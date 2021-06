Grand soulagement, petit stimulus: planche principale d’augmentation du crédit, coût fiscal juste une fraction du paquet Rs 6,29-lakh-crore

Les dépenses réelles en subventions alimentaires au cours de l’exercice 21 étaient de Rs 5,25 lakh crore, Rs 1 lakh crore de plus que l’estimation révisée (RE).

Au milieu des appels à un nouveau plan de secours pour atténuer le coup porté à l’économie et à la population en général par la deuxième vague sauvage de Covid, le gouvernement a dévoilé lundi un plan qui consistait en grande partie en des mesures pour stimuler les flux de crédit vers plusieurs secteurs, principalement les MPME, les petits emprunteurs , les prestataires de soins de santé et les secteurs à forte intensité de contact tels que les voyages et le tourisme. Alors que l’allégement global, tel qu’estimé par le gouvernement, s’élevait à Rs 6,29 lakh crore, une part importante de Rs 2,68 lakh crore est un crédit à faciliter.

Estimant la charge supplémentaire sur le budget 2021-22 de trois stimuli directs dans le paquet à Rs 1,18,390 crore ou 0,5% du PIB estimé pour l’exercice, EY a déclaré qu’il s’agissait d’une ampleur limitée. Si les programmes de garantie et les annonces qui avaient déjà été faites plus tôt sont exclus, l’augmentation des dépenses fiscales au cours de l’exercice 22 pourrait n’être que de 60 000 crores de roupies, a noté l’Icra.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a augmenté la limite des prêts entièrement garantis à des taux moins chers aux entreprises et aux particuliers de Rs 1,5 crore lakh dans le cadre d’un régime existant à Rs 4,5 lakh crore. Cette décision, visant à stimuler la croissance économique grâce à une poussée soutenue du crédit, pourrait coûter au Trésor public 20 000 crore de roupies supplémentaires sur trois ans, selon les analystes.

Sitharaman a également annoncé des facilités de crédit supplémentaires de Rs 1,1 lakh-crore, avec jusqu’à 75 % de garantie souveraine, pour les soins de santé et d’autres secteurs durement touchés par la pandémie. Sur ce montant, des prêts de Rs 50 000 crore seront accordés aux hôpitaux privés pour étendre leurs installations existantes ou créer de nouvelles unités en dehors des huit premières villes. Chaque investisseur peut se voir accorder un prêt maximum de Rs 100 crore. Le taux d’intérêt sera plafonné à 7,95 % par an. La couverture de la garantie, disponible pendant trois ans, sera limitée à 50 % pour les extensions et à 75 % pour les nouveaux projets. Cependant, la couverture sera de 75 % pour les projets greenfield et brownfield dans les 125 « districts ambitieux » notifiés par le gouvernement.

Pour les autres secteurs, qui luttent pour faire face aux dommages causés par la pandémie, un crédit garanti de Rs 60 000 crore sera fourni, a déclaré Sitharaman, avec la promesse de revoir la limite plus tard, en fonction de « besoins évolutifs ». Le taux d’intérêt sera plafonné à 8,25 %, nettement moins cher que le taux normal (pour les prêts sans garantie) de 10 à 11 %.

En ce qui concerne le programme renforcé de Rs 4,5 lakh-crore, connu sous le nom de programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS), la limite de garantie et le montant de chaque prêt seront relevés par rapport au niveau actuel de 20 % du montant impayé. .

Déjà, des prêts de Rs 2,73 lakh crore ont été sanctionnés dans le cadre du programme, qui a été déployé en mai de l’année dernière au lendemain de la pandémie. Sur ce montant, autant que Rs 2,1 lakh crore est déjà déboursé sous divers avatars (ECLGS 1.0, 2.0 et 3.0) de ce programme, a déclaré le secrétaire aux services financiers Debasish Panda. Les secteurs à forte intensité de contact ont déjà reçu un crédit de Rs 4 000 crore. “Les détails sectoriels seront finalisés en fonction de l’évolution des besoins”, a déclaré Sitharaman.

D’un programme initialement destiné aux MPME, l’ECGLS a connu un élargissement substantiel de son champ d’application depuis son lancement. Désormais, avec la hausse de la limite de l’aide, le dispositif pourra également mieux cibler les personnes touchées par la deuxième vague de Covid.

Le mois dernier, le ministère des Finances a prolongé la validité de l’ECLGS de trois mois jusqu’au 30 septembre ou jusqu’à ce que des garanties pour la limite antérieure de Rs 3 lakh crore soient émises. Maintenant, il devrait être étendu davantage.

Le Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Anna Yojana (PMGKAY), en vertu duquel 5 kg de céréales alimentaires seront fournis gratuitement aux bénéficiaires de la NFSA de mai à novembre 2021, coûtera au gouvernement 93 869 crore de roupies supplémentaires au cours de l’exercice 22. L’estimation du budget FY22 pour la subvention alimentaire est de Rs 2,43 lakh crore. Le programme de céréales gratuites, qui a été mis en œuvre pour la première fois en avril-novembre 2020 pour atténuer les difficultés des personnes pendant la pandémie, avait coûté au gouvernement 1 33 972 crore de roupies au cours de l’exercice 21. Les dépenses réelles en subventions alimentaires au cours de l’exercice 21 étaient de Rs 5,25 lakh crore, Rs 1 lakh crore de plus que l’estimation révisée (RE).

Le 16 juin, le Cabinet avait approuvé une augmentation de 140% de la subvention sur le phosphate diammonique (DAP) et d’autres engrais à base de nutriments pour la saison kharif en cours, une mesure qui pourrait gonfler la facture des subventions aux engrais pour l’exercice en cours de Rs 14 775 crore. L’estimation budgétaire pour la subvention totale des engrais pour l’exercice en cours est fixée à 79 530 crores de Rs, contre 1,28 crore de lakh Rs dépensé au cours de l’exercice 21, l’urée étant l’engrais le plus couramment utilisé et le plus subventionné.

