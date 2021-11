Grand Prix du Qatar : Hamilton domine, Verstappen limite les dégâts

La quête de Lewis Hamilton pour un huitième titre de champion du monde de Formule 1 a reçu un énorme coup de pouce alors que le pilote Mercedes a remporté une victoire dominante au Grand Prix du Qatar 2021.

Après avoir obtenu sa 102e pole en carrière 24 heures plus tôt et de la pole à sa 102e victoire en Formule 1 et réduit l’écart au classement des pilotes à huit points contre 14 quelques heures plus tôt. Il reste deux tours.

Comme à Sao Paulo, Hamilton était impérieux en Mercedes sur une piste qui a fait le bonheur de la W12 et le Britannique a donc l’honneur de remporter le premier Grand Prix du pays et sur le circuit international de Losail.

Hamilton a déclaré dans le parc fermé : « C’était assez simple, c’était assez solitaire à l’avant. Bien sûr, j’aime ces courses où vous vous battez, mais nous avions besoin de ces points aujourd’hui, donc je pense que c’est un vrai travail solide de la part de l’équipe. J’ai hâte de regarder le replay de la course pour voir ce qui s’est passé derrière moi.

Je suis vraiment reconnaissant pour les points, ça fait une sacrée année. Être à ce stade de la saison et avoir des victoires consécutives est un sentiment formidable et constitue une bonne place pour les deux prochains.

Le leader du championnat, Max Verstappen, est passé de la sixième grille à la deuxième place à la fin de la nuit, tandis que son coéquipier Red Bull, Sergio Perez, récupère de la 11e place sur la grille pour prendre la quatrième place lors d’une bonne journée pour les ambitions de titre des constructeurs Red Bull.

Verstappen a résumé sa soirée : « Bien sûr, notre position de départ était un peu compromise mais nous avons pris un très bon départ puis nous sommes revenus deuxièmes. À la fin de la journée, obtenir ce tour le plus rapide était très agréable. Je sais que ça va être difficile jusqu’à la fin mais ça reste excitant. Cela va être une bataille serrée jusqu’à la fin.

Fernando Alonso a pris la troisième place pour Alpine, le vétéran espagnol sur le podium pour la première fois depuis 2014 après une conduite courageuse et déterminée du joueur de 40 ans ; mettant fin à une sécheresse de 104 podiums de course.

Rétrospectivement, c’était une impasse à partir du moment où Verstappen est passé à la deuxième place

Après un départ ordonné du premier Grand Prix du Qatar aujourd’hui, il a fallu moins d’une demi-douzaine de tours à Verstappen pour annuler la pénalité de cinq places sur la grille qui lui avait été infligée pour avoir ignoré les drapeaux jaunes lors des qualifications samedi.

Ainsi a commencé sa poursuite d’Hamilton qui a donné le rythme depuis la pole position sur la grille de Losail, au moment où la Red Bull a terminé deuxième, la Mercedes était à cinq secondes de la route.

La paire à l’avance était deux secondes par tour plus rapide que n’importe lequel de leurs rivaux, échangeant les tours les plus rapides, alors qu’un jeu du chat et de la souris s’ensuivait à ce stade de la course de 57 tours, Hamilton s’éloignant lentement jusqu’à ce que Verstappen établisse l’écart à environ sept / huit secondes.

Red Bull a opposé son homme tôt et Mercedes n’a fait que copier la stratégie de ses rivaux en couvrant les arrêts au stand tandis que Hamilton a fait le reste, gardant son rival à distance. Rétrospectivement, c’était une impasse à partir du moment où Verstappen est passé à la deuxième place jusqu’à ce que le drapeau à damier soit agité.

Il a fallu un appel au réveil du patron de Mercedes, Toto Wolff, pour rattraper Valtteri Bottas, qui était passé de la cinquième place au top dix. Le Finlandais obéit et accéléra son rythme et cherchait la troisième place jusqu’à ce qu’une crevaison au 34e tour lui coûte un podium et des points.

Mercedes l’a tenu trop longtemps à l’écart des médiums. De la troisième place, il est redescendu à la 14e place, boiter à la maison lui a coûté cher. L’équipe a finalement abandonné la voiture n°77 pour un abandon.

TOUR 33/57 Crevaison pour Valtteri Bottas ! Il retombe sur le terrain depuis P3 alors qu’il essaie de revenir aux stands 👀#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/6crTO7zIl1 – Formule 1 (@F1) 21 novembre 2021

Perez avait l’air bien pour la troisième mais un arrêt au stand tardif l’a peut-être privé de cela

Les malheurs de Bottas ont promu Alonso à la troisième place, l’Espagnol délivrant le Drive du jour pour marquer son premier podium depuis le Grand Prix de Hongrie 2014, repoussant Sergio Perez de Red Bull, le Mexicain récupérant de la 11e sur la grille à la quatrième à la fin de la course, pour marquer un résultat très important pour le championnat des constructeurs F1 de Red Bull.

Le Mexicain cherchait bien la troisième place, mais deux arrêts l’ont contraint en fin de course à traquer Alonso, ce qu’il n’a pas pu faire même avec des pneus plus frais. C’était toucher et aller avec Cany Alonso le mordant à la fin pour un résultat populaire.

Esteban Ocon a fait une soirée splendide pour Alpine avec la cinquième place, suggérant que la victoire en Hongrie n’était pas un hasard et que le package a du potentiel sur les bons sites, ce que Losail était clairement.

Aston Martin, avec Lance Stroll sixième et Sebastian Vettel dixième, a également marqué de manière inattendue le double de points, également un package adapté au site du désert.

Ferrari a eu raison de McLaren ce soir, mais ce fut un Grand Prix décevant pour les deux grandes équipes avec Carlos Sainz en tête de son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, respectivement septième et huitième.

Norris était le meilleur des garçons McLaren à la neuvième place, Daniel Ricciardo travaillant à une décevante 12e place lors d’une soirée inoubliable pour eux.

Les sonnettes d’alarme ont sonné tard dans la course lorsque les pneus Pirelli des deux Williams ont éclaté, projetant des débris sur la piste, ce qui a incité les dernières périodes VSC à dégager la piste.

Rapport en cours…

Résultat du Grand Prix du Qatar 2021