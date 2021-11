Grand Theft Auto: The Trilogy – La taille des fichiers PlayStation de l’édition définitive est bien plus grande que les originaux

Chacun des jeux de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur PlayStation est plus gros que les versions originales – ce qui est évident ici, car les remasters sont toujours plus gros – mais ils sont nettement plus lourds. Selon les informations de l’utilisateur de Twitter PlaystationSize, les éditions définitives de GTA III et GTA Vice City sont presque cinq fois plus volumineuses que les versions PS2 sur PS4. L’écart entre les versions de GTA San Andreas est encore plus impressionnant : la nouvelle édition occupera près de sept fois plus d’espace de stockage que son homologue d’origine.

🚨 Grand Theft Auto La trilogie L’édition définitive Taille VS Version originale (VO : Version PS2 sur PS4)

GTA III

O : 1.569 Go

DE : 5.293 Go

GTA Vice City

O : 2.392 Go

DE : 10.768 Go

⬛ GTA San Andreas

O : 3.230 Go

DE : 22.679 Go

#GTATheTrilogy pic.twitter.com/VWkvEtLyx7 – Taille du jeu PlayStation (@PlaystationSize) 3 novembre 2021

Étant donné que les éditions définitives de GTA éclipsent clairement leurs homologues d’origine en termes de taille de fichier, pourraient-elles impliquer des changements ou des améliorations significatifs ? Eh bien, peut-être. Certes, une refonte ambitieuse comme FF7 Remake est hors de question, mais Rockstar a promis de meilleurs graphismes et un gameplay plus fluide.

Rockstar a déclaré qu’il y aurait des « contrôles modernes inspirés de GTA V », ainsi que des « améliorations visuelles globales », y compris des mises à niveau de résolution et « une fidélité visuelle améliorée à travers le monde ». L’une de ces améliorations visuelles est un système d’éclairage entièrement repensé, améliorant la définition de l’apparence des ombres, des objets environnementaux et des personnages. Les jeux pourront également fonctionner à 4K/60fps sur PS5 et Xbox Series X|S.

Notez également que bien que les antécédents de PlayStationSize soient plutôt bons – ils ont généralement eu raison sur leurs chiffres – ni Rockstar ni PlayStation n’ont confirmé les tailles finales des jeux GTA Definitive Edition.

GTA: The Trilogy sortira le 11 novembre pour 60 $. Une édition numérique sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Une édition physique sortira un peu plus tard, le 7 décembre, et sera disponible pour Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PS4.

Si vous avez Xbox Game Pass, le GTA autonome : San Andreas The Definitive Edition sera disponible sur le service à partir du 11 novembre. Si vous possédez PlayStation Now, GTA III The Definitive Edition sera disponible sur la plate-forme à partir du 7 décembre.

