Grande mise à jour sur la poursuite par Man City de la star de Barcelone Pep Guardiola « aime »

Le patron de Man City, Pep Guardiola, aurait été informé de ses chances de décrocher une grande star de Barcelone l’année prochaine.

Guardiola a connu une période de quatre ans extrêmement réussie à la tête de Barcelone plus tôt dans sa carrière. Il a guidé les titans espagnols vers trois titres en Liga, deux Ligues des Champions et deux Copa del Reys.

Le joueur de 50 ans a été nommé à deux reprises meilleur entraîneur de club au monde pour ses efforts, en 2008 et 2010.

Guardiola a depuis apporté sa tactique et son style de jeu exceptionnels à l’Etihad. Man City est le champion en titre de la Premier League, ayant également atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Le trophée de l’élite européenne échappe toujours au club de Manchester, malgré ses dépenses somptueuses au cours de la dernière décennie.

Des rapports récents suggèrent que la Ville pourrait faire une offre pour le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong, alors que Guardiola vise à doter son équipe d’encore plus de talent dans la poursuite du titre de la Ligue des champions.

Le manager a apparemment un « amour » pour la star, qui pourrait former un partenariat solide avec Ilkay Gundogan et Kevin de Bruyne.

Goal, citant des articles de la presse espagnole, fait le point sur la situation. Ils écrivent que City a malheureusement peu de chances de débarquer le Hollandais.

Il veut rester en Catalogne pour impressionner le nouveau patron Xavi. Le joueur de 24 ans a également peu envie de passer en Premier League pour le moment, bien qu’un changement puisse se produire à l’avenir.

De plus, le Barça n’est pas disposé à négocier un accord pour de Jong. Ils le voient comme un acteur essentiel pour les emmener dans la nouvelle ère.

Il semble que Guardiola devra rechercher des milieux de terrain alternatifs de classe mondiale. Une option est l’homme du Real Madrid Toni Kroos.

Le poste de 31 ans est de plus en plus menacé en raison de l’arrivée de Fede Valverde et d’Eduardo Camavinga. Le contrat de Kroos au Bernabeu court jusqu’en 2023, ce qui signifie qu’un transfert pourrait avoir lieu l’été prochain.

La star a remporté deux titres en Liga et quatre ligues des champions pendant son séjour en Espagne.

L’ancien joueur d’Arsenal Michael Thomas a récemment exhorté les Gunners à signer de Jong.

Ce faisant, il a souligné un problème auquel ils devraient être confrontés en janvier – Thomas Partey se rendra à la Coupe d’Afrique des Nations la nouvelle année pour représenter le Ghana.

Thomas a déclaré: « En termes de priorité absolue, un milieu de terrain central est de loin la plus grosse affaire que le club ait à faire. Nous perdons Partey contre la CAN et ce sera une période énorme pour la saison du club.

«Je pense que Renato Sanches est toujours quelqu’un sur qui Arsenal devrait avoir un œil pour janvier, et il est apparu que Frenkie de Jong pourrait éventuellement quitter Barcelone, ce qui pourrait être une bonne affaire pour le club. J’aimerais aussi voir un autre arrière droit et un ailier rejoindre.

