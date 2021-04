Grand soulagement pour BS Yediyurappa, la Cour suprême suspend la procédure de corruption contre Karnataka CM

L’acte d’accusation dans l’affaire contre BS Yeddyurappa a été déposé par le Karnataka Lokayukta.

Le ministre en chef du Karnataka, BS Yediyurappa, a obtenu aujourd’hui un sursis majeur de la Cour suprême dans une affaire de corruption avec la cour suprême suspendant l’ordonnance rendue par la Haute Cour du Karnataka qui a ordonné à un tribunal de première instance d’engager une procédure contre le ministre en chef du Karnataka dans une affaire de corruption il est accusé d’avoir dénoté des terres au profit de parties privées.

Un banc dirigé par le juge en chef SA Bobde entendait l’appel interjeté par le ministre en chef contre l’ordonnance du tribunal de grande instance. Auparavant, la Haute Cour du Karnataka avait rejeté le plaidoyer de Yediyurappa tendant à l’annulation de l’affaire pénale et de sa procédure contre lui. La Haute Cour du Karnataka avait ordonné au tribunal de première instance de prendre connaissance des infractions contre Yediyurappa et d’aller plus loin dans l’affaire sur la base de l’acte d’accusation déposé par la police de Lokayukta en 2012. L’ordonnance de la Haute Cour est intervenue après qu’un homme de Bengaluru Alam Pacha eut interrogé Ordonnance de décision du tribunal spécial de 2016 abandonnant l’affaire contre Yediyurappa.

L’affaire concerne une plainte privée contre BS Yediyurappa qui alléguait que pendant son mandat de ministre en chef entre 2008 et 2012, il avait illégalement retiré 20 acres de la procédure d’acquisition de terres pour donner des faveurs indues à des parties privées.

La feuille d’accusation dans l’affaire a été déposée par le Karnataka Lokayukta. Il avait accusé Yediyurappa d’avoir abusé de sa position de ministre en chef pour annuler illégalement l’acquisition de terres par le gouvernement à des fins industrielles. Le terrain en question a été acquis par le Karnataka Industrial Area Development Board, géré par l’État, en 2006 pour créer un parc de matériel à Bengaluru.

