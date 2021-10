Grand Theft Auto: la trilogie obtient une taille de fichier charnue, selon les normes du commutateur

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, si vous voulez utiliser son nom complet, a fait les gros titres aujourd’hui avec le dévoilement de sa première bande-annonce et les détails de sa sortie. Naturellement, certaines questions pour les grands fans de GTA et en effet les collectionneurs de Switch ont tourné autour de la taille du fichier et de ce que nous pouvons attendre de la version physique de Switch.

Eh bien, c’est certainement dans la liste des meilleurs jeux Switch importants, avec la page eShop nord-américaine le répertoriant comme 25,4 Go. C’est assez menu si vous téléchargez beaucoup de jeux sur des systèmes comme la PS5 et la Xbox Series X, mais c’est relativement haut de gamme sur l’hybride de Nintendo. Ne sélectionnez que des titres comme Perte (2016) et le NBA 2K les jeux sont livrés avec des fichiers de plus grande taille.

Si vous optez pour la version eShop le 11 novembre, tout va bien, d’autant plus que les cartes microSD relativement volumineuses sont assez abordables de nos jours. Cela soulèvera cependant des questions sur la version commerciale, car une offre «tout sur la cartouche» nécessiterait que Rockstar paie pour le stock de plus grande capacité de Nintendo (ou qu’un accord soit conclu à des conditions plus favorables). Nous avons vu de nombreuses occasions où les éditeurs achètent des cartouches avec trop peu de mémoire et imposent des téléchargements obligatoires sur les lecteurs ; ce n’est pas une pratique populaire bien sûr, car cela nuit plutôt au point d’avoir la cartouche du tout.

Rockstar a un précédent négatif avec cela. La Noire était un gros 29 Go pour la version téléchargeable, mais même ceux avec l’édition physique devaient télécharger 14 Go du jeu.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a pas encore de confirmation sur la quantité de jeu qui sera sur la cartouche ; nous garderons un œil sur les mises à jour.