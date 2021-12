Grand spectacle Disney + annulé

Une émission majeure de Disney + a été annulée, laissant les fans qui espéraient une deuxième saison dans la niche. Selon Deja View, la série Turner & Hooch n’a pas été renouvelée pour la saison 2. Les soupçons sont apparus pour la première fois lorsque l’acteur de la série Brandon Jay McLaren a retweeté un fan qui a déclaré qu’il « attendait » la série pour revenir avec de nouveaux épisodes. « Ne retenez pas votre souffle », a-t-il commenté au-dessus de la publication, puis ajoutant: « Vous mourrez. » Deja View rapporte qu’il a « fouillé un peu » et a pu confirmer qu’en fait, Turner & Hooch a été annulé et que les producteurs et les stars ont été informés « il y a quelques semaines ».

Turner & Hooch était une suite de la comédie policière classique de Tom Hanks des années 80. Il mettait en vedette Josh Peck dans le rôle du maréchal américain Scott Turner Jr., le fils du détective de Hanks. Scott Turner, qui se révèle dans le premier épisode être décédé. En plus de Peck et Mclaren, la série mettait également en vedette Carra Patterson, Lyndsy Fonseca, Vanessa Lengies, Jeremy Maguire et Anthony Ruivivar. Notamment, l’acteur bien-aimé Reginald VelJohnson a repris son rôle de l’ancien détective David Sutton du film original, faisant de lui le seul acteur de Turner & Hooch à apparaître dans la série suivante.

Avant la première de la série en juin, Peck s’est assis avec Esquire pour en discuter et a expliqué pourquoi il pense que les histoires de copains entre les gens et les animaux, en particulier les chiens, continuent d’être populaires auprès du public. « Parce que c’est notre obsession, depuis des milliers d’années, avec le voyage du héros. C’est pourquoi nous aimons les films Marvel, n’est-ce pas ? Parce que nous aimons le pur bien combattre le mal. Les chiens sont un pur bien. »

Peck a poursuivi en disant: « Ce dont je suis si fier avec cette émission, c’est que généralement, lorsqu’une famille s’assoit pour regarder la télévision, quelqu’un fait un compromis. Et cette émission et ce que je pense que Disney + fait un si bon travail avec toutes leurs émissions, c’est vraiment une expérience de co-visionnage. Si vous voulez la procédure, vous l’avez. Il y a le triangle amoureux rom-com. Vous avez la comédie large. Et puis aussi vous avez cela ajouté élément des chiens et des animaux, de Hooch aux autres chiens du centre de dressage canin en passant par le chat en surpoids de ma sœur, Blob. » Bien que Turner & Hooch ne revienne pas pour la saison 2, les abonnés Disney + peuvent toujours revivre les 12 épisodes de la saison 1 à tout moment.