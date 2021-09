Grand retour de Rahm et García qui ne sert pas à grand-chose : l’Europe s’incline 9-3

Pour tirer son chapeau, même si le béguin des Espagnols n’a pas beaucoup aidé puisque Etats-Unis Il mène 9-3 après avoir placé un autre 3-1 en sa faveur sous la forme d’un départ et de coups alternés, avec 16 points en jeu après les quatuors du matin. Grand retour de Jon Rahm et Sergio García le premier du deuxième jour de la Ryder cup dans le champ de Whistling Straits, qui a commencé à perdre et a réussi à le soulever pour finir par gagner Brooks Koepka et Daniel Berger 3 et 1.

Grand retour sans aucun doute et énorme Ryder des deux qui est assombri par le mauvais rôle du reste de l’équipe européenne. Bravo pour Jon et Sergio. Ils ont placé le troisième point dans le casier européen mais avec les trois autres partis en faveur des Américains. Sergio a déjà 27,5 points à Ryder et 24 matchs gagnés. Brutal.

“Ce point signifie beaucoup, c’est une course très longue, à partir du trou 6, nous avons commencé à jouer au golf et pour des moments très bien, un golf de niveau”, a déclaré Rahm. “Au 5ème tee j’ai trouvé mon swing, le 7ème trou était aussi la clé, le putt sur le 8ème trou pour le gagner, à partir de là on a bien joué car on a gagné en confiance”, a déclaré Sergio au pied du green.

Ce fut une journée de quatuor où les Américains se sont à nouveau montrés décisifs avec le putt. Pas les Européens, qui n’ont pas profité de leurs opportunités, surtout quand ils étaient en avance dans les matchs et ne savaient pas/pouvaient ouvrir un écart, ce qui a enhardi les Américains. Un exemple en était le jeu des recrues Viktor Hovland et Bernd Wiesberger, qui menaient trois après avoir terminé le trou 7 et se laissaient manger le sol au point de réveiller Justin Thomas et Jordan Spietn, qui étaient placés deux dans le trou. 16.

Thomas et Spieth ont gagné à 18 ans par deux d’avance; Dustin Johnson et Collin Morikawa ont fait de même contre Paul Casey et Tyrrell Hatton par 2 et 1 tandis que le dernier point de la matinée qui est tombé du côté des Yankees était celui de Xander Schauffele et Patrick Cantlay contre Lee Westwood et Matthew Fitzpatrick, par 2 et 1 Jamais dans l’histoire de Ryder une équipe n’a eu un avantage de six points après avoir terminé trois séances,

La vérité est que la matinée n’a pas du tout bien commencé pour le couple espagnol, qui dans le numéro 5 n’avait pas moins de trois trous de retard après deux birdies des Américains dans les numéros 1 et 2 et un mauvais trou 3 joué par l’Espagnol et le Basque. Le match était très difficile, mais ils ont quelque peu arrêté le coup au trou 4 avec un bogey américain et à nouveau sur le trou 5, le deuxième par 5 de ce premier tour, Jon a joué deux au green et est retourné à l’eau. Encore une fois le 3 au tableau d’affichage pour les USA et les Espagnols qui ont dû réagir oui ou oui.

Réaction qui est venue dans le suivant avec un birdie après que Jon ait fait le putt; Un cadeau des Américains a permis à Sergio et Jon de continuer avec deux trous derrière, qui ont réussi à égaliser le duel en remportant les 8e et 9e hors du green. Le poing levé de Sergio, Ryder dans sa forme la plus pure et le tout-carré qui est venu sur le tableau de bord.

Au 10e trou, Koepka a coupé la réaction européenne en faisant un putt de huit mètres pour l’égaler, celui de Floride savait bien que c’était important car il a sorti son poing ; Berger a pardonné le 11 et le roll over le 12, un autre putt à l’intérieur de García et des Espagnols qui menaient pour la première fois ce jour-là ! Au 13, Sergio a raté le birdie mais Koepka a raté le sien, deux de plus, et les Américains ont coupé le suivant après un mauvais tir de Jon depuis le rough. A égalité à 15 après plusieurs minutes de discussion avec l’arbitre par Koepka qui voulait un drop qui n’a pas été accordé, le match a atteint 16.

Et sur ce 16e trou, dernier par 5, immense, spectaculaire, magnifique, et mettez tous les adjectifs que vous voulez, le deuxième coup de Garcia laissant la balle pour l’aigle à seulement deux mètres du drapeau. Le coup d’effet de Borriol est formidable. Berger a dû jouer depuis une position très inconfortable dans le bunker, deux à l’état brut, Koepka a dépassé le drapeau et le 2 pour Jon et Sergio. Ils ne pouvaient plus perdre le match, qu’ils condamnaient au 17e trou, par 3.



