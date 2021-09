Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition évalué en Corée

On dirait que les rapports sur les remakes de GTA 3, Vice City et San Andreas sont valables, grâce au comité d’évaluation coréen.

Une note pour Grand Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive a été déposé auprès du Game Rating and Administration Committee, qui a publié la documentation aujourd’hui.

Les rapports sur les trois jeux obtenant des remakes ont été révélés pour la première fois en août via un rapport Kotaku, qui a été soutenu par Gematsu.

Il est dit que les jeux sont recréés dans Unreal Engine et utiliseront un mélange de “nouveaux et anciens graphismes” et seront publiés dans un seul package, comme vous l’avez probablement glané par le titre du titre de sortie.

Alors que le contenu des jeux restera intact, des rapports indiquent que certains changements seront apportés afin de rendre les titres “plus adaptés au public moderne”.

Rockstar Dundee, qui travaille également à amener GTA 5 sur les consoles de nouvelle génération, serait le principal développeur derrière les remakes.

GTA 3, Vice City et San Andreas sont sortis respectivement en 2001, 2002 et 2004. La trilogie serait prévue pour une sortie en octobre ou début novembre sur PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One et Xbox Series X/S.

On dit également qu’il arrivera sur Android, iOS et PC, et ces versions pourraient être publiées en 2022 au lieu de cette année, selon les rapports.