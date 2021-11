Telemundo Grande finale de ‘La Casa de los Famosos’

L’émission de téléréalité du réseau Telemundo ‘La Casa de los Famosos’ se termine aujourd’hui, 15 novembre, dans laquelle le public saura qui sera la célébrité chanceuse qui remportera l’important prix en espèces (200 000,00 $) et l’honneur de étant le premier gagnant de cette réalité que nous supposons, aura d’autres livraisons car le succès a été vraiment écrasant.

12 semaines, 16 célébrités et beaucoup de drame

Il y a exactement 12 semaines, il a lancé « La Casa de los Famosos ». Tout à fait dans le style de la célèbre émission de téléréalité ‘Big Brother VIP’ dans laquelle un groupe de célébrités était confiné dans une maison, loin de leurs téléphones, des réseaux sociaux et de leurs affections respectives. Ici, jour après jour, ils forgent des stratégies et surmontent des défis jusqu’à ce qu’un seul se retrouve à la maison, recevant le prix en espèces tant convoité.

Dans ce cas, il y a cinq célébrités qui s’affronteront dans quelques heures pour le titre de vainqueur de ‘La Casa de los Famosos’, ce sont :

Alicia Macado : Actrice de télévision, de théâtre et de cinéma née au Venezuela. À 19 ans, Machado a été sacrée Miss Univers, et depuis elle a fait le grand saut sur les écrans où elle s’est fait remarquer en tant qu’actrice, et même en tant que chanteuse. Figure controversée et controversée, ce n’est pas la première émission de télé-réalité à laquelle elle participe et ce qui peut être assuré, c’est qu’elle est la grande favorite pour remporter le prix ce soir.

Pablo Montero : Chanteur et acteur, Pablo Montero a été chargé d’amener la musique mexicaine aux quatre coins du monde avec un grand succès, son visage est très respecté et aimé dans les médias hispanophones.

Cristina Eustache : Chanteuse et femme d’affaires, Cristina a remporté une autre émission de téléréalité axée sur la recherche de nouveaux talents intitulée « Target Fame », à partir de laquelle sa vie personnelle et professionnelle n’a pas cessé de faire la une des journaux.

Manelyk Gonzalez : Influenceuse mexicaine reconnue. Manelyk González a des millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux, il a participé à d’autres émissions de téléréalité telles que Acapulco Shore, et à ce jour, il a sa propre marque de vêtements et accessoires.

Kelvin Renteria : Il est le « Vaquero » bien-aimé d’une autre émission de téléréalité à succès de Telemundo: Exatlon United States. Ici, Kelvin est devenu un visage reconnu et très apprécié, se rapprochant deux fois de la gloire ultime.

Grande finale de « La Casa de los Famosos » : heure et chaîne

Aujourd’hui, 15 novembre, ‘La Casa de los Famosos’ atteint sa grande finale dans un événement en direct d’un océan à l’autre à partir de 19h, 18h Central, où le vote du public sera connu pour décider du gagnant, car semaine après semaine, ils ont voté de retirer certains des nominés mais cette fois, celui qui obtiendra le plus de votes sera celui qui sera couronné vainqueur définitif.

Le public peut profiter de la grande finale de « La Casa de los Famosos » via Telemundo (en vérifiant son fournisseur de câble local) ou se rattraper via l’application Telemundo (disponible sur Google Play Store et Apple Store) et Telemundo.com. Les téléspectateurs peuvent également visiter Telemundo.com pour un contenu plus exclusif et un accès aux caméras en direct.

Comme si cela ne suffisait pas, pour célébrer la grande finale, Telemundo diffusera une émission spéciale qui réunira l’ensemble du casting le mardi 16 novembre à 19h/6c, animée par Sandarti et Gállego, avec le gagnant, qui comportera également la participation de célébrités pour se souvenir des meilleurs moments de la compétition.