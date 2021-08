Grand Prix Moto GP de Styrie : Quartararo, le grand favori

in

08/08/2021 à 07:00 CEST

Le pilote français et actuel leader du Championnat du Monde, Fabio Quartararo, a réalisé le troisième meilleur au classement du Grand Prix Estiri Moto GP et est le principal candidat pour remporter une victoire qui le conforte à la première place du classement général.. Le Français a réalisé le meilleur tour de la séance, mais la direction de course a annulé son temps pour avoir marché sur la ligne blanche dans la courbe avant d’entrer dans la ligne droite.

Au détriment de Quartararo, Jorge Martín, avec un temps de 1: 22: 994, a été placé en tête du classement, suivi de Bagnaia avec une différence minimale (+0,044). Marc Márquez a chuté dans le dernier tour et a terminé huitième à +0,495. Joan Mir a terminé cinquième, Aleix Espargaró septième et Maverick Viñales neuvième.

Le Moto GP est de retour après la pause estivale et Fabio Quartararo cherche à se consolider en tant que premier du classement général, où il possède 34 points d’avance sur Johann Zarco et 47 sur le troisième classé, Francesco Bagnaia.. Concernant Joan Mir, qui est déjà hors du podium, il y a un total de 55 unités.

A l’équateur du championnat, Quartararo le plus favori

Le Français est, sans aucun doute, le grand prétendant au titre de champion de moto. Huitième de l’édition 2020, le pilote Yamaha s’est illustré dans la première moitié du Championnat du Monde Moto GP pour devenir le nouveau champion et succéder à Joan Mir, qui à son tour détrône le blessé Marc Márquez, qui avait quatre titres consécutifs et un total de six des sept derniers championnats.

Avec Maverick Viñales à bas niveau et Joan Mir loin des trois premiers, les principaux rivaux du Français sont son compatriote Johann Zarco (Pramac Racing) et Francesco Bagnaia (Ducati). Une victoire dans le Grand Prix de Styrie pourrait être un bon coup sur la table pour la deuxième partie du championnat.