Grande annonce de soirées internationales au Panama avec diffusion TYC Sports

Le promoteur Sampson Lewkowicz, propriétaire de Sampson Boxing LLC, a annoncé aujourd’hui au Panama la réalisation d’une série de soirées internationales qui se tiendront dans la capitale de ce pays, au cours desquelles se joueront des titres mondiaux et des championnats régionaux avec la participation de boxeurs de tous les horizons. sur le continent, qui aura la transmission de TyC Sports, pour une grande partie de l’Amérique.

« En principe, nous avons un accord pour exercer six fonctions au cours des 10 prochains mois. Mais nous irons plus loin », a annoncé Lewkowicz, qui a indiqué que le cycle de combat s’appellera « Hot Boxing », grâce au soutien de la société de paris sportifs sur Internet « Caliente » (www.caliente.pa).

Ce cycle ne vise pas seulement à faire des combats stellaires. Cela va aussi brouiller les promesses, les jeunes valeurs pour qu’ils commencent leur contact international, ce qui permettra de découvrir de très belles perspectives au niveau du continent, dont les promoteurs Carlos Tello (fils), de Tello Box Argentina, et Carlos González , interviendra activement.Paméen, détenteur de la Best Box.

13 AOT : LE PREMIER RENDEZ-VOUS

La première des soirées, qui se tiendra le vendredi 13 août, sera dirigée par l’ancien champion du monde poids plume, l’Argentin Jonathan Barros (43-7-1, 22 KO), qui affrontera l’ancien challenger œcuménique, le local Jaime Arboleda (16 -2, 13 KO), pour le titre FEDEBOL WBA des super poids plume.

Toujours à cette date et dans l’autre combat stellaire, le titre mondial intérimaire WBA des super mouches sera disputé entre la Panaméenne Nataly Delgado (7-3-1, 3 KO) et l’Américaine Gabriela Fundora (1-0), sœur de la invaincu Sebastián “La Tour Infernale” Fundora.

LA DEUXIÈME SOIRÉE SERA LE 10 SEPTEMBRE

De même, la deuxième date de “Hot Boxing” a également été confirmée, qui sera le vendredi 10 septembre, lorsque le Panaméen Ronal Batista (12-2-0, 8 KO) et la couronne mondiale intérimaire WBA des super mouches s’affronteront Le Mexicain Alejandro Santiago (24-2-5, 13 KO).

En septembre, le champion argentin des super-moyens Sebastián Papeschi (17-3-0, 6 KO) de Buenos Aires affrontera le gaucher colombien Dórmedes Potes (12-3-1, 9 KO).

UN GRAND SOUTIEN DU PANAMA ET DE SON PRESIDENT

« Pour ceux qui ne le savent pas, cette initiative n’est pas nouvelle ou improvisée. L’annonce que je fais aujourd’hui découle d’une conversation personnelle que j’ai eue et eue plusieurs avec le président de la République du Panama, Don Nito Cortizo, juste avant la pandémie. Le président m’a envoyé me demander quand commencerait le sauvetage de la boxe au Panama, ce que j’ai volontiers assumé. Eh bien, je tiens à vous informer que ce sauvetage commence ce 13 août prochain avec le premier rendez-vous de Hot Boxing », a déclaré Sampson en tête de la conférence de presse du lundi 14 juin.

Lors de la rencontre, en présentiel et via la plateforme « Zoom », ont participé des personnalités de la direction de la boxe, des boxeurs, des sponsors et des responsables des médias.

En personne étaient Manuel Sánchez (directeur national du Panama Gaming Control Board), le célèbre journaliste local Juan Carlos Tapia (créateur de l’émission “The Best of Boxing”, record Guinness de permanence à l’antenne avec 47 ans),

Héctor Brands (directeur de l’Institut panaméen des sports), Alberto Guerra (vice-président de la WBC), Carlos González (éminent partenaire promoteur panaméen de Sampson Boxing dans le pays du canal), Yelitza Amador (représentant de Caliente.pa) et Julio Thyme (chef de file de la WBA). L’éminent journaliste Daniel Alonso était le modérateur.

Représentant les boxeurs locaux qui vont se battre sur les deux premières cartes « Boxeo Caliente », « Jaimito » Arboleda, Ronal Batista et Nataly Delgado étaient présents, tandis que plusieurs des boxeurs rivaux des locaux ont participé via « Zoom ». Carlos Tello (Tello Box), Mauricio Sulaiman, président de la WBC et Pedro Freire, directeur de la programmation de TyC Sports, soutiennent fermement ce projet ambitieux avec leur parole.