le plus robuste de la gamme Pirelli. Le C2 sera le composé moyen et le C3 servira de pneu souple le plus adhérent.

Les pneus Pirelli vont du C1 au C5, le caoutchouc devenant plus souple et possédant une meilleure adhérence à mesure que le nombre augmente.

Itinéraire: Comment puis-je me rendre au Grand Prix du Portugal 2021?

L’aéroport le plus proche du circuit est l’aéroport international de Faro, à environ 50 miles.

Heureusement, la piste est également facilement accessible en voiture. Il se trouve à seulement 10 minutes en voiture des villes de Portimão et de Lagos et est accessible via l’autoroute A22.

Sortez à Mexilhoeira Grande et suivez les panneaux indiquant le circuit.

Si vous prenez le train à la gare de Faro, le trajet dure environ une heure et demie jusqu’à la gare de Mexilhoeira Grande, à laquelle vous êtes à 11,5 km du circuit. Réserver un taxi est la meilleure option pour rejoindre la piste à partir de là.

Quels sont les derniers classements du championnat de F1?

Classement des pilotes

Lewis Hamilton (Mercedes) – 44 points

Max Verstappen (Red Bull) – 43 points

Lando Norris (McLaren) – 27 points

Classement des constructeurs

Mercedes – 60 points

Red Bull – 53 points

McLaren – 41 points

