Grand Prix du Qatar : Verstappen vs Hamilton dans l’inconnu

Lewis Hamilton et Max Verstappen mènent leur bataille pour le titre dans l’inconnu ce week-end alors que le Qatar accueille pour la première fois un grand prix de Formule 1 sur une piste mieux connue pour l’action MotoGP.

Dernière des trois courses des week-ends successifs du Mexique via le Brésil, le Qatar entame également une dernière manche de trois au Moyen-Orient pour décider si Hamilton de Mercedes remportera un huitième record de championnat ou si Verstappen de Red Bull remportera le premier.

Hamilton a réduit l’écart à 14 points après avoir surmonté une série de revers avec l’une de ses plus belles victoires en carrière sur le circuit Interlagos de Sao Paulo dimanche dernier.

Le Brésil a été marqué par la suspicion et la controverse, et cela devrait se poursuivre lors de la 20e course de la saison, Mercedes cherchant un examen par les commissaires sportifs d’un mouvement défensif de Verstappen qui a forcé Hamilton à sortir de la piste.

Pendant ce temps, les fans seront en haleine pour le prochain épisode de la bataille entre deux adversaires conduisant dur et à leur meilleur.

« Nous assistons à une bataille titanesque pour les deux championnats de cette année, et la course au Brésil n’était qu’une autre tournure d’une histoire captivante », a déclaré le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn.

« Mercedes avait l’avantage (au Brésil), mais cela pourrait revenir en faveur de Red Bull la prochaine fois. Cela a été fantastique. Personne ne sait ce qui va se passer ensuite. »

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que son équipe sortirait au combat : « La course finale d’un triple titre peut parfois tester votre niveau d’énergie, mais avec seulement trois courses pour décider des deux championnats, notre motivation est plus grande que jamais.

« Notre objectif est de le canaliser de la manière la plus efficace », a ajouté l’Autrichien.

Mercedes compte 11 points d’avance sur Red Bull au championnat des constructeurs.

Le circuit de Losail au Qatar, près de Doha, a régulièrement accueilli la course d’ouverture de la saison du MotoGP et est rapide et fluide avec un mélange de virages à moyenne et grande vitesse et une ligne droite principale d’un kilomètre.

Il sera suivi d’un autre nouveau site en Arabie saoudite, un circuit urbain à Djeddah, avant la finale à Abu Dhabi où des modifications ont été apportées à la piste depuis la dernière fois que la Formule 1 y a couru.

« Je pense que je ne suis allé qu’une seule fois au Qatar pour une remise de prix, donc j’ai hâte d’y retourner », a déclaré Verstappen. « J’espère que nous pourrons bien performer là-bas. Cela a toujours l’air cool quand nous voyons la course MotoGP là-bas.

Le coéquipier mexicain de Verstappen, Sergio Perez, a déjà couru à Losail, y ayant remporté la série GP2 Asia en 2009.

Le directeur de course Alpine Davide Brivio a beaucoup plus d’expérience, ayant rejoint l’équipe Renault des champions de MotoGP Suzuki en janvier dernier. (Reportage d’Alan Baldwin)

Faits et statistiques du Grand Prix du Qatar par . 20e course du championnat du monde de 22 manches. Distance au tour : 5,38 km. Distance totale : 306,66 km (57 tours) Aucun Grand Prix n’y a été disputé. Heure de début : 1400GMT/1700 locale

Grand Prix du Qatar

Le circuit accueille le MotoGP depuis 2004, devenant une course nocturne en 2008 lorsqu’il a également ouvert la saison. Le Qatar a signé un accord de 10 ans pour accueillir la Formule 1 à partir de 2023, après la Coupe du monde de football 2022. Un nouveau circuit pourrait alors être utilisé. Le tracé Losail de 5,4 km est rapide et fluide et comporte 16 virages à moyenne et grande vitesse. La ligne droite principale fait plus d’un kilomètre de long et la surface devrait être abrasive, ce qui pourrait entraîner une usure élevée des pneus. Les dépassements pourraient être difficiles, avec une seule zone pour le système de réduction de traînée (DRS). Les conditions météorologiques seront chaudes et similaires à celles auxquelles les équipes sont habituées à Abu Dhabi. Le Qatar sera le 36e pays à accueillir la Formule 1.

Victoires de course

Hamilton a un record de 101 victoires en carrière, dont 80 avec Mercedes, sur 285 départs. Il est monté 179 fois sur le podium. Le leader du championnat Red Bull, Max Verstappen, a gagné neuf fois cette année contre six pour Hamilton. Sergio Perez de Red Bull, Esteban Ocon d’Alpine, Daniel Ricciardo de McLaren et Bottas de Mercedes ont chacun gagné une fois. Ferrari a remporté 238 courses depuis 1950, McLaren 183, Mercedes 122, Williams 114 et Red Bull 74.

Poe Position

Hamilton a un record de 101 pôles en carrière et a remporté 59 fois la pole. Son coéquipier Valtteri Bottas a décroché quatre poles en 2021. Verstappen a été en pole neuf fois en 2021, tandis que Charles Leclerc de Ferrari a été le plus rapide en qualifications en Azerbaïdjan et à Monaco. Lando Norris de McLaren était en pole en Russie.

Championnat du monde de F1 2021

Verstappen a 14 points d’avance sur Hamilton. Mercedes devance Red Bull de 11 points.

Jalons

Red Bull a remporté 10 courses cette saison, plus que lorsqu’ils ont remporté le titre en 2010 en 2012. Ils en ont remporté 12 en 2011 et 13 en 2013, un nombre qu’ils peuvent encore égaler. Hamilton et Bottas ont maintenant remporté 58 courses en tant que coéquipiers de Mercedes, égalant le record établi par Michael Schumacher et Rubens Barrichello chez Ferrari de 2000 à 2005. La 101e victoire de Hamilton en carrière est survenue au Brésil et correspond au total de tous les pilotes brésiliens de l’histoire de la Formule 1 : Ayrton Senna 41, Nelson Piquet 23, Emerson Fittipaldi 14, Barrichello et Felipe Massa 11 chacun, Carlos Pace 1.