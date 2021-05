GRANDE FINALE – «Tu te souviens de moi»: Que s’est-il passé?

. Tout ce que vous devez savoir sur la fin de “Te acuerdas de me” sur Univision.

Ce mardi 25 mai, Univision a diffusé le dernier épisode de «Te acuerdas de me», un mélodrame mettant en vedette les acteurs Gabriel Soto et Fátima Molina.

L’intrigue de la production Univision était basée sur Pedro et Vera, deux âmes sœurs nées pour se rencontrer. Cependant, une série d’événements malheureux ont mis leur amour l’un pour l’autre à l’épreuve.

“Vous vous souvenez de moi” a présenté une distribution exceptionnelle d’acteurs tels que Helena Rojo, Moisés Arizmendi, Pedro Sicard, Federico Ayos, Marisol del Olmo, Enoc Leaño, Emilio Guerrero, Markin López, Antón Araiza, Natalia Téllez et Nina Rubín.

Jouer

Te souviens-tu de moi | Promo 2 | UnivisionTe Acuerdas De Mí Grande Première Lundi 8 février 9P / 8C Sur Univision. # TeAcuerdasDeMíUS2021-01-12T01: 24: 05Z

Ce que vous devez savoir sur la fin de «Te acuerdas de me» sur Univision

Pedro a sauvé Vera de la mort

Fausto a forcé Vera à tenter contre sa propre vie comme punition pour l’avoir trahi. Cependant, Pedro a pu sauver Vera avant qu’elle ne soit pendue à mort avec une corde autour du cou.

Au milieu de l’incident malheureux, Fausto a pu s’échapper tandis que Vera était aidé par Pedro.

Faust a tué Elm

Fausto a réussi à kidnapper Marina à l’extérieur du manoir d’Olmo, pour lequel il a menacé de mettre fin à la vie de la fille de l’homme d’affaires avec l’intention de se venger de lui.

Lors de la confrontation avec Fausto, Olmo a été grièvement blessé pour tenter de protéger la vie de Marina.

Vera, Pedro et Gastón ont réussi à sauver Marina de l’implacable Faust. Cependant, Olmo a perdu la vie à la suite de l’impact de la balle qu’il a reçu.

Sur son lit de mort, Olmo s’est excusé auprès de Pedro pour tous les dommages qu’il lui a causés tout au long de sa vie.

Ivana a mis fin à la vie de Faust

Afin de venger la mort d’Olmo, Ivana a ouvert le feu sur Fausto avec le même pistolet avec lequel l’homme dangereux a assassiné l’amour de sa vie.

Lors de son arrestation pour avoir assassiné Fausto, Ivana a demandé à Octavio de dire à sa fille de lui pardonner de ne pas être une mère exemplaire pour elle.

Fabiana a pardonné à Ivana

Lors de son arrestation dans une prison à sécurité maximale, Ivana a reçu une lettre émouvante de sa fille dans laquelle elle a souligné qu’elle lui pardonnait tout ce qui s’était passé entre eux.

Dans la lettre, Fabiana a avoué à sa mère qu’elle étudiait dans un institut prestigieux, elle s’efforçait donc de donner le meilleur d’elle-même et de pouvoir progresser.

Pedro et Vera se sont mariés

Pedro et Vera ont juré un amour éternel lors d’un mariage romantique célébré en présence de leur famille et de leurs amis les plus proches.

Tout au long de la célébration, Gastón, Pedro et Marina ont fait la paix dans le but de renforcer leur relation familiale, qui pendant longtemps a été rompue.

Y aura-t-il une autre saison de la série?

Jusqu’à présent, Univision et Televisa n’ont pas annoncé s’ils travaillaient sur une nouvelle saison de “Te acuerdas de me”.

La scène finale de la première saison de la série était la première danse de Pedro et Vera officiellement en tant que conjoints, il est donc peu probable que le mélodrame se poursuive avec un nouveau dénouement dans l’histoire.