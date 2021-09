Grande inquiétude chez les Indiana Pacers pour l’évolution de TJ Warren

in

Une fracture osseuse due au stress du pied n’est pas une mince affaire pour un athlète, et dans le cas de TJ Warren est en cours de confirmation. Malgré les soins des services médicaux de Indiana Pacers et la grande motivation avec laquelle le joueur affronte son processus de récupération, le talentueux gardien de tir qui a élevé son niveau dans la bulle d’Orlando ne pourra pas tenir les délais fixés. D’après ce que dit la franchise, il n’y a pas eu de complications graves, mais un ralentissement du processus qui rendra presque impossible pour TJ d’être dans le jeu dès le début de la campagne, plaçant ainsi plus de responsabilité dans l’attaque de Caris LeVert.