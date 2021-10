Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arrive sur Nintendo Switch cette année

Après la sortie du nouveau modèle OLED Nintendo Switch, Nintendo a annoncé encore plus de grands jeux à venir dans la famille de systèmes Nintendo Switch.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition arrive sur #NintendoSwitch plus tard cette année ! pic.twitter.com/kBHqkcfc52 – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 8 octobre 2021

À en juger par la vignette, il semble que les jeux inclus dans la collection soient les trois premiers jeux 3D de la franchise Grand Theft Auto : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas. Aucune date de sortie n’a été annoncée par Nintendo ou Rockstar Games au moment d’écrire ces lignes, mais nous nous assurerons de vous tenir au courant chaque fois que de nouvelles informations seront disponibles. Pour l’instant, Nintendo a déclaré que les jeux sortiraient « plus tard cette année ».

Grand Theft Auto a été une franchise incroyablement réussie, la composante en ligne du dernier jeu, Grand Theft Auto V, étant le média le plus rentable jamais créé. Pour de nombreux fans de Grand Theft Auto, les premiers jeux 3D ont été le point de départ de leur voyage. Bien que nous doutions que Grand Theft Auto V parvienne à la Nintendo Switch, les fans espèrent toujours.

