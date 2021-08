Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas remakes en développement, lancement cette année – rapport

in

jeux de rock star développe des remakes de Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto : Vice City, et Grand Theft Auto San Andreas pour PC, consoles et mobile, selon un nouveau rapport.

Selon un nouveau rapport de Kotaku, les remakes sont créés dans Unreal Engine et utiliseront un mélange de « nouveaux et anciens graphismes » pour reproduire la sensation des jeux originaux sans perdre ce qui les rendait uniques.

Selon le rapport, les titres sont en développement pour PS5 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia, iOS et Android. Si le rapport Kotaku ne vous a pas suffi, les rumeurs sont également corroborées par Gematsu.

Les jeux viseraient une date de sortie d’octobre à début novembre pour les consoles, les versions PC et mobiles pouvant glisser jusqu’en 2022. En ce qui concerne le modèle de sortie, il est dit que les trois jeux seront disponibles dans un seul package, ce qui peut uniquement être vendu numériquement.

Une source parlant à Kotaku a noté que le style graphique du jeu leur rappelait une version modifiée d’un Grand Theft Auto classique, titre si vous voulez un moyen pratique de visualiser à quoi s’attendre des titres rumeurs. L’interface utilisateur a également été modernisée, même si elle conservera son aspect classique de GTA, selon les rapports.

En termes de contenu, la majeure partie du jeu restera telle qu’elle a toujours été, bien que, selon Gematsu, “il y aura des changements de contenu pour rendre les jeux plus adaptés au public moderne”.

Le Rockstar Dundee récemment acquis – dont vous vous souvenez peut-être sous le nom de Ruffian Games, le développeur de Crackdown 2 – est censé être le principal développeur des remakes. Ils travaillent sur les remasters et aident Rockstar à préparer GTA 5 pour sa grande sortie PlayStation 5 et Xbox Series X/S le 11 novembre.

Le rapport suggère également que Rockstar Games souhaite également remasteriser Red Dead Redemption. Que cela se produise ou non dépend de la qualité de cette série de remakes, apparemment. Il est possible que ces projets soient les remakes/remasters non annoncés dont nous avons entendu parler récemment.