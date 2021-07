Grand soulagement pour ceux qui bénéficient du programme LTC Special cash package – Vérifiez les détails

in

Le paiement des achats aurait dû être effectué à partir de la date d’émission de l’ordre de bon de caisse LTC jusqu’au 31 mars 2021.

La date limite de dépôt des factures ou des demandes de prestations dans le cadre du programme LTC Special Cash package a une nouvelle fois été prolongée. Le gouvernement central a émis des éclaircissements le 6 juillet 2021 pour le règlement des factures relatives au régime de forfait spécial LTC au-delà du 31.05.2021.

Plus tôt, en mai 2021, le gouvernement avait précisé que la soumission de factures ou de réclamations concernant le régime de SLD pouvait être réglée par les ministères ou les départements au plus tard le 31 mai 2021.

Cependant, selon le gouvernement, des représentations ont été reçues pour prolonger la date de règlement des factures ou des réclamations au-delà du 31.05.2021 compte tenu de la situation existante en raison de COVID-19 et des difficultés rencontrées pour régler les factures ou les réclamations.

Par conséquent, il a été décidé que les ministères ou départements pourraient envisager le règlement de ces réclamations ou achats effectués au plus tard le 31.03.2021 au-delà de la date d’échéance, c’est-à-dire le 31.05.2021.

Cependant, le paiement des achats aurait dû être effectué à partir de la date d’émission de l’ordonnance de bon de réduction en espèces LTC datée du 12 octobre 2020, jusqu’au 31 mars 2021. L’achat devrait porter une TPS de 12% et plus et le paiement devrait avoir été mis en mode numérique. Le remboursement est basé sur la production de factures avec le détail de la TPS. Tout en profitant de l’offre, plusieurs factures sont acceptées.

Le 12 octobre 2020, le gouvernement avait introduit l’équivalent du forfait spécial au lieu du tarif de concession de voyage pour les employés de l’administration centrale pendant le bloc 2018-21. La circulaire du régime de bons en espèces LTC du 12.10.2020 prévoit une avance aux employés du gouvernement au lieu du tarif LTC et l’encaissement des congés.

