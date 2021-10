Grand Theft Auto : La trilogie obtient une date de sortie confirmée, une première bande-annonce et des captures d’écran

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Aujourd’hui, Rockstar a partagé plus de détails sur Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition qui a récemment été confirmé pour se diriger vers Nintendo Switch.

La collection vous permettra de jouer à Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas avec des « améliorations globales », y compris de nouvelles améliorations d’éclairage et d’environnement, des textures haute résolution, des distances de dessin accrues , Grand Theft Auto-Contrôles et ciblage de style, et « beaucoup plus ».

Le studio a partagé la première bande-annonce de la trilogie (ci-dessus) et la liste mise à jour de l’eShop de Nintendo confirme qu’elle sera lancée pour la plate-forme le 11 novembre au prix de 49,99 £ / 59,99 $. Une version physique de Switch sera également lancée le 7 décembre.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition comprend : – Grand Theft Auto III : Tout commence à Liberty City. Avec la liberté révolutionnaire d’aller n’importe où et de voler n’importe qui, Grand Theft Auto III met le centre du monde criminel à portée de main, si vous avez assez de courage pour le prendre.

– Grand Theft Auto : Vice City : Bienvenue dans les années 80. De la décennie des grands cheveux et des costumes pastel vient l’histoire de l’ascension d’un homme au sommet de la liste des criminels. Grand Theft Auto revient avec l’histoire de trahison et de vengeance de Tommy Vercetti dans une ville tropicale baignée de néons, pleine d’excès et débordante de possibilités. – Grand Theft Auto : San Andreas : il y a cinq ans, Carl ‘CJ’ Johnson a échappé à la brume de Los Santos, San Andreas… une ville qui se déchire entre les gangs, la drogue et la corruption. Maintenant, c’est le début des années 90. CJ doit rentrer chez lui – sa mère a été assassinée, sa famille s’est effondrée et ses amis d’enfance se dirigent tous vers la catastrophe. À son retour dans le quartier, quelques flics l’accusent d’homicide, forçant CJ à entreprendre un voyage qui l’emmène à travers tout l’État de San Andreas, pour sauver sa famille et prendre le contrôle des rues dans la prochaine itération de la série. ça a tout changé.

Nous avons également eu droit à notre première série de captures d’écran, bien qu’aucun écran spécifique à la version Switch ne soit encore apparu :

