Grand Tour planifiant une expédition en Scandinavie en tant que spécial russe à la hache

Il y a de nouveaux projets à venir pour la série Amazon (Photo : Dave J Hogan/.)

Le Grand Tour prévoit une expédition scandinave dans le cercle polaire arctique, après que les plans d’une spéciale russe ont été abandonnés en raison de la pandémie.

Les stars de l’émission ont précédemment affirmé qu’elles avaient un « grand plan pour une spéciale russe en attente », mais le patron de l’émission, Andy Wilman, a maintenant confirmé que le programme de l’émission avait abandonné l’idée.

Au lieu de cela, un road trip dans les coins les plus reculés de la Scandinavie est maintenant organisé.

S’adressant exclusivement à Metro.co.uk avant la sortie du prochain grand tour spécial Carnage A Trois, filmé pendant le verrouillage, Andy a donné un avant-goût de ce à quoi s’attendre.

« Nous avons réglé le problème du cercle arctique », a-t-il déclaré. «Je ne peux pas vraiment en dire plus pour le moment, car nous assemblons tous les éléments.

« Mais ce serait redevenir un véritable road trip, mais ce sera à travers le cercle polaire arctique et ce sera difficile – du moins j’espère que nous serons difficiles parce que nous irons au cœur de l’hiver. »

Clarkson et co. partent pour un voyage dans les « profondeurs de l’hiver » (Photo : Todd Williamson/January Images/REX/Shutterstock)

Discutant des plans précédents pour une spéciale russe, Andy a déclaré: « Nous n’allons pas réessayer celle-ci. Parce que pour la prochaine spéciale étrangère, nous voulons aller dans la neige. Nous voulons donc aller en Scandinavie pour le faire.

« Il n’y aurait pas de place pour le russe non plus, car tout était question de neige et d’être dans cet environnement. »

La décision a également été prise, en partie, en raison des conditions de voyage pendant la pandémie.

Les plans avaient auparavant été suspendus par la pandémie (Photo: Amazon)

« Nous devons planifier cinq ou six mois à l’avance. Et maintenant, avec la Norvège, la Suède et la Finlande, nous pouvons planifier les conditions d’entrée. Nous savons ce qu’ils veulent en ce qui concerne Covid. Donc, si nous faisons la Scandinavie, je ne nous vois pas retourner en Russie pour ce que nous avions prévu », a-t-il ajouté.

Cela vient après que les stars de l’émission aient déjà parlé des plans d’un voyage en Russie – James May révélant même qu’ils avaient acheté des voitures pour la spéciale avant que les plans ne soient garés.

« Nous avons un grand plan pour la Russie en attente », a-t-il déclaré cet été. «C’est une chose que nous ne pouvions pas faire lorsque Covid a démarré. Donc je veux dire, ce serait bien de finir ça puisque nous avons tout mis en place. Nous avons même acheté les voitures. Je ne sais pas où ils sont, mais ils sont entreposés quelque part.

En attendant, le trio présentateur part à travers le Royaume-Uni dans des voitures françaises pour le nouveau spécial Carnage A Trois – le deuxième spécial de verrouillage à sortir depuis le début de la pandémie.

Le Grand Tour Carnage A Trois est disponible sur Amazon Prime Video à partir du 17 décembre.

