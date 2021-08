Grande mise à jour sur la relation actuelle de Meghan Markle et Kate Middleton

La relation de Meghan Markle et Kate Middleton serait en voie de guérison. Mercredi, Us Weekly a rapporté que les deux membres de la famille royale s’entendaient mieux ces derniers temps. Cette mise à jour intervient des mois après que Markle a parlé de sa relation avec Middleton lors d’une interview explosive avec Oprah Winfrey, diffusée en mars.

Un initié a déclaré à la publication que la duchesse de Cambridge et la duchesse de Sussex ont été en contact ces derniers temps et que leur relation s’est améliorée en conséquence. Ils ont déclaré au point de vente: “Meghan et Kate s’entendent très bien et ont été en contact plus souvent.” La source a ajouté: “La relation de Meghan et Kate n’a jamais été aussi proche. Et maintenant, ils sont plus proches que jamais et travaillent sur leur relation pour le bien de la famille. “

En juillet, Us Weekly a rapporté que la naissance de la fille de Markle, Lilibet, qu’elle partage avec son mari, le prince Harry, a contribué à rapprocher la famille. En conséquence, cela a également contribué à rapprocher les deux duchesses. “Ils sont dans un meilleur endroit et ont échangé des textes depuis la naissance de Lilibet”, a déclaré un initié à la publication à l’époque. “Ils se sont liés d’avoir des filles et ont hâte que tous les cousins ​​se rencontrent.” Un deuxième initié a ajouté: «Kate a beaucoup plus contacté Meghan depuis [Lili] est née, elle envoie [notes and] cadeaux et essayer de construire une relation.

Il est agréable d’entendre que Markle et Middleton seraient dans un meilleur endroit maintenant. Plus tôt cette année, il ne semblait pas que ce soit le cas étant donné les conflits au sein de la famille royale. En mars, Markle et Harry se sont livrés à une interview avec Winfrey, au cours de laquelle ils ont fait une série de déclarations concernant leur temps en tant que membres actifs de la famille. À un moment donné de l’interview, Markle a évoqué des allégations selon lesquelles elle aurait fait pleurer Middleton lors de la planification de ses noces de 2018 avec Harry.

“Le récit avec Kate, ça ne s’est pas produit”, a déclaré Markle à Winfrey. « Quelques jours avant le mariage, elle était bouleversée par les robes de demoiselle d’honneur et cela m’a fait pleurer. Cela m’a vraiment blessé. » Bien qu’elle ait exprimé qu’elle était blessée par ce qui s’était passé, Markle a ajouté que les deux avaient fait amende honorable. Elle a expliqué: «Ce fut une semaine très difficile du mariage. Et elle était contrariée à propos de quelque chose, mais elle le possédait, et elle s’est excusée. Et elle m’a apporté des fleurs et un mot pour s’excuser.”