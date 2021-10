Grand Theft Auto : San Andreas arrive sur Oculus Quest 2

Lors de Facebook Connect 2021, Mark Zuckerberg a annoncé que Grand Theft Auto: San Andreas arrive sur l’Oculus Quest 2, très probablement en 2022. Ce titre populaire de 2004, à l’origine un titre PS2 et Xbox plus tard porté sur Android, aura une nouvelle vie en virtuel réalité.

Oculus a lancé une tendance consistant à intégrer des jeux vidéo classiques à son casque VR. Plus tôt ce mois-ci, il a porté Resident Evil 4 sur Quest 2, convertissant son gameplay à la troisième personne en première personne. Il est très possible que vous vous mettiez à la place de CJ et que Rockstar ou un développeur tiers convertisse son gameplay à la troisième personne en première personne.

Le jeu n’arrivera pas en 2021. Mark Zuckerberg a annoncé le jeu lors de Facebook Connect 2021 et a déclaré que nous en apprendrions plus à ce sujet lors de l’Oculus Gaming Showcase 2022. L’événement de cette année a eu lieu en avril, nous pouvons donc espérer en savoir plus sur le match au printemps 2022.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Rockstar développe actuellement une trilogie GTA Remastered qui comprend GTA: San Andreas, ainsi que Grand Theft Auto III et Vice City.

Cependant, nous nous attendons à ce que GTA: San Andreas VR pour l’Oculus Quest 2 n’ait pas de graphismes remasterisés. Zuckerberg a spécifiquement déclaré que le « classique » viendrait au casque et que le Quest 2 n’a pas le processeur le plus puissant. Par exemple, Resident Evil 4 VR a des graphismes de résolution inférieure à ceux des récentes rééditions HD.

GTA : San Andreas VR pourrait avoir un gameplay complètement différent à la première personne. Vous pourrez probablement viser des armes à l’aide des contrôleurs Oculus Touch ou conduire des voitures à l’aide de volants virtuels. Cela pourrait faire du jeu une expérience entièrement nouvelle.

Ce sera également l’un des rares jeux en monde ouvert à s’adapter à l’Oculus Quest 2, qui propose généralement des expériences plus ciblées. Avec trois villes à explorer et des tonnes de quêtes et d’activités, vous obtiendrez des dizaines d’heures de jeu. Nous sommes très impatients de voir comment le jeu fonctionne en VR ; mais ce sera évidemment un concurrent instantané pour l’un des meilleurs jeux Oculus Quest 2

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Passer à la personnalisation

Google Tensor SoC : tout ce que vous devez savoir

Google a déployé son premier chipset personnalisé avec la série Pixel 6. Voici ce que vous devez savoir sur le Tensor SoC et pourquoi vous devriez être enthousiasmé par les Pixel 6 et 6 Pro.

Économisez de l’argent pour les jeux Quest 2

Jouez à des jeux PC VR sur l’Oculus Quest 2 sans le câble officiel à 80 $

Le câble Oculus Link est sans aucun doute le meilleur moyen de jouer aux jeux SteamVR et Oculus Rift sur l’Oculus Quest 2, mais il coûte près de 80 dollars. Les câbles alternatifs coûtent beaucoup moins cher tout en atteignant les mêmes références, mais certains que vous trouverez sur Amazon ne sont pas fiables. Voici ceux que vous devriez essayer en premier.