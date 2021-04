Grande Finale ⋆ .

Nous avons notre gagnant! Après près de quatre mois, la Next Drag Superstar de l’Amérique a été couronnée sur RuPaul’s Drag Race Saison 13 Episode 16.

La bataille a été rude entre Gottmik, Symone, Rosé et Kandy Muse dans le Lip-Sync For The Crown.

Dans une soirée de couronnement remplie de musique de Britney Spears, les reines ont travaillé sur scène pour livrer les résultats que nous attendions tous. Cependant, le résultat était trop prévisible.

Symone remportant la saison 13 de Drag Race de RuPaul a été une excellente décision car Symone a dominé de nombreux défis, a brûlé la piste avec des looks emblématiques et a laissé sa marque dans la compétition. C’est juste une décision très attendue basée sur le montage de la saison.

Dès les lignes emblématiques de l’épisode 2 de RuPaul’s Drag Race Saison 13, Symone avait le jeu dans le sac.

Bien sûr, il y a eu des moments où elle a trébuché et a atterri dans les deux derniers, mais il n’y avait aucun moyen pour Symone de rentrer chez elle. Elle est devenue une favorite et une favorite qui n’allait pas être facilement renversée, et ses nombreuses victoires dans les défis ont encore scellé son classement en finale.

RuPaul’s Drag Race doit améliorer son montage pour permettre une touche de surprise et d’incertitude. Deux reines semblaient être les premières au moment où nous avons atteint la finale (Symone et Gottmik), et une fois l’une d’entre elles éliminée, c’était une garantie que l’autre gagnerait.

Cela n’a pas décroché la compétition sur une note positive ou n’a pas donné à Symone le plein coup que sa victoire méritait à juste titre.

La finale a apporté quelques nouveaux changements cette année pour tenir compte des restrictions de la pandémie et de la distanciation sociale.

Premièrement, il n’y avait pas de public au théâtre; il y avait un drive-in séparé de Drag Race de membres pré-enregistrés qui regardaient depuis un endroit différent. Et aucune des autres reines éliminées n’était là pour faire ses défilés. Ils sont venus pour la partie Miss Congeniality seulement.

J’ai aimé les mises à jour car elles ont resserré la grande finale et RuPaul est entré directement dans l’action.

RuPaul: Alors, qu’est-ce que ça va faire de renvoyer ces salopes à la maison?

Gottmik: C’est vrai!

[Everyone laughs]

De plus, plus de temps a été consacré aux segments importants et aux hochements de tête amusants.

Comme, la performance de la chanson de RuPaul avec les danseurs remplaçants. Nous ne faisons pas chanter et danser souvent RuPaul; c’est un moment dans lequel nous pouvons tous nous prélasser et apprécier! Et l’hommage réconfortant à Chi Chi DeVayne mettant en vedette de nombreux anciens concurrents prononçant de belles paroles.

«Grand Finale» a présenté de nombreux looks du Top 4, ainsi que des reines éliminées et de retour.

Les meilleurs looks (et préférés) de la nuit comprenaient le look Hellraiser noir et blanc de Gottmik, la robe My Fair Lady de Rosé, la mini-robe en cuir rouge de Kandy Muse, la méchante reine de Gottmik, la reine écossaise émeraude de Rosé et la méduse dorée de Symone.

RuPaul: Qui a le meilleur «D»?

Heidi N Closet: Maintenant que je suis là… LA!

[They both laugh]

J’adore une référence d’horreur, alors le superbe look Hellraiser de Gottmik m’a époustouflé à la seconde où elle est montée sur la scène principale. Il en va de même pour son look Evil Queen; le design à lui seul pourrait faire un personnage Disney parfait dans un conte de fées.

Rosé et Symone avaient l’air superbes dans leurs robes sur mesure; la Méduse et les reines écossaises étaient une royauté opulente qui pouvait figurer dans un magazine. Et le look rouge de Kandy Muse était purement Kandy qui liait son histoire.

Quand est venu le temps des performances de Lip-Sync For The Crown, j’aimerais que les éditeurs rendent moins évident qui a gagné.

Les clips ont été montés de manière à se concentrer sur la reine gagnante pour la majorité du nombre. Vous pouvez dire qui a remporté la synchronisation labiale dans les 10 à 15 premières secondes de la chanson. Les éditeurs l’ont martelé en disant qu’une reine allait gagner.

Par exemple, la synchronisation labiale de Kandy Muse contre Rosé a essentiellement supprimé Rosé de la performance. Au-delà de quelques instants ici et là, Kandy s’est taillé la part du lion du segment.

La synchronisation labiale de Symone vs Gottmik était un peu meilleure, mais le même problème persistait. Symone a obtenu des coupes plus longues et à la fin de la chanson, tous les clips se sont concentrés sur Symone. Au moins, le segment Symone vs Kandy Muse s’est senti équilibré à parts égales.

En parlant de lip-sync, Kandy Muse a dominé le “Work Bitch” de Britney Spears lip-sync contre Rosé.

Pourquoi Rosé n’a-t-il pas poussé plus fort sur scène? Elle a donné un bon numéro qui impliquait de se promener et de servir des regards; c’était sympa mais moyen.

RuPaul: Maintenant, j’adore votre brogue écossais. Je ne peux dire qu’une chose avec un accent écossais, c’est “Lawrence Chaney!” Pouvez-vous m’apprendre à dire autre chose avec un brogue écossais?

Rosé: Ouais, en voici un… «Ellie Diamond!»

[RuPaul laughs hard]

Kandy Muse, en revanche, servait le feu, l’attitude et les regards féroces. Kandy savait qu’elle devait tout donner pour obtenir la place finale, et une partie de cela impliquait des coups de pied et une connexion avec la chanson.

Rosé ne correspondait pas à la même énergie que Kandy Muse, qui s’était avérée être un concurrent coriace de lip-sync.

La synchronisation labiale «Gimme More» de Symone contre Gottmik était la synchronisation labiale la plus excitante de la nuit.

Les deux reines ont embrassé le ton sexy de la chanson pour servir des nombres sensuels. La tenue révèle, se divise, regards séduisants, mouvements fluides… les reines ont tout apporté pour se battre pour cette dernière place.

Certes, le montage a révélé qui gagnerait la synchronisation labiale, mais les moments livrés par les deux reines étaient excitants et amusants. «Gimme More» était la chanson parfaite à donner à deux reines puissantes et confiantes comme Symone et Gottmik.

C’est dommage que nous ne les ayons pas affrontés dans la finale 2 comme ça.

Symone contre Kandy Muse dans la finale 2 a eu un résultat évident.

Sur la base des statistiques entrant dans «Grand Finale», Kandy n’allait pas gagner. Elle avait le pire bilan de la compétition, son apparence ne se comparait pas à Symone, et elle avait été techniquement éliminée une fois auparavant sur RuPaul’s Drag Race Saison 13 Episode 8. L’écriture était sur le mur au début de la finale.

Et rappelez-vous, ce n’est pas fini tant que vous n’avez pas synchronisé vos lèvres depuis votre salon! Demande moi. Salle des essences de Jaida

L’énergie de performance de «Till The World Ends» de Britney Spears avait cette attente. Les deux reines ont servi le visage et quelques mouvements énergiques, mais c’était une synchronisation labiale moyenne dans l’ensemble.

Même les banderoles explosant de la perruque de Symone ne pouvaient pas en faire une synchronisation labiale emblématique.

Le nombre final était une synchronisation labiale moyenne pour couronner une saison autrement agréable et moyenne. Heureusement, nous avons eu la surprenante victoire de Miss Congeniality de Lala Ri qui nous a donné tout le choc et l’anticipation dont nous avions besoin pour une finale. (Est-ce que quelqu’un s’attendait à ça?!)

Dernières pensées de la salle Werk:

Une nuit complète de chansons de Britney Spears seulement? Enregistre-moi!

Jaida Essence Hall est une grande gagnante passée. Elle a toujours beaucoup de plaisir et a la personnalité la plus engageante chaque fois qu’elle est devant la caméra.

Si seulement nous avions pu avoir la confrontation tant attendue entre Kandy Muse et Tamisha Iman lors de la réunion sur RuPaul’s Drag Race Saison 13 Episode 15. Ils auraient pu exprimer leurs griefs.

RuPaul AIME Gottmik! Ils travailleront certainement à nouveau ensemble à l’avenir.

Maintenant, à vous, fans de Drag Race!

Qu’as-tu pensé de «Grand Finale»?

Êtes-vous satisfait du gagnant? Quelle a été la meilleure synchronisation labiale de la finale? Quel look final avez-vous le plus aimé?

Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.

