Grand Prix MotoGP de Styrie

Le Championnat du monde MotoGP 2021 affronte le GP de Styrie 2021 ce week-end. SPORT.es nous vous apportons tous les horaires mis à jour et les télévisions qui offrent le signal des essais libres, des qualifications et des courses Moto3, Moto2 et MotoGP du Grand Prix qui se déroule dans le Arène rouge.

Toutes les sessions peuvent être vues en direct sur DAZN et Movistar + en Espagne. En Argentine, au Chili, au Mexique, en Colombie et au Pérou, il peut être suivi via ESPN, aux États-Unis, ce sera NBC Sports.

D’autre part, il faut noter que Fabio Quartararo a 156 points, ce qui l’a positionné comme le leader du classement des pilotes MotoGP. Derrière lui, ils trouvent Johann Zarco avec 122 points et, troisièmement, Francesco Bagnaia, qui a 109 points. Pour sa part, Marc Marquez il continue d’essayer de filmer suffisamment pour nous montrer la meilleure version de ses compétences en tant que pilote, même si pour l’instant il se situe à la dixième place du classement.

HORAIRE GP ESTIRIA 2021

Vendredi 06/08/2021

09h00 – 09h40 Moto3 / FP109 : 55 – 10h40 MotoGP / FP110 : 55 – 11h35 Moto2 / FP113 : 15 – 13h55 Moto3 / FP214 : 10 – 14h55 MotoGP / FP215 : 10 – 15 : 50 Moto2 / FP2

samedi 07/08/2021

09:00 – 09:40 Moto3 / FP309: 55 – 10:40 MotoGP / FP310: 55 – 11:35 Moto2 / FP312: 35 – 12:50 Moto3 / Q113: 00 – 13:15 Moto3 / Q213: 30 – 14 : 00 MotoGP / FP414 : 10 – 14:25 MotoGP / Q114 : 35 – 14:50 MotoGP / Q215 : 10 – 15:25 Moto2 / Q115 : 35 – 15:50 Moto2 / Q2

Dimanche 08/08/2021

08:40 – 09:00 Moto3 / Warm up09: 10 – 09:30 Moto2 / Warm up09: 40 – 10:00 MotoGP / Warm up11:00 Moto 3 / Course12:20 Moto2 / Course14:00 MotoGP / Course