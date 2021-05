Grand Prix du Portugal Business as usual pour Hamilton

C’était comme d’habitude pour Lewis Hamilton alors qu’il remportait la 97e victoire en Formule 1, cette fois avec un triomphe convaincant au Grand Prix du Portugal 2021 de près d’une demi-minute.

Tout comme l’an dernier, Hamilton était intouchable, partant deuxième sur la grille derrière son coéquipier Valtteri Bottas qui avait remporté la pole par à peine 0,007 sa jour plus tôt, mais le Finlandais n’avait pas de réponse pour son coéquipier ce jour-là à Portimao.

Hamilton a pris du retard sur Max Verstappen après le redémarrage précoce de la voiture de sécurité, mais n’a pas tardé à dépasser le Néerlandais, avant de prendre la tête de Bottas.

Par la suite, le septuple champion du monde de F1 était aux commandes et n’a jamais été sérieusement menacé. Derrière lui, Verstappen était bon pour une solide deuxième place et Bottas troisième.

Comme mentionné, c’était comme d’habitude.

Hamilton a déclaré par la suite: «C’était une course si difficile! Physiquement et mentalement, il suffit de garder tout ensemble. Il y avait beaucoup de vent là-bas, il était donc très facile de se tromper.

«Je n’ai tout simplement pas pris un aussi bon départ que Valtteri, puis j’ai perdu au redémarrage. [to Verstappen] ce qui n’était pas bon. Je n’étais pas content de ça, naturellement.

«Je devais vraiment me positionner du mieux que je pouvais et, je ne m’en souviens pas, mais je pense que Max a commis une erreur à un moment donné du tour, ce qui était parfait et je savais que ce serait le tour où je serais le proche que je pourrais lui dans le dernier secteur.

«Ensuite, avec Valtteri, j’ai dû faire le mouvement très tôt avant que les pneus ne soient détruits et ne réussisse à le faire entrer dans le premier virage. Juste à la limite, mais belle course », a ajouté Hamilton.

Red Bull a bien tenté, lorsque Sergio Perez a chuté au deuxième départ, grâce à un moment de folie cérébrale de Kimi Raikkonen lorsqu’il est entré en collision avec son coéquipier Alfa Romeo Antonio Giovinazzi; les débris qui en ont résulté ont forcé une voiture de sécurité après le premier tour.

Perez a récupéré et a réalisé 52 tours étonnants sur les médiums Pirelli, peut-être quelques tours de trop avant de se boulonner sur les pneus à bandes rouges tendres qui auraient pu s’allumer plus tôt et lui donner même une chance de monter sur le podium.

Mais ils ont persisté avec lui là-bas, peut-être pour retarder Hamilton avec Verstappen à la poursuite. Tout ce qu’ils ont essayé n’a pas fonctionné car le quatrième semblait prédestiné pour leur nouveau pilote,

Après la voiture de sécurité, quand ils ont été libérés, Bottas a pris la tête de Verstappen, qui a dépassé Hamilton, le champion en titre reprenant la tête du Red Bull quelques tours plus tard. Au 20e tour du 66, la voiture n ° 44 est passée en tête pour prendre la tête et par la suite était intouchable, car il contrôlait la course.

Verstappen était dans la position familière d’une puissance de feu insuffisante pour affronter la Mercedes de tête. Les diviser était le mieux qu’il pouvait faire avec le rythme en main.

Le Néerlandais a déclaré à propos de son après-midi: «C’était plutôt correct, j’ai eu un bon redémarrage puis bien sûr j’ai essayé de mettre la pression sur Valtteri. Mais au final, je pense que nous avons juste manqué un peu de rythme au général, alors Lewis s’est à nouveau débrouillé et une fois après les arrêts aux stands, l’échauffement est super dur sur ces pneus.

«Par ici, nous manquions un peu de rythme par rapport à eux.»

Bottas a terminé troisième mais a raté une occasion de se réaffirmer dans une équipe dans laquelle il perdait peut-être un pied, car encore une fois, il ne pouvait tout simplement pas égaler son coéquipier et a capitulé timidement (ou était-ce un ordre d’équipe?) Pour permettre à Hamilton de passer facilement; le Finlandais renforce aujourd’hui sa réputation de meilleur ailier de F1 de tous les temps.

S’exprimant par la suite, Bottas a déclaré: «Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé lors du premier relais. Je n’avais pas le rythme pour des raisons inconnues. Après cela, le deuxième relais était plutôt bon mais il y avait un problème avec un capteur ou quelque chose du genre.

«Nous avons eu un package global fort aujourd’hui, donc je ne sais pas vraiment pourquoi dans le premier relais cela n’a pas fonctionné.»

Au cours d’une course banale et parfois processionnelle, Perez a fourni une lueur d’espoir avec sa stratégie extravagante qui aurait pu fonctionner si Red Bull l’avait opposé pendant qu’il menait. Garder le Mexicain trop longtemps à l’écart s’est retourné contre lui à la fin, mais le vétéran a amélioré sa réputation en tant que “ murmure des pneus ” de la F1 et a été élu pilote du jour par les fans pour ses efforts.

Le meilleur du reste était l’incroyable Lando Norris, l’un des plus jeunes pilotes sur la grille a montré un grand cœur et quelques grosses balles vert alors qu’il se frayait un chemin vers la cinquième place. Encore une énorme performance du pilote McLaren.

Charles Leclerc était le meilleur du duo Ferrari malgré son départ derrière Carlos Sainz, il a battu la SF21 à la sixième place tandis que l’Espagnol tombait dans l’ordre pour terminer 11e.

Le duo alpin d’Esteban Ocon et Fernando Alonso est venu aux septième et huitième. Le Français a eu l’un de ses week-ends les plus forts de son soignant, tandis que son coéquipier vétéran a terminé 13e sur la grille avec une course de points avec un entrain qu’on attend de lui.

Daniel Ricciardo a été dépassé dans les phases finales par Alonso, le pilote McLaren bien éclipsé par son jeune coéquipier, a pourtant bien fait de tourner 16e sur la grille à la neuvième mais c’est un week-end qu’il voudra oublier.

Le dernier point pour la dixième est allé à Pierre Gasly dans l’AlphaTauri.

Malheureusement, Aston Martin va faire une sérieuse introspection alors que leurs voitures se sont respectivement classées 13e et 14e pour Sebastian Vettel et Lance Stroll.

Enfin, une question sérieuse: que fait Nikita Mazepin en Formule 1?

Le pilote Haas était à nouveau horrible, hors de sa profondeur, loin du rythme, bien éclipsé par son coéquipier et tous les fronts, et a failli éliminer le leader de la course (à l’époque) Sergio Perez.

Mazepin a reçu une pénalité pour ses manigances et a encore terni sa réputation qui en prend un coup chaque week-end de course.