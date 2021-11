Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, aime ce qu’il voit de Patricio O’Ward alors qu’il se prépare pour une sortie d’essai d’après-saison.

Le patron de McLaren est en quelque sorte un parieur – comme on le voit avec Daniel Ricciardo qui conduit la stock-car Chevrolet Monte Carlo NASCAR 1984 de Dale Earnhardt Sr, propriété de Brown, comme récompense pour avoir remporté le Grand Prix d’Italie – et a également placé un pari avec Arrow McLaren Le pilote SP O’Ward plus tôt en 2021.

Le Mexicain de 22 ans s’est vu confier le défi de remporter une course IndyCar lors de la campagne 2021 et, s’il le faisait, Brown s’organiserait pour qu’il conduise la McLaren MCL35M lors des tests d’après-saison à Abu Dhabi.

O’Ward dûment obligé, remportant deux courses au total en route pour terminer troisième au classement général.

Avant sa course d’après-saison, O’Ward s’est récemment rendu au McLaren Technology Center pour un ajustement de siège et a également subi des travaux de préparation sur le simulateur de McLaren.

Et il est juste de dire qu’il a certainement fait bonne impression sur le patron de McLaren Racing.

« Pato est un grand talent », a déclaré Brown aux journalistes à Austin, au Texas.

« Il a connu une excellente saison IndyCar, remportant quelques courses et il avait une chance de remporter le championnat jusqu’à la dernière course à Long Beach. Il est extrêmement rapide.

«C’est une assez grande personnalité. Sa préparation – il a été dans le simulateur – a été très bonne.

« Il sortira à Abu Dhabi. Je pense qu’il est important de ne pas lui mettre trop de pression et nous verrons comment il s’en sortira.

« Je pense qu’il va apprécier. Je ne pense pas, comme il l’a dit, que de nombreux pilotes de course, si vous êtes un pilote de formule, la Formule 1 est le summum.

« Je suis sûr qu’il est très excité et qu’il s’en sortira très bien. »

Même si Daniel Ricciardo et Lando Norris sont très verrouillés en tant que paire de pilotes de premier choix absolu de McLaren en Formule 1, Brown n’a pas exclu qu’O’Ward soit sur la liste restreinte à l’avenir – bien qu’il ait réitéré que l’objectif principal d’O’Ward devrait toujours être sur IndyCar.

O’Ward, quant à lui, a récemment concédé qu’il mentirait s’il disait qu’il n’était pas intéressé par un passage à la Formule 1 plus tard.

Avant de rejoindre McLaren, O’Ward a fait un bref passage dans le programme de pilotes Red Bull au début de 2019, mais a obtenu une libération anticipée plus tard cette année-là par le conseiller en sport automobile Helmut Marko.