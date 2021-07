Grand soulagement pour les passagers ! La capacité des vols intérieurs augmente jusqu’à 65%

in

Les vols intérieurs indiens ont repris leurs activités le 25 mai 2020 après avoir été cloués au sol pendant deux mois en raison du verrouillage dirigé par COVID (Photo: PTI)

Le ministère de l’aviation civile (MoCA), selon le communiqué officiel publié par le ministère sur Twitter, a augmenté la capacité des vols intérieurs à 65% contre 50% lundi. L’ordonnance, qui a été émise le 5 juillet, indique qu’après l’examen de l’état actuel des opérations intérieures régulières, à savoir la demande de passagers pour le transport aérien, la capacité de 50 pour cent sera désormais portée à 65 pour cent. La déclaration publiée par le MoCA indiquait également que l’ordonnance prendra effet à partir du 5 juillet et sera applicable jusqu’au 31 juillet ou jusqu’à d’autres ordonnances, selon la première éventualité.

Le même jour, Hardeep Puri, ministre de l’aviation civile a tweeté : « Les opérations de l’aviation intérieure se poursuivraient avec tous les protocoles COVID en place. » Le nombre de passagers nationaux augmente à mesure que l’avion est devenu un mode de transport sûr et rapide, a en outre écrit Hardeep Puri. Faisant allusion aux chiffres, le ministre a écrit qu’au 4 juillet 2021, 1 74 905 passagers étaient sur 1 467 vols. Le total des mouvements de vol s’élevait à 2 938.

Les vols intérieurs indiens ont repris leurs activités le 25 mai 2020 après avoir été cloués au sol pendant deux mois en raison du verrouillage dirigé par COVID avec une capacité de seulement 33%. Il a ensuite été porté à 45 pour cent en juin, puis à 60 pour cent. La capacité a également été augmentée à 80 pour cent. Le trafic aérien a repris après la levée du verrouillage en mai 2020. Et il a commencé à augmenter chaque mois jusqu’au match 2021 avant que la deuxième vague de coronavirus ne frappe le pays. Plus tard en mai, le gouvernement a décidé d’utiliser 50% de sa capacité totale sur les vols intérieurs en raison du nombre croissant de cas de covid-19. La demande de voyages a également chuté en même temps que la deuxième vague de covid-19 a frappé le pays.

Le ministère de l’aviation civile a relevé en mai la limite inférieure des tarifs de 13 à 16%, conformément à l’arrêté officiel émis par le ministère. Cette décision est venue apporter un certain soulagement à l’industrie aéronautique en difficulté qui a été durement touchée en raison de la deuxième vague de COVID-19. Le trafic aérien a été considérablement réduit et l’activité a été sévèrement impactée.

Le pays a imposé des limites inférieures et supérieures sur les tarifs aériens en fonction de la durée du vol lorsque les services ont repris en mai de l’année dernière (2020) après deux mois de verrouillage dirigé par COVID. Selon l’arrêté officiel, la limite inférieure pour les vols de moins de 40 minutes de durée sera augmentée à Rs 2 600 contre Rs 2 300 ; une augmentation de 13 pour cent.

