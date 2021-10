Grand soulagement pour les passagers âgés et malades ! Indian Railways reprend le service de voitures à batterie à Madurai Junction

Cette installation gratuite à la gare de Madurai profitera aux passagers.

Installation de voitures à batterie par Indian Railways : un grand soulagement pour les passagers âgés et malades ! À partir de samedi (23 octobre 2021), le transporteur national a repris les services de voitures à batterie à Madurai Junction dans le but d’améliorer le confort des passagers. Le ministère des Chemins de fer a déclaré que cette installation gratuite à la gare de Madurai profitera aux passagers. Selon la zone Southern Railway, le service de voiture à batterie était déjà disponible à Madurai Railway Junction pendant la période pré-covid. Cependant, l’installation était un service payant. L’entrepreneur avait suspendu les services pendant la période de pandémie de Covid-19. Désormais, les services de voitures à batterie ont repris à partir de samedi gratuitement au profit des passagers.

Le communiqué publié par la Southern Railway zone indique qu’une entreprise privée fournit ce service sous un itinéraire publicitaire. L’entreprise peut afficher des publicités mesurant 60 pieds carrés sur le panneau de la voiture. L’établissement est uniquement destiné aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux femmes enceintes et aux personnes malades. La voiture à piles circule du hall/zone de circulation à toutes les plates-formes de Madurai Junction ainsi que vice versa pour la commodité de cette catégorie de personnes nécessiteuses, a ajouté le Southern Railway.

Pendant ce temps, Indian Railways a décidé de restaurer les voitures de deuxième classe générale non réservées dans plusieurs trains spéciaux à partir du mois prochain. Sur la base de la demande du public, le Railway Board a autorisé la reprise des voitures de deuxième classe générale non réservées dans les trains spéciaux réservés au-dessus de la zone ferroviaire sud. Selon un communiqué de presse publié par Southern Railways, ces trains spéciaux réservés avec des voitures de deuxième classe générale non réservées circuleront à compter du 1er novembre 2021, cependant, deux paires de trains spéciaux circuleront à partir du 10 novembre 2021. Selon le chemin de fer zonal , la structure tarifaire sera le tarif du billet 2S Mail ou Express Unreserved pour ces trains spéciaux.

