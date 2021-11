Grand Theft Auto Trilogy : La revue de l’édition définitive

Avant d’entrer dans la critique, je pense que je devrais clarifier certaines choses. Tout d’abord, il s’agit d’un examen en cours. Je n’ai pas complètement joué à chaque jeu de la trilogie, et je n’ai pas non plus exploré chaque centimètre de chaque île dans chaque jeu à explorer. J’ai passé un temps décent dans chacun, cependant, et je pense avoir suffisamment d’informations pour donner ce que je pense être une représentation juste de la trilogie GTA: Definitive Edition dans son état de sortie. En conséquence, il ne s’agira pas d’un examen complet, mais plutôt d’un résumé de chaque jeu.

GTA 3.

Je me souviens encore de la première fois où j’ai mis le pied hors du fourgon de police dans les rues de Liberty City. Je ne pouvais vraiment pas surmonter ce que je vivais. J’avais déjà joué à des titres en 3D à la troisième personne, mais rien de ce que je ressentais ne se rapprochait de la pure liberté d’exploration que GTA 3 nous a fait découvrir lors de sa première sortie. Bien qu’il ait été peaufiné, amélioré et étendu d’innombrables fois, même au sein de sa propre franchise depuis sa sortie, je pense que l’impact de ce jeu lors de son lancement ne peut être tenu pour acquis. Cela dit, même avec une amélioration graphique, GTA 3 montre certainement son âge. Ce qui était autrefois une métropole époustouflante de découverte débridée ressemble maintenant à un peu plus de 3 rues et quelques voitures jusqu’à ce que vous dépassiez la première île, heureusement, cela devrait être réalisable en quelques heures de jeu concentré. Le manque de hauteur ou de profondeur dans le jeu est également très révélateur. De toute évidence, le matériel de l’époque n’allait jamais nous permettre de faire de la plongée sous-marine pour les requins ou le jetpack à travers la carte, mais 20 ans après ne pas pouvoir sauter un mur à hauteur de taille, il est difficile de réentraîner votre cerveau. oublier. Cela dit, GTA 3 déborde de charme. Je me souviens encore des noms de voitures, lesquelles sont les meilleures à saisir lorsqu’elles passent devant, et des chansons qui passent en petites rotations à la radio. La mémoire musculaire nécessaire pour naviguer dans la ville est revenue presque immédiatement et avant longtemps, je me suis souvenu exactement où aller pour échapper aux flics. Les missions sont courtes et agréables, ce qui est un soulagement car certaines d’entre elles sont très frustrantes et nécessiteront plusieurs tentatives, la frustration venant du fait que les contrôles et l’IA sont parfois une loi en eux-mêmes. Tout en montrant son âge même dans un remaster, il y a encore beaucoup à aimer dans GTA 3, un jeu qui me semble injustement éclipsé par les entrées suivantes de la franchise.

GTA Vice City

En parlant de ça, nous avons ce que je sais que certaines personnes considèrent comme le joyau de la franchise GTA, Vice City. Bien que je dirais que cela est certainement dû à une nostalgie teintée de rose, les pièces du bac à sable moderne sont parfaitement en place avec cet épisode. De l’introduction de changements de vêtements aux trajets en taxi jusqu’aux marqueurs de mission (légèrement éclipsés par le système de points de contrôle nouvellement mis en œuvre) et à un éventail beaucoup plus large de véhicules, la lueur au néon des rues de Vice City est peut-être celle que la plupart des joueurs sont le plus. impatient de revoir. Après beaucoup de jurons lors d’une première mission particulièrement éprouvante impliquant un assassinat de voiturette de golf, je me suis souvenu exactement de ce qui m’avait tant attiré dans Vice City lors de sa sortie initiale. C’est comme si quelqu’un vous tendait un pavé de contrôle pour votre film préféré de Brian De Palma et vous donnait un certain degré de liberté pour créer l’histoire que vous voulez, à votre manière, tant que vous êtes satisfait que la plupart des décors soient correctement soulevés. de Scarface. Mais quoi qu’il en soit, la bande-son (légèrement restreinte) reste l’une des meilleures de l’histoire du jeu et c’est tellement amusant d’écouter certaines de ces chansons pendant que vous parcourez les plages et les rues « animées ». Malheureusement, je pense que parmi les 3 jeux inclus ici, Vice City montre peut-être son âge le plus. Alors que GTA 3 est certainement un jeu plus limité sur le plan technologique, les mises à niveau graphiques de Vice City ne font vraiment aucune faveur. La lueur au néon susmentionnée est presque trop parfois, plus que je ne me souviens jamais, et le fait que vous puissiez faire un peu plus en termes de véhicules et de personnalisation vous rappelle simplement que les éléments RPG complets du prochain jeu de la série ne sont qu’à quelques pressions de bouton.

GTA : San Andreas

Toujours considéré par beaucoup comme le meilleur jeu GTA de tous les temps (je veux dire, je raccroche mon chapeau avec 4 mais différentes opinions font tourner le monde), San Andreas était sans doute le jeu qui avait le moins besoin d’être fait pour le préparer pour le monde moderne. Le jeu était déjà rétrocompatible pour les générations actuelles et ne tenait vraiment pas si mal, compte tenu de son âge et de sa taille. Il semble cependant que San Andreas soit celui que le remasterisation a le plus affecté négativement, avec de nouveaux bugs et problèmes graphiques très apparents presque immédiatement. Heureusement, le jeu lui-même reste fièrement le moment déterminant de la génération PS2, et le fait de pouvoir ignorer ces problèmes réintroduira certains des personnages les plus riches et les plus intéressants de l’histoire du jeu (et Ryder). Il ne manque pas grand-chose à San Andreas par rapport à un bac à sable moderne avec de multiples objets de collection banals, des œufs de Pâques et du contenu à gogo, une fois que vous pouvez dépasser ce foutu train, alors San Andreas est toujours un régal que tout le monde devrait s’assurer et jouer. C’est juste si important, mais alors, ces trois jeux le sont aussi pour des raisons différentes.

L’édition GTA Definitive semble être sortie à un moment étrange. Il semblerait qu’une grande partie des joueurs soient simplement heureux d’être de retour dans l’univers, revisitant des jeux qui ont défini un moment précis de leur vie. L’autre semble contrarié qu’ils n’aient pas été reconstruits à partir de zéro en utilisant le moteur GTA V et le fait qu’ils coûtent un peu moins qu’une version AAA n’est rien de moins qu’un vol à la lumière du jour. Je n’ai aucun problème avec le prix du jeu – il s’agissait de mon propre achat et non d’un avis fourni par 411 – car j’ai l’impression que je vais certainement retirer mon argent de cette version. Le problème, je pense, c’est que malgré le fait qu’ils étaient chacun en avance sur leur temps à leur manière, ils montrent tous maintenant considérablement leur âge et un léger polissage, un ajustement FPS et une amélioration de la prise de vue discutable ne vont pas pouvoir le cacher. Ce que je pense que nous devons envisager d’accepter ici, c’est que ces jeux appartiennent à une capsule temporelle. Je me fiche qu’ils aient vieilli, ce n’est pas comme si je n’avais pas vieilli, mais mes enfants vont regarder ces jeux et l’innovation et la crainte qui ont époustouflé une génération de joueurs et vont se demander pourquoi les cartes sont si petit que la wingsuit ne s’ouvre pas ou que la coopérative ne fonctionne pas. Aussi bons que soient ou étaient ces jeux, je pense que nous voyons enfin que le traitement de remasterisation pour les jeux plus anciens que la génération 360/PS3 a peut-être besoin d’un remake de base pour être accepté par le public moderne. Celui qui reçoit un tel vitriol ne va pas non plus aider cette cause. Après avoir testé les jeux sur Xbox Series S sans aucun (nouveau) problème et n’ayant rencontré aucun problème, j’espère que les jeux pourront être corrigés et qu’ils pourront être pleinement appréciés plutôt que le bombardement de critiques qu’il a vu. C’est dommage parce que je ne pense pas que je pourrai jamais expliquer ce que j’ai ressenti en faisant les premiers pas de ce fourgon de police de manière suffisamment articulée pour lui rendre justice.

0 – 0,9 Torture 1 – 1,9 Extrêmement horrible 2 – 2,9 Très mauvais 3 – 3,9 Mauvais 4 – 4,9 Mauvais 5 – 5,9 Pas très bon 6 – 6,9 Moyen 7 – 7,9 Bon 8 – 8,9 Très bon 9 – 9,9 Incroyable 10 Pratiquement parfait